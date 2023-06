Hilfe aus Forstern: Dieser Marienkäfer bringt mehr als nur Glück

Von: Veronika Macht

„Es ist nie zu spät, etwas Gutes zu tun“: Dieser Schriftzug steht am Marienkäfer-Bus, der in München Bedürftige versorgt. © Verein Der Marienkäfer

Zu Anfang war es eine kleine Privatinitiative, mittlerweile versorgt ein regelmäßig verkehrender Bus Bedürftige in München mit dem Nötigsten und ist bereits ein kleines Internetphänomen.

Forstern – Mal Nudelsuppe, mal Gulasch mit Reis. Dazu belegte Semmeln, außerdem Kleidung, Hygieneartikel und viele liebe Worte: Der Verein „Der Marienkäfer“ versorgt zweimal pro Woche Obdachlose und Bedürftige in München. Mit einem umgebauten Linienbus fliegen Markus Grimm und sein Team aus – seit rund zwei Monaten vom Forsterner Gewerbegebiet aus, wo das neue Hauptquartier des Vereins steht. Der hält Interessierte via Livestreams über seine Arbeit auf dem Laufenden, generiert darüber Spenden – und ist so zu einem kleinen Internetphänomen geworden.

Dabei hat das Projekt ganz klein angefangen: mit einem Topf Kartoffelsuppe. Die wollte Grimm mit seiner damaligen Partnerin in München an Obdachlose verteilen. Mit dem Privatauto ging’s los, und gleich der erste Mensch, den sie trafen, sei für diesen Teller Suppe so dankbar und begeistert gewesen, „da hat sich meine ganze Einstellung zum Leben geändert“, erzählt Grimm.

Greift regelmäßig zu Messer und Kochlöffel: Diana Beck, Leiterin der Küchen-Crew. © Vroni Macht

Von diesem Zeitpunkt an wuchs das Engagement. Erst wurde ein größerer Topf angeschafft, dann musste ein größeres Fahrzeug her – ein Bus. Dank eines „Frau-Mann-Missverständnisses“, wie Grimm sagt, kaufte er Anfang Februar 2022 aber keinen Sprinter, sondern einen richtigen Linienbus. Der wurde umgebaut, Sitze raus, Strom verlegt, Küche rein – der Marienkäfer war geboren.

Warum Marienkäfer, wo der Bus doch blau ist? Zum einen sei es die Verbindung zum Marienplatz, „und man freut sich einfach, wenn man Marienkäfer sieht. Das sind die absoluten Glücksbringer“, meint Grimm. „Es gibt auch wirklich blaue Marienkäfer.“ Der Name leuchtet jetzt auf dem Front-Display, an der Seite ist die Botschaft „Es ist nie zu spät, Gutes zu tun“ zu lesen. Und Punkte hat der Marienkäfer auch: Mit runden Aufklebern sind die Unterstützer des Projekts auf den Scheiben verewigt.

Was als Privatinitiative gestartet war, ist seit Herbst ein eingetragener Verein, der von Spenden lebt. „Es ist uns wichtig, den Menschen, die uns Geld anvertrauen, zu zeigen, was damit passiert“, sagt Grimm. Also wurde im Bus eine Kamera installiert, die die Fahrten über die Plattform Twitch ins Internet streamt. Schnell kamen Mikrofone dazu, dann weitere Kameras – inzwischen kümmert sich eine ganze Crew um Website, Livestream und Facebook. Der Verein ist in sechs solcher Crews aufgeteilt: Küche, Sachen, Tour, Fahrer, Instandhaltung und eben Medien.

Für den Durchbruch auf Twitch sorgte letztendlich DJane Anastasia Rose. Der Marienkäfer-Stream hatte auf einmal hunderte von Zuschauern, derzeit mehr als 7200 Follower und wurde über Nacht zur Haupteinnahmequelle des Vereins. Denn via Twitch können die Zuschauer die Streamer finanziell unterstützen. Pro Monat kommen laut Grimm so bis zu 15 000 Euro für den Verein zusammen.

Jede Menge Sachspenden hat der Bus geladen, hier Markus Grimm und Melanie alias GamingDirndl zwischen Schuhen und allerlei Kleidung. © Foto: Vroni Macht

Mitte April haben er und der Marienkäfer am Gewerbebogen in Forstern das neue Hauptquartier bezogen. Es ist mit viel Platz für Kleider- und Hygieneartikelspenden sowie Kühlkammern und Büroräumen zum einen Lager und Kommandozentrale – vorher war all das im Landkreis München an verschiedenen Standorten verteilt. Zum anderen ist das Haus auch ein großes Vereinsheim, eine Begegnungsstätte, in der jeder willkommen ist, der den Marienkäfer unterstützen möchte. Interessierte, die schauen wollen, wie es hinter den Kulissen zugeht, ebenso wie aktive Helfer. Für sie gibt es extra Zimmer, in denen sie übernachten können.

Denn so mancher Helfer reist von weiter her an, aus Bremen oder Berlin, zum Beispiel zum Kochen. Das ist jeweils mittwochs und freitags live im Netz zu verfolgen. Vor der Kamera stehen dann auch Leute, die normalerweise selbst streamen – Twitch-Größen wie Pummelfee86 oder GamingDirndl zum Beispiel. Diana Beck aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn leitet die Küchen-Crew und sagt: „Es soll schmecken wie bei Oma“, egal ob Kohl-, Kartoffel- oder Tomatensuppe. Beck steckt, ebenso wie Grimm und die anderen derzeit rund 30 Helfer, ihre Freizeit und ihr ganzes Herzblut in den Marienkäfer.

Auf Tour: die Crew bei einer Fahrt, rechts im Bild der Chat der Streaming-Plattform Twitch. © Verein Der Marienkäfer

Gestreamt werden am Donnerstag und Samstag auch die Touren durch München. Ungefiltert erleben die Zuschauer, welche Arbeit hinter dem gemeinnützigen Projekt steckt. Per Chat kommunizieren die Helfer mit ihnen, beantworten Fragen, machen Späße und berichten vom Projekt – kürzlich etwa, dass sie bei einer Tour jemanden getroffen haben, der es geschafft und wieder Job sowie Wohnung habe.

Dank der Streams sehen die Leute direkt, wo ihre Hilfe ankommt. Was sie allerdings nicht sehen, sind die Bedürftigen selbst. „Die haben meist genug durchgemacht, das müssen wir nicht noch zeigen“, sagt Grimm und meint: „Wahrscheinlich würden wir mehr Spenden bekommen, wenn wir sie zeigen würden. Mit Leid lässt sich leichter Geld sammeln, aber das wollen wir nicht.“ Stattdessen wolle man zeigen, dass helfen Spaß machen kann, sagt der 44-Jährige, der seinen Lebensunterhalt mit der Vermietung von Pferdeanhängern sowie als Küchenbauer auf selbstständiger Basis verdient.

Und dann sind es immer wieder die Begegnungen mit den Menschen auf ihren Touren, die ihm die Tränen in die Augen treiben. Grimm erzählt von einer älteren Dame, die den Bus von der anderen Straßenseite aus beobachtet habe. Also habe er sie angesprochen. Sie habe nur gucken wollen, und bedürftig sei sie nicht, habe sie sofort erklärt. „Da habe ich sie gefragt, ob sie mir den Gefallen tun und probieren würde, ob meine Suppe schmeckt“, erzählt Grimm. „Und dann hat sie sich langsam geöffnet. Solche Momente machen die Welt für mich besonders.“

Denn obwohl der Bus neben Essen – selbstgekocht und von Sponsoren – auch Materielles wie Kleidung, Schlafsäcke oder Hygieneartikel dabei hat: Oft sei es einfach ein Gespräch, ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit, worüber sich die Marienkäfer-Besucher freuen.

Kontakt zum Marienkäfer

Den Verein „Der Marienkäfer e.V.“ kann man als Helfer, mit Sach-, Geldspenden oder einer Fördermitgliedschaft unterstützen: www.der-marienkaefer.de. Auf Twitch findet man ihn unter „Der_Marienkaefer_Live“.