Wie man Obstbäume richtig pflegt

Experten bieten Infotag in Forstern an

Von Gerda Gebel schließen

Das Wissen um den richtigen Obstbaumschnitt geht zunehmend verloren. Experten aus dem Landkreis bieten deshalb einen Infotag in Forstern an.

Forstern – Der Streuobstanbau steht auf der Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco in Deutschland. Doch seit Mitte des 20. Jahrhunderts gehen die Streuobstbestände in ganz Europa zurück. Das hat die Bayerische Staatsregierung vor zwei Jahren erkannt und will mit dem Streuobstpakt den Erhalt, die Pflege und vor allem die Neuanlage von Streuobstwiesen fördern: Eine Million Obstbäume sollen bis 2035 gepflanzt werden. Dieses große Ziel wollen im Landkreis Erding auch die führenden Obstbaum-Experten Sepp Höschl, Manfred Kellner und Edi Eckl unterstützen. Sie planen im März einen ganztägigen Obstbaum-Tag.

Höschl, staatlich geprüfter Baumwart und Schriftführer beim Gartenbauverein Finsing, begrüßt zwar die staatliche Aktion „Streuobst für Alle“ mit der intensiven Förderung des Anbaus von Obstbäumen. Er weiß aber auch, „dass die jungen Bäumchen von Anfang an richtig erzogen werden müssen“. Leider sei jedoch das Wissen um die richtige Pflege und den richtigen Schnitt der Obstbäume zunehmend verloren gegangen, bedauert der 52-jährige Neufinsinger, der das Problem auch in den viel zu wenigen Ausbildungsplätzen für künftige Baumwarte sieht.

Auch Kellner aus Forstern macht sich Sorgen um den Obstbaumbestand im Landkreis. Er selbst hat 110 Obstbäume auf zwei Hektar Grund gepflanzt und hat sich in den vergangenen 20 Jahren ein umfangreiches Wissen angeeignet. „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich die teilweise verstümmelten Obstbäume sehe, die falsch zugeschnitten wurden“, erklärt der 62-Jährige.

Zusammen mit dem als „Obstbaumpapst“ bekannten Edi Eckl aus der Oberpfalz wollen die Fachmänner ihr Wissen nun im Landkreis Erding an möglichst viele Interessierte Obstbaumbesitzer und -pfleger weitergeben. Für Samstag, 11. März, ist unter dem Dach der Deutenkofener Baumwarte e.V. ein umfangreicher Obstbaum-Tag geplant, der in zwei Teile gegliedert ist. Im Theorieteil wird von 9 bis 12 Uhr beim Hirschbachwirt in Forstern alles Wissenswerte um Anbau, Standort, richtige Sortenwahl und Zuschnitt vermittelt. Nach dem Mittagessen folgt dann der Praxisteil auf Manfred Kellners großer Streuobstwiese bei Preisendorf. Hier können die Teilnehmer sich gleich von den Vorteilen des sogenannten Oeschberg-Palmer-Schnitts überzeugen, den die Experten übereinstimmend als beste Pflegevariante ansehen. Neben der Stabilisierung des Baums werde dadurch auch der Ertrag gesteigert und die Qualität des Obstes verbessert. „Die Früchte hängen dann vor allem an den unteren Ästen, wodurch auch die Ernte erleichtert wird“ erläutert Kellner.

Vorwiegend richtet sich der Intensivkurs an Baumwarte, Besitzer von Streuobstwiesen und solche, welche die Anlage einer Streuobstwiese planen, aber auch an Vertreter von Gartenbauvereinen oder Bauhofmitarbeiter, die eine größere Anzahl Obstbäume betreuen und bereit sind, später als Multiplikatoren ihr Wissen weiter zu geben.

Für die Teilnahme ist ein Beitrag von 15 Euro zu zahlen, in dem neben Kaffee und Butterbreze auch das Schulungsmaterial enthalten ist. Die Anmeldung von interessierten Obstbaumpflegerinnen und -pflegern nimmt Sepp Höschl bis spätestens Dienstag, 28. Februar, per E-Mail an sepphoeschl@gmail.com sowie per SMS oder WhatsApp an Tel. (01 79) 5 59 52 81 entgegen. Höschl und Kellner stehen dann auch nach dem Kurstag noch für Fragen zur Anlage oder Pflege der Obstbäume zur Verfügung.

Gerda & Peter Gebel