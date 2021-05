Forstern: Noch keine Straße nach einer Frau benannt - Grüne wollen das ändern

Der Franz-Jaksch-Weg, der am Forsterner Rathaus vorbei zu Kindergärten und Schule führt, ist nach dem Bürgermedaillenträger von 1986 benannt. Trägerinnen dieser Auszeichnung gibt es in Forstern bisher nicht – ebenso wenig wie nach Frauen benannte Straßen.

„Engagement von Frauen sichtbarer machen“

von Veronika Macht schließen

Es ist nur eine kleine Stichstraße in Preisendorf. Doch im Forsterner Gemeinderat ging es am Ende nicht nur um deren Namen, sondern auch darum, wie man mit einer Benennung von Straßen nach verdienten Bürgerinnen und Bürgern umgeht. Für die Grünen ist das auch eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit.

Forstern – Die neue Stichstraße zur Dorfstraße in Preisendorf heißt Am Kirchenfeld. Das hat der Gemeinderat bei fünf Gegenstimmen beschlossen. Der Vorschlag stammte von der Verwaltung, denn in Preisendorf wurden zuletzt Straßen nach historischen Flurnamen benannt – Preisendorfer Feld, An der Seewiese, Am Unterfeld.

Weitere Vorschläge waren An der Dorfstraße, Baiweg nach dem Namen der benachbarten Hofstelle beim Bai und Elisabeth-Moser-Weg, benannt nach der langjährigen Mesnerin von Preisendorf. Letzterer Vorschlag kam von Maria Feckl (Grüne), die damit auch eine fehlende Geschlechtergerechtigkeit kritisierte.

Grüne Forstern: „Wollen generell das Engagement von Frauen sichtbarer machen“

„Wir wünschen uns die Würdigung dieser verdienten Bürgerin und wollen generell das Engagement von Frauen sichtbarer machen“, erklärte Feckl in einer Pressemitteilung kurz nach der Sitzung. Denn in Forstern gebe es bisher keine Straße, die nach einer Frau benannt ist. Wohl aber solche, die die Namen von Bürgermedaillenträgern oder ehemaligen Pfarrern tragen, auch die Gründer der Eicher-Traktorenwerke wurden derart gewürdigt – allesamt Männer.

Und das sei auch gut, „um das Gedenken an die Menschen zu bewahren, die sich für die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt eingesetzt haben“, betont Feckl. Jedoch habe bisher keine Frau die Bürgermedaille erhalten, und Frauen könnten auch nicht Pfarrer werden. „Mit der Annahme des Vorschlags hätte die Gemeinde Forstern ein neues Kapitel in der Vergabe von Straßennamen aufgeschlagen“, findet Feckl.

Forstern: Wir würdigt man verdiente Bürger generell?

Das Engagement von Frauen in der Gemeinde für den Zusammenhalt und das soziale Leben sei gewaltig. „Nur wird es allzu leicht übersehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde dieses Wirken transparent machen“, fordert Feckl – nicht nur bei Straßennamen, sondern auch bei Ehrungen wie der Vergabe der Bürgermedaille. Diesen Aspekt griff in der Sitzung auch Bürgermeister Rainer Streu (AWG) auf: „Da müssen wir in Zukunft ein Auge drauf haben.“

Man müsse sich grundsätzlich überlegen, unter welchen Voraussetzungen Straßen nach verdienten Bürgern benannt werden sollten, meinte Streu. Mit Blick auf den Vorschlag der Preisendorfer Mesnerin gab er zu bedenken, dass es auch in anderen Kirchen langjährige Mesner gebe – und in vielen weiteren Bereichen noch mehr Bürger, die sich besonders engagieren: beim Frauenbund, beim Sportverein, bei der Feuerwehr. Hier dürfe es nicht zu Ungleichbehandlungen kommen.

Obermaier und Loupal: Baiweg wäre ideal

Franz-Josef Obermaier (AWG) plädierte für den Namen Baiweg. „Das finde ich ideal, weil die Stichstraße ja zum Bai dazu gehört. Es ist eine Erinnerung an die Hofstelle“, sagte er. Auch Simona Loupal (parteifrei) gefiel Baiweg am besten. Ähnliche Namen gebe es in der ganzen Gemeinde noch nicht, und die Anlieger dieser Straße würden zum Bai gehören und „sich sicher freuen, wenn sie so heißen würde“.

Peter Feckl (AWG) hingegen sprach sich für Am Kirchenfeld aus. „Das ist neutral und hat eine Historie.“ Dem schloss sich das Gros des Gremiums an. Lediglich die Fraktion der Grünen sowie Obermaier und Loupal stimmten dagegen.

Bürgermedaillenträger

In Forstern wurden bisher sieben Männer mit der Bürgermedaille geehrt: Emil Pahl (1985), Franz Jaksch (1986), Pfarrer Korbinian Riedmaier (1989), Dr. Egon Streit (1993), Gottfried Läuger (1995), Josef Eicher (2001) und Henry Pritschet (2008). Nach Pfarrer Riedmaier, Jaksch und Pahl sind jeweils Straßen benannt, nach den ebenfalls bereits verstorbenen Streit und Läuger noch nicht.

