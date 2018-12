Familie kehrt nach Horror-Unfall ins Leben zurück: „Knochen heilen, aber diese Bilder bleiben für immer“

Es war ein Horrorunfall, der viele bewegt hat. Am 24. November kracht ein Ford Mustang in den Kleinbus von Familie Brauner aus Forstern. Nur knapp überlebt sie den Crash, bei dem der Mustang-Fahrer stirbt.

Forstern – Wenn Dawn Brauner die Augen schließt, kommen die Bilder. Wie die beiden Fahrzeuge auf der Straße stehen, ineinander verkeilt und in Flammen. Wie sie nach ihrem Sohn sucht, nicht weiß, ob er es aus dem brennenden Auto geschafft hat. Wie Ersthelfer und Rettungsdienst versuchen, sie zu beruhigen, „Diese Bilder gehen dir permanent durch den Kopf, vor allem vor dem Schlafengehen“, sagt die 51-Jährige, die mit ihren Kindern in Forstern lebt. Es sind die Bilder eines Verkehrsunfalls, der vor knapp einem Monat einem jungen Mann das Leben gekostet – und wohl nur mit Glück nicht mehr Opfer gefordert hat.

Es ist der 24. November. Dawn Brauner will mit ihren Kindern Josi (15) und Andreas (20) einen Ausflug unternehmen. Ihre Schwester Heather (48) ist aus England zu Besuch. Eigentlich wollen sie in den Bayerischen Wald fahren. Aber weil das Wetter nicht mitspielt, entscheiden sie sich für eine kürzere Strecke. Auf Schloss Tüßling genießen sie den Weihnachtsmarkt, machen Fotos. „Es war ein schöner Tag“, wird Dawn später sagen. Ein schöner Tag, der auf dem Rückweg nach Forstern jäh endet. Auf der B 12 bei Rattenkirchen (Kreis Mühldorf) setzt ein 27-Jähriger mit seinem Ford Mustang zum Überholen an. Am Bürgerberg verliert er die Kontrolle über seinen Sportwagen und schleudert auf die Gegenfahrbahn.

Dawn sieht, wie der Wagen ausbricht. „Oh Scheiße“, ruft ihr Sohn vom Beifahrersitz. Die 51-Jährige versucht noch zu bremsen – doch der Mustang kracht frontal in ihren Citroën Jumper. Ein Knall, dann ist alles dunkel.

„Ich wollte atmen, aber es ging nicht“

„Ich war nach dem Unfall kurz weg, dann habe ich keine Luft mehr bekommen“, erinnert sich Dawn. „Ich habe mich platt wie ein Pfannkuchen gefühlt. Ich wollte atmen, aber es ging nicht. Da dachte ich, so muss es sein, wenn man stirbt.“

Inzwischen haben beide Autos Feuer gefangen, viele Ersthelfer scharen sich um sie. „Die waren so selbstlos, haben uns geholfen, obwohl überall Feuer war“, sagt Dawn. Sie hört immer wieder „Ihr müsst raus da!“, und schafft es, sich zwischen den Sitzen nach hinten zu zwängen. Ihre Schwester liegt auf dem Autoboden, unfähig, aufzustehen. Als sie es aus dem Auto schafft, bringen sie Helfer zu ihrer Tochter.

Josi kann sich als erstes aus dem Wrack retten. Kurz danach wird Heather weggetragen. „Aber ich wusste nicht, wo Andi ist. Ich habe nur die Flammen gesehen“, erzählt Dawn. Eine Erinnerung, die ihr auch einen Monat später Tränen in die Augen treibt.

Zu dem Zeitpunkt wurde ihr ältester Sohn bereits aus dem Auto geholt. „Nach dem Aufprall gingen die Lichter bei mir erst mal aus. Dann hab ich auf Bairisch gehört: ,Do hockt no oana drin!’“, erinnert sich Andi. Das rechte Bein kann er nicht bewegen, als ihn die Helfer aus dem Auto ziehen. Kurz darauf steht der Jumper in Vollbrand. „Ein paar Sekunden später, und ich wäre darin verbrannt.“

In einem Jahr soll Andi schmerzfrei sein

Die Verletzten kommen in Krankenhäuser. Dawn nach Mühldorf, Josi nach Altötting. Heather wird mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum rechts der Isar geflogen und Andi in die Unfallklinik Murnau. „Ich habe erst gedacht, dass ich im Auto eingeschlafen bin und schlecht träume“, beschreibt er seine Gefühle während des Flugs. Seine Kniescheibe ist gesplittert, der Oberschenkel und das Augenbein sind gebrochen. Not-OP, einige Tage später noch eine Operation.

„Ich wusste gar nicht, ob mein Papa überhaupt schon Bescheid weiß. Aber er war als erstes bei mir am Tag nach dem Unfall um 8 Uhr und danach fast täglich“, sagt Andi. Besuch bekommt er auch von seinem Chef bei Kugler Feinkost in Parsdorf, seinem besten Freund, seinen Geschwistern. Inzwischen trägt Andi nur noch eine flexible Schiene an seinem Bein. Bald beginnt er mit der Reha. Etwa ein Jahr wird es dauern, bis er schmerz- und beschwerdefrei ist.

Währenddessen wird seine Schwester Josi in Altötting mit Schock und Rippenprellungen behandelt. Mama Dawn liegt mit sechs gebrochenen Rippen in Mühldorf, drei Tage lang mit Thoraxdrainage auf der Intensivstation. Ihre Schwester Heather hat einen offenen Unterschenkelbruch, zwei gebrochene Sprunggelenke, gebrochene Rippen und Prellungen. Sie wurde inzwischen mit dem Ambulanzjet zurück nach England geflogen.

Dass der Fahrer des Mustang den Unfall nicht überlebt hat, erfährt die Familie erst später. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der 27-jährige Augsburger wurde wohl durch den Aufprall getötet und verbrannte in seinem Sportwagen. „Durch das beherzte Eingreifen mehrerer Ersthelfer konnten die vier Insassen des Citroën geborgen werden, bevor dieser in Brand geriet“, schreibt die Polizei später in ihrem Bericht.

„Knochen heilen, aber diese Bilder bleiben für immer“

Und da sind sie wieder, die Bilder. „Das trägt man wahrscheinlich für immer in sich“, sagt Dawn mit leiser Stimme. „Knochen heilen, aber diese Bilder bleiben wohl für immer.“

Es ist reiner Zufall, dass einer an diesem Tag nicht mit an Bord ist: Dawns und Günters jüngstes Kind Tobi. Er ist zwölf Jahre alt, schwerbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen. Damit Tobi im Rolli mitfahren kann, wurde der Jumper speziell umgebaut – mit einer Rampe und Schienen. An diesem Wochenende aber ist der Bub bei seinem Papa Günter Brauner in Fischbachau. „Wir hatten die Wochenenden wegen des Oktoberfests getauscht“, erzählt der 52-Jährige, der von seiner Frau geschieden ist.

Dass Tobi nicht mitgekommen ist, ist in mehrfacher Hinsicht ein Riesenglück. „Wäre er dabei gewesen, wäre das Ganze wohl anders ausgegangen“, ist Dawn sicher. Der Rollstuhl wäre auf den Schienen verkeilt gewesen, hätte so wohl den Ausweg blockiert. Ob es die Familie aus dem Fahrzeug herausgeschafft hätte – das will sich niemand auch nur vorstellen. Günter Brauner ist sich sicher: „Sie hatten 10.000 Schutzengel.“

Der Papa erfährt rund vier Stunden nach dem Unfall davon. Polizisten klingeln an seiner Haustür, berichten vom Zusammenstoß. „Da hat’s mir den Schalter umgelegt. Ich war eineinhalb Wochen lang wie ein Computer, musste einfach funktionieren“, erzählt er.

Familie erfährt rührende Unterstützung

Seine jetzige Frau Uschi nimmt sich frei, um Telefonate zu führen und Josi und Tobi zu betreuen. Ausweise, Bankkarten – all das ist verbrannt, muss neu organisiert werden. Die Nachbarin daheim in Forstern füttert die Katzen, geht mit Josi, die als erste aus dem Krankenhaus kommt, Winterjacke und Stiefel kaufen. Auch das wurde beim Unfall zerstört.

Die Patentante besorgt mit ihr eine neue Brille, sie gehen shoppen. „Freundeskreis, Nachbarschaft – alle haben ihre Hilfe angeboten“, erzählt Günter ganz gerührt. Dieses Angebot kommt auch von den Arbeitgebern der Brauners. Günter arbeitet bei Karstadt in der Haustechnik, Dawn erst seit September bei der Caritas Erding als Individualbegleitung eines behinderten Kindes im Kindergarten. „Sie alle haben uns Genesungswünsche geschickt, manche sogar rührende SMS geschrieben“, erzählt Dawn. „Auch alle aus meiner Schule wünschten richtig gute Besserung“, sagt Tobi, der die Phoenix Schule in München besucht.

Seit gut einer Woche ist die gesamte Familie wieder zurück aus dem Krankenhaus. Alle sind froh, am Leben zu sein. Doch die Sorgen gehen weiter. Dawn kann sich nicht mehr alleine um die Pflege von Tobi kümmern, braucht Unterstützung der AWO. Josi, die heuer den Quali an der Mittelschule Forstern gemacht und im September an der Berufsschule für Kinderpflege angefangen hat, hat den Unfall noch nicht verarbeitet.

Die größte finanzielle Sorge aber ist das Auto. Die Spezialanfertigung hat gebraucht rund 20.000 Euro gekostet. Die Versicherung zahlt, aber davon kann Dawn gerade die Raten für den Jumper bezahlen. „Aber dann habe ich immer noch kein Auto“, sagt die Mama, die vor allem wegen Tobi und seinem Rolli darauf angewiesen ist.

Die Bilder vom 24. November werden noch lange in den Köpfen der Brauners bleiben. „Aber wir sind alle am Leben. Und das ist das tollste Weihnachtsgeschenk: Dass wir alle zusammen sind“, sagt Mama Dawn.

Licht in die Herzen

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unschuldig in Not geratene Familien wie die Brauners. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es ebenfalls.