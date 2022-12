Forstern hat wieder Luft zum Investieren

Von: Veronika Macht

Teilen

In Forstern gibt es 7,9 Hektar Fläche, die relativ leicht bebaut werden könnten. Je nach Dichte der Bebauung würde das zwischen 270 und 630 zusätzliche Bewohner für Forstern generieren (Symbolbild). © Vroni Macht

Die Gemeinde Forstern will 2023 als größtes Projekt den neuen Bauhof anpacken. Die Steuersätze bleiben unverändert.

Forstern – Vorsichtig optimistisch blickt Forstern in die Zukunft, was den Haushalt angeht. Zuletzt wurde gut gewirtschaftet, der Schuldenstand ist gesunken. Nach einer gewissen Verschnaufpause in Folge der Großprojekte Kinderhaus und Feuerwehrhaus will man 2023 wieder investieren. Über allem schwebt aber die unsichere Höhe der Kreisumlage.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Da diese nach wie vor nicht feststeht, habe man sich dafür entschieden, die Umlage beim aktuellen Prozentsatz zu belassen. „Immerhin war die Aussage vom Landrat dazu im vorigen Jahr: Schlimmer kann es nicht mehr werden“, sagte Bürgermeister Rainer Streu (AWG). Nun hoffe man, „dass sich der Kreistag was einfallen lässt, damit die Umlage nicht noch unerträglicher wird, wie sie jetzt schon ist“: Forstern rechnet hier mit 2,5 Millionen Euro. „Das ist für uns Kommunen eine Riesenherausforderung. Wir brauchen dafür unsere komplette Gewerbesteuer und zusätzliche Steuerkraft, die wir 1:1 weitergeben“, monierte Streu.

Ein großer Posten sind auch die Personalkosten für die 97 Beschäftigten in den gemeindlichen Einrichtungen. Kämmerer Jochen Goldammer hat knapp 3,8 Millionen Euro veranschlagt, und diese Ausgaben werden weiter steigen, denn es stünden Tarifverhandlungen an. Auch im Rathaus will man sich weiter personell verstärken, was ebenfalls zu höheren Kosten führen wird.

Der größte Posten bei den Investitionen ist der Neubau des Bauhofs mit 1,48 Millionen Euro, „damit wir das wertvolle Grundstück in der Ortsmitte endlich frei bekommen“, so Streu. Zudem wurden 530 000 für den Erwerb von Grundstücken und 400 000 Euro für den neuen Recyclinghof eingestellt. Bei letzterem hofft man, dass diese Gelder nur ein Durchlaufposten sind und das Landratsamt die Kosten gleich übernimmt, wenn der Wertstoffhof Mitte/Ende 2023 angepackt wird.

Als weitere Investitionen nannte Streu die Sanierung des Rathauses (80 000 €), die Aufwertung der Spielplätze (50 000 €), die Erschließung des Pflegezentrums (100 000 €), die Umrüstung der Straßenlampen auf LED (50 000 €), die Schlussrechnung der Deutschen Glasfaser (260 000 €) und den Umbau des Kindergartens in einen Hort (300 000 €).

Hierzu hat Goldammer errechnet, dass die Gemeinde um die 40 000 Euro Zuschüsse zurückzahlen müsse, die sie 2014/15 bekommen hat, als im Keller eine Krippe entstanden ist. „Aber wir werden dafür kämpfen, dass wir es nicht zurückzahlen müssen“, sagte Streu. Zugleich konnte er verkünden, dass man jetzt von der Regierung die Info bekommen habe, dass es für den Hort-Umbau 115 000 Euro Förderung geben soll.

Insgesamt umfasst der Verwaltungshaushalt, der den täglichen Geschäftsbetrieb abdeckt, rund 9,1 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt für Investitionen 5,7 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird bis Ende 2023 auf 2399 Euro ansteigend. Das liegt auch am Darlehen über 1,7 Millionen Euro. Streu erinnerte daran, dass die Kommune in den vergangenen beiden Jahre keine Kredite aufgenommen, dabei aber trotzdem wichtige Maßnahmen umgesetzt habe. „Deshalb konnten wir unsere Verschuldung senken, aber ab 2023 wird es nicht mehr ohne Darlehen gehen.“

Die Fraktionen hatten den Haushalt bereits vorbesprochen, sodass es im Gemeinderat keine Diskussionen mehr gab. „Die Zeit des Wehklagens über die Haushaltssituation ist vorbei. Es ist an der Zeit, die Zukunft mit Augenmaß wieder aktiv zu gestalten“, gab Georg Els jun. (AWG) als Motto aus. Der Haushalt biete zwar keinen Raum für Luftschlösser, aber er sei solide. Mit Blick auf Personal-, Energie- und Baukosten müsse man jedoch mit Augenmaß agieren.

Auch die Steuerkraft sei gut – allein bei der Gewerbesteuer habe man mit 1,95 Millionen den bislang höchsten Ansatz in Forstern. Da die Grundsteuer erst voriges Jahr angehoben wurde, bleiben die Hebesätze heuer unverändert (Grundsteuer A/B: 380 v. Hd., Gewerbesteuer: 330 v. Hd.).

Maria Feckl (Grüne) sagte, sie finde es gut, „dass wir mit Investitionen wieder moderat loslegen“. Bei allen Bauprojekten dürfe man aber die soziale Infrastruktur nicht vergessen, die offene Jugendarbeit oder den Seniorenbeirat, den man nächstes Jahr nochmals angehen wolle.

Feckl wie auch Sebastian Klinger (CSU) sprachen den Bauhof an. Bei den bisherigen Planungen bestehe noch Diskussionsbedarf, etwa was Sparpotenziale angehe. „Insgesamt aber können wir mit dem Jahr 2023 sicherlich gut in Fahrt kommen“, lautete Klingers Fazit.

Das alles sei ihm „fast ein bisschen zu viel Lob für unseren Haushalt“, gestand Streu. Denn auch 2023 werde ein herausforderndes Jahr. Und auch wenn man finanziell wieder Luft habe zum Investieren, so gehe dies nur mit dem entsprechenden Personal in der Verwaltung.

Erwin Nominacher (SPD) erklärte, der Gemeinderat habe „die Investitionen mit spitzem Stift“ aufgestellt. Durch das Konsolidierungskonzept habe man jetzt wieder ein bisschen mehr Luft, um investieren zu können. Zum Konsolidierungskonzept sagte Streu, er werde beim Landratsamt darum bitten, nächstes Jahr keines mehr abgeben zu müssen.

vam