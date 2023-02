Jetzt gibt’s drei Vorsitzende

Von: Veronika Macht

Sie führen den Theaterverein Forstern (hinten, v. l.): die neue Kassierin Sabine Lanzl, 2. Vorsitzender Philipp Hiebinger und Schriftführerin Petra Grabmaier sowie (vorne, v. l.) die neue 3. Vorsitzende Claudia Attensberger und Vorsitzende Maria Gruber. © Theaterverein

Der Theaterverein Forstern ist „voll Elan und Esprit“ ins neue Jahr gestartet.

Forstern – Einer Pressemitteilung zufolge trafen sich die Mitglieder in gemütlicher Runde im Nebenraum des Hirschbachwirts zur Hauptversammlung mit Wahlen.

Vorsitzende Maria Gruber gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Zwei Vereinsmitglieder hatten sich 2022 das Jawort gegeben: Philipp Hiebinger führte seine Katharina in Langenpreising zum Traualtar, und Veronika Ganghofer gab ihrem Ludwig Krabichler vorm Standesamt das Jawort, bevor diesen Oktober auch hier der Weg dann noch zum Traualtar führen wird.

In Harthofen habe es wieder ein gut besuchtes Grillfest im Garten der Familie Gruber gegeben, teilt der Theaterverein mit, und bei einem Besuch der Südtiroler Theaterbühne in München sei sogar ein kurzer Blick hinter die Kulissen gewährt worden.

Im vergangenen Juli war der Vorstand in der Hauptversammlung des Verbands Bayerischer Amateurtheater vertreten, die in Markt Schwaben in der Theaterhalle stattfand. „Der Austausch mit anderen Theatergruppen hat uns ermutigt, einfach das Vergangene hinter uns zu lassen und mutig ein neues Theaterstück anzugehen“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung. Ferner sei man bei der Einweihung des Feuerwehrhauses Forstern sowie bei der Christbaumversteigerung der Krieger- und Reservistenkameradschaft vertreten gewesen.

Der Bericht der langjährigen Kassierin Verena Steckermeier fiel bei wenigen Kontobewegungen dennoch gut aus. Da Steckermeier nach 15 Jahren ihr Amt niedergelegt hat, dankte ihr der gesamte Vorstand herzlich „für all die zuverlässige und korrekte Vereinsarbeit in all den Jahren“. An ihre Stelle wurde jetzt Sabine Lanzl aus Poing zur Kassierin gewählt. Im Vorstand kam zudem als 3. Vorsitzende Claudia Attensberger neu dazu. Vize- Vorsitzender ist Philipp Hiebinger. Maria Gruber bleibt die Vereinschefin, Petra Grabmaier fungiert weiter als Schriftführerin. „Wir freuen uns, wieder ein komplettes Vorstandsteam gefunden zu haben“, schreibt der Verein.

Geplant ist, im Herbst auf alle Fälle wieder zu spielen „und der obersten Pflicht eines Theatervereins nachzukommen“: Die Menschen in gemütlicher Atmosphäre zusammenzubringen, sie zu unterhalten und hoffentlich mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause zu entlassen.