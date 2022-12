Band „Happy Hour“: Zwei Forsterner auf Welttournee

Von: Veronika Macht

Bereit für die Show in Abu Dhabi (v. l.): Diana Gistel, Robert Steiner, Peggy Unger, Jacky Cleever und Michael Mettin. © Happy Hour

Eine kleine Welttournee hat die Partyband „Happy Hour“ hinter sich. Sie hat mit ihrer Musik bayerisches Flair auf Oktoberfeste in Italien, den USA und Abu Dhabi gebracht. Mit dabei waren auch die Musiker Jacky Cleever und Michael Mettin aus Forstern.

Forstern – Das Münchner Oktoberfest ist weltweit ein Exportschlager. Es gibt kaum ein Land, in dem nicht mindestens einmal im Jahr mit Bier, blau-weißer Deko und entsprechender Musik gefeiert wird. Und die kommt im Idealfall von einer echt bayerischen Band. „Happy Hour“ ist so eine, die jetzt auf eine kleine Welttournee ging.Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Kopf der Gruppe ist Robert Steiner aus Dachau, der nicht nur am Schlagzeug sitzt und zum Mikro greift, sondern auch die Auftritte klar macht. So ist auch voriges Jahr der Gig in Bahrain zustande gekommen (wir berichteten). „Er kümmert sich gemeinsam mit Bassistin Peggy Unger um alles rund um die Reisen“, erzählt Cleever – „von der Setliste bis zur Hotelbuchung“. Bandmitglied ist zudem Mettin (Keyboard/Akkordeon), der im Hauptberuf eine Versicherungsagentur betreibt.

Der 51-Jährige war bei allen Konzerten in Italien, den USA und Abu Dhabi dabei, während Cleever (62) wegen Engagements unter anderem bei „The Elvis Presley Show“ in Deutschland nicht mit nach Texas fliegen konnte. Stattdessen griff dort Sascha Gutmann zur Gitarre, außerdem war Sängerin Diana Gistel dabei, die auch mit nach Abu Dhabi kam. In Neapel wiederum unterstützte Simone Kudlich, Sängerin in Mettins Band „Bayern Live“, die Gruppe. „Wir sind also eine zusammengewürfelte Truppe, und wenn Konzerte anstehen, wird geschaut, wer Zeit hat“, erzählt Cleever.

Los ging die Welttournee an einem Ort, wo man normalerweise nicht einfach so Zutritt bekommt: Die Band spielte im Allied Joint Force Command Naples, einem NATO-Hauptquartier bei Neapel. Das Publikum: Soldaten und ihre Familien. „Das war ganz besonders, schon als wir von den Soldaten am Flughafen abgeholt wurden“, erzählt Mettin. Nicht nur Köche, sondern auch Spezialitäten wie Hendl und Leberkäse haben die Veranstalter dafür eigens einfliegen lassen.

Die Tournee führte die Band wenig später nach Texas. Dreimal spielte „Happy Hour“ in Fredericksburg und Muenster, einmal in New Braunfels. Allesamt Städte, in denen viele Nachfahren deutscher Einwanderer leben. „Und die Leute stehen da sehr auf die, wie sie es nennen, ,Oompah-Music‘, also alles in Richtung Volksmusik, Oberkrainer und Polka. Da flippen die Leute richtig aus“, erzählt Mettin, der noch immer ganz begeistert ist von dem Flair in den texanischen Städten. Die hatten sich eigens für das Oktoberfest richtig rausgeputzt – mit Fähnchen, Souvenirs und Deko rund ums „German Fest“.

Willkommen beim Oktoberfest: In Muenster in Texas wurde in der Halle gefeiert. © Happy Hour

„Wir haben Steaks gegessen, Whiskey getrunken, Cowboyhüte gekauft. Und mit den beiden anderen Bands, die mit uns dort waren, hatten wir auch Jam-Sessions“, erzählt Mettin. Nur dass so mancher Besucher mit der Waffe am Gürtel auf das Familienfest gekommen sei – „das war schon wirklich ein komisches Gefühl“.

Einen extremen Kontrast dazu erlebte die Band in Abu Dhabi. Hier spielte „Happy Hour“ im City Golf Club „The Green“, einem neu eröffneten Biergarten. Das Oktoberfest war das erste große Fest dort, freilich unter freiem Himmel. Soundcheck am Nachmittag, ohne Schatten, Temperaturen über 50 Grad – wenigstens sei es abends ein wenig angenehmer gewesen. „Das war eine Hitzeschlacht, wir waren sofort durchgeschwitzt“, erzählt Cleever lachend, zumal die Musiker bei ihren Auftritten immer auch in Bewegung sind.

Mettin hatte sein Akkordeon dabei, alle anderen Instrumente wurden gestellt, waren im Vergleich zur Soundanlage aber „doch eher antiquiert“, formuliert es Cleever vorsichtig: „Da war schon der Wüstensand drin.“ Der Stimmung habe das aber keinen Abbruch getan. Sängerin Diana Gistel habe die Leute zum Feiern animiert, beim Fliegerlied oder der Polonaise, dem sogenannten German Train. Das Publikum war bunt gemischt aus allen Nationalitäten: Deutsche, Engländer, Amerikaner, Asiaten.

Ein Besucher sei extra aus Riad eingeflogen – auch des Alkohols wegen, denn der ist in Saudi-Arabien streng verboten. Ausgeschenkt wurde Löwenbräu in Masskrügen und Erdinger Weißbier, zudem gab’s Jägermeister, Gin und Jim Beam. Die Bedienungen trugen Shirts mit aufgedruckten Lederhosenträgern, und an Foodtrucks gab’s neben Pizza, Sushi und Burgern dank einer Sondergenehmigung auch Schweinefleisch. „Eine Platte mit Bratwurst, Rollbraten und Kurzgebratenem hat toll ausgeschaut – aber auch um die 65 Euro gekostet“, erzählt Mettin.

Biergarten in Abu Dhabi: Hier spielte „Happy Hour“ an zehn Abenden . © Happy Hour

Zehn Tage lang hat die Band jeden Abend gespielt. Tagsüber unternahmen Cleever und Mettin Ausflüge, machten auch eine Wüstensafari Dünenfahrt, Bauchtanz und Barbecue im Beduinenzelt. „Der letzte Abend war der beste, aber auch stressig“, erzählen die Weltenbummler: Um 22 Uhr war Schluss, und schon um 23 Uhr wartete das Taxi, um die Truppe zum Flughafen zu fahren.

Die Musiker hoffen, „dass nächstes Jahr wieder was geht“. Vielleicht erneut in Abu Dhabi, „aber wir träumen auch von Australien und Südafrika“, mein Mettin. „Coole Gigs, Spaß haben und ein bisschen weiter weg im Ausland spielen, das war immer schon mein Traum“, sagt Cleever. Gerade der Orient habe es ihm angetan: „Das ist einfach eine völlig andere Welt. Das gefällt mir.“ Und Mettin, der hauptberuflich eine Versicherungsagentur führt, ergänzt: „Es ist einfach eine Auszeit vom Alltag.“

„Elvis Presley“-Show Jacky Cleever gastiert mit „The Elvis Presley Show“ am Samstag, 17. Dezember, im Gasthof Klement in Isen (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr). Tickets gibt’s im Vorverkauf für 25 Euro beim Klement, bei der Bäckerei Sattler in Isen, beim Hirschbachwirt in Forstern und an der Total-Tankstelle in Forstern sowie auf www.elvispresley-show.de. An der Abendkasse kosten die Karten 29 Euro. vam

