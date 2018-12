30 Jahre Weihnachtskonzerte

„30 Jahre Ubi Caritas“ lautete auch das Motto des Weihnachtskonzerts in seinem Jubiläumsjahr 2018. Der Junge Chor Ubi Caritas und Leiter Konrad Huber luden am dritten Adventssonntag dazu ein.

Forstern–„30 Jahre Ubi Caritas“ lautete auch das Motto des Weihnachtskonzerts in seinem Jubiläumsjahr 2018. Der Junge Chor Ubi Caritas und Leiter Konrad Huber luden am dritten Adventssonntag dazu ein.

Eröffnet wurde das Konzert in der weihnachtlich dekorierten kleinen Mehrzweckhalle der Schule Forstern mit dem Lied „Ukuhanja, zünd ein Licht an“. Im Wechsel mit kurzen weihnachtlichen Geschichten streifte Chorleiter Huber mit seinen Sängern im Laufe des Abends das Repertoire aus dreißig Jahren Weihnachtskonzerten. Mit deutschsprachigen und internationalen Weihnachtsliedern wie „Als ich bei meinen Schafen wacht”, „Feliz Navidad“, „The first Noel“, um nur einige zu nennen, wurde das begeisterte Publikum weihnachtlich gestimmt.

Zu Gast war Emma Regazzo, die das Weihnachtskonzert mit zwei professionell gespielten Klarinettenstücken bereicherte. Wie so oft wurde der Chor auch dieses Mal von Tilda Bányász-Németh am Klavier begleitet. Beendet wurde die stimmungsvolle Veranstaltung in der vollen Turnhalle mit dem Klassiker „Stille Nacht“, bei dem Huber die Konzertbesucher aufforderte, in den Chorgesang einzustimmen.

Nach einem begeisterten Applaus und Standing Ovations für ein gelungenes Weihnachtskonzert baten die Gastgeber die Besucher zum gemütlichen Ausklang bei Plätzchen und Punsch. red