Von Tante-Emma-Läden bis Mars-Mission

Das Forsterner Heimatmuseum soll lebendig bleiben - hier im Bild die Läuger-Stube. © Vroni Macht

Verschiedene Blickwinkel auf Forstern und seine Eigenheiten: Für ein lebendiges Heimatmuseum gibt es viele Ideen.

Forstern – „Das Museum hat zu, aber es hat sich etwas weiterentwickelt“, informierte der Vorsitzende des Vereins für Gartenbau und Heimatpflege Forstern, Ludwig Hiebinger, in der Gemeinderatssitzung. Auf Einladung von Bürgermeister Rainer Streu (AWG) stellte er dort seine Ideen zum Forsterner Heimatmuseum vor.

In der Pandemie konnte seinem Bericht nach das Museum nicht besucht werden, und es gab keine der beliebten Museumstage. „Aber es soll wieder geöffnet werden“, kündigte Hiebinger auf Nachfrage von Maria Feckl (Grüne) an, die zudem wissen wollte, ob derzeit Klassenbesuche stattfänden.

„Die Schule ist noch eine offene Baustelle. Da müsste man wieder mal anklopfen“, meinte Hiebinger dazu. Die Grünen-Rätin erinnerte sich an die Besuche mit den Geflüchteten und sagte anerkennend: „Das war sehr spannend und auch ein besonderes Erlebnis für Schulkinder.“

Das Thema Interaktivität mit dem Einsatz digitaler Medien brachten Streu und Thorsten Scharmatinat (Grüne) in die Diskussion ein. Das Gremium signalisierte auch seine Bereitschaft, das Heimatmuseum finanziell zu unterstützen. Die Gemeinde hat die Trägerschaft, Betreiber ist der Verein für Gartenbau und Heimatpflege. Streu lobte die engagierte Arbeit und sprach seinen Dank aus.

Hiebinger verwies auf das elektronische Bildarchiv der Gemeinde mit vielen alten Fotos, das in seinem Besitz sei. Um dieses aufzubereiten, „bräuchte ich tatsächlich Unterstützung“, so der Vereinsvorsitzende, dem eines ganz besonders wichtig war: „Ein Museum muss lebendig sein, um attraktiv für die Besucher zu bleiben.“

Mit wechselnden Ausstellungen, die verschiedene Blickwinkel auf die Geschichte der Gemeinde über mehrere Generationen eröffnen, „die Erinnerungen beleben“, das Interesse wecken, verschiedene Aspekte in den Mittelpunkt rücken und eben immer auch „Eigenheiten aus Forstern“ zeigen, soll dies verwirklicht werden – ein Weg, der bereits erfolgreich beschritten wurde.

Der Vereinsvorsitzende legte großen Wert auf eine künstlerische Präsentation im handwerklichen Sinne. Stefan Ganghofer (CSU) regte grundsätzlich an, bei Handwerksbetrieben zu schauen, was man an historischem Material bekommen könne.

„Wären auch aktuelle Themen interessant?“, fragte Peter Feckl (AWG) nach und verwies hier auf ein besonderes Bauteil seiner Firma, das bei künftigen Marserkundungen eine Rolle spiele. „Ich bin sofort dabei“, sagte Hiebinger. Maria Feckl sah in „Geschichten von Tante-Emma-Läden“ in der Gemeinde ein reizvolles Thema zum Einzelhandel. „Die Idee finde ich gut“, meinte der Vereinsvorsitzende.

Simona Loupal (SPD/parteifrei) regte an, die App für die Schnitzeljagd im Ferienprogramm auch fürs Heimatmuseum einzusetzen, um über sie beispielsweise vertonte Geschichten zu Ausstellungen oder andere interaktive Inhalte anzubieten. Hiebinger bedankte sich für alle Tipps.

In seinem Vortrag gab er auch einen Rückblick, der den Aufbau des Heimatmuseums und die befruchtende Kooperation mit dem Eicher-Museum anschaulich illustrierte. Am Ende seines Referats meinte der Heimatforscher zur Planung, dass weitere Vorhaben entwickelt würden und er dann auch sagen könne, „was es kostet“.

Die aktuellen Öffnungszeiten des Forsterner Heimatmuseums im Eicher-Verwaltungsgebäude sowie der Hinweis auf die Forsterner Chronik sollen im Infoblatt der Gemeinde veröffentlicht werden.

Vroni Vogel