„Innen statt Außen“: Forstern hofft auf mehr Förderung

Von: Veronika Macht

Für den Bereich des bisherigen Bauhofs in Forstern – und damit auch für das ehemalige Feuerwehrhaus, das sich direkt an den Bauhof anschließt – ist schon lange eine andere Nutzung geplant. „Vitalität der Ortsmitte“ stärken © Vroni Macht

Die Gemeinde Forstern könnte für die Sanierung des Ortskerns an mehr Förderung kommen als bisher gedacht. Möglich macht das die Förderinitiative „Innen statt Außen“ der Bayerischen Staatsregierung, für die sich die Gemeinde nun bewirbt.

Forstern – Im Zuge dieser Initiative belohnt die Staatsregierung besonderes Engagement in der vorrangigen Innenentwicklung und Beseitigung von innerörtlichen Leerständen. Auch wer gegenläufige neue Flächenausweisungen vermeidet, soll profitieren. Im Gemeinderat erklärte Bürgermeister Rainer Streu (AWG): „Die Regierung von Oberbayern sieht für uns die Möglichkeit, dass wir so an mehr Fördermittel im Bereich der Städtebauförderung kommen könnten.“ Allein der Kiesplatz in der Ortsmitte sei aus deren Sicht ein Bereich, der mit mehr Förderung abgedeckt werden könnte.

Laut Sachbearbeiterin würde die Initiative „Innen statt Außen“ Sinn machen, „wenn man noch mal Planungsmaßnahmen braucht oder umplanen muss“, so Streu weiter. Und das könnte durchaus der Fall sein, denn es ist fraglich, ob die Planungen in der Ortsmitte von Kirche und Gemeinde in der bisherigen Form weiterverfolgt werden.

Durch die Initiative würde die Gemeinde zusätzlich zum Regelfördersatz der Städtebauförderung von 60 Prozent einen Förderbonus von 20 Prozent bekommen, insgesamt würden also 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst.

Streu betonte, dass es bei einer Aufnahme ins Förderprogramm wichtig sei, „dass wir konsequent Nachverdichtung im Ort betreiben, quasi als Selbstverpflichtung“. Auch eine „vorrangige Revitalisierung und Entwicklung der Brachfläche im Ortskern“ gehört zu den Voraussetzungen für eine Aufnahme. Laut Streu zählt dazu zum Beispiel auch der Bereich des alten Bauhofs, der bekanntlich durch einen Neubau ersetzt werden soll. Durch die angestrebten Maßnahmen soll zudem die „Vitalität der Ortsmitte“ durch Wohnnutzung sowie geeignete Einrichtungen des Gemeinbedarfs und der wohnortnahen Versorgung gestärkt werden. Außerdem muss die Gemeinde bereit sein, das modulare ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) umzusetzen – hier war Forstern mit Vorbereitenden Untersuchungen und ergänzenden Konzepte wie dem Rahmenplan bereits aktiv.

Eine Lenkung der Wohnnachfrage auf ausgewiesenes Bauland sowie innerörtliche Potenzialflächen ist ebenfalls ein Ziel. „Auch hier haben wir schon einen großen Punkt abgearbeitet und geschaut, was wir im Innenbereich schaffen könnten“, so Streu. Zudem habe die Gemeinde bereits alle Besitzer von Baulücken angeschrieben, wie ihre Pläne aussehen. Damit trägt sie auch der Forderung Rechnung, dass bestehendes Bauland und Innenentwicklungspotenziale aktiviert werden sollen, indem Besitzer von Leerständen und unbebauten Grundstücken angesprochen werden. Zu guter Letzt mündet dies dann im Aufbau eines Flächenmanagements.

Zwar könne man nicht abschätzen, wie lange das Programm noch laufe und wie sich die finanziellen Mittel entwickeln. „Aber wir machen nichts falsch, wenn wir schauen, dass wir da reinrutschen. Einen Versuch ist es wert“, meinte der Bürgermeister und erntete damit die Zustimmung seiner Gemeinderatskollegen, die allesamt für dieses Vorgehen stimmten.

Die angemeldeten Kosten der beabsichtigen Vorhaben in der Gemeinde Forstern liegen in einem ersten Entwurf für 2023 bei rund 120 000 Euro. Hier sei ein städtebaulicher Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung oder ein vergleichendes Planungsverfahren vorgesehen. vam