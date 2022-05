Eine Hommage an starke Frauen

Küsschen fürs Publikum: Ein charmantes Konzert gestaltete der Junge Chor Ubi Caritas unter der Leitung von Konrad Huber in der voll besetzten Turnhalle. Die Lieder drehten sich um starke Frauen. © Vroni Vogel

Eine musikalische Hommage an „Starke Frauen“: Der Junge Chor Ubi Caritas hat mit seinem Jahreskonzert begeistert.

Forstern – „Starke Frauen“ – unter diesem Motto gestaltete der Junge Chor Ubi Caritas unter der Leitung von Konrad Huber ein beschwingtes Muttertagskonzert in der voll besetzten kleinen Turnhalle der Grund- und Mittelschule Forstern. Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause standen die Frauen wieder auf der Bühne. In den bekannten Pop-Songs ging’s vor allem um eines: Amors wechselvolles Spiel, das die Liebenden auf helle und dunkle Wege führt.

In den flotten Chorarrangements stürmten die Sängerinnen atemlos durch die Nacht, erzählten von der Kraft der Liebe, von Schmerz, Wut und Enttäuschung, aber auch von Geborgenheit, Selbstbestimmung und Neuanfängen. Als „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ erklang, hatte man sofort Marilyn Monroe vor Augen. Das alles wurde locker beschwingt serviert und setzte die Frauenstimmen von Ubi Caritas auch mit solistischen Auftritten wirkungsvoll in Szene. Instrumentalmusik rundete das Konzert ab.

Einen Ausblick auf sonnige Tage gab Sonja Petri (Saxofon), die – von Huber auf der Gitarre begleitet – „Summertime“ spielte. Auch Ella und Eva Deuter (Flöte) wirkten mit. Die Klavierbegleitung übernahm Rosi Hemingway. „Ein bisschen Frieden“ wurde am Ende des Konzerts aus aktuellem Anlass gesungen, verbunden mit der Bitte, für die örtliche Ukraine-Hilfe zu spenden und auch die Chorarbeit zu unterstützen.

Mit Standing Ovations bedankte sich das Publikum für die Darbietungen. Zugaberufe folgten, die nicht ungehört blieben. Für alle Besucher gab’s zum Abschied ein rotes Herzerl zum Mitnehmen. Das Publikum spendete großzügig: Für die Ukraine-Hilfe kamen 756 Euro und für die Chorarbeit 727 Euro zusammen.

Vroni Vogel