In die Forsterner Ortsmitte kommt Bewegung

Zumindest ein bisserl bunt sind die Fassaden in der Forsterner Ortsmitte – rechts das ehemalige Amarillo’s in Rot und Gelb, links das Werk „Last Lullaby“ von Street-Art-Künstler Mr. Woodland.

Jahresrückblick: Forstern

von Veronika Macht schließen

In eine scheinbar endlose Geschichte kommt Bewegung: Es rührt sich was in der Forsterner Ortsmitte.