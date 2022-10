Bauvorhaben in Karlsdorf: Die Linde bleibt, die Esche weicht

Von: Veronika Macht

Als ortsbildprägend empfindet der Gemeinderat die beiden Bäume beim Karlsdorfer Maibaum. Für ein Bauvorhaben darf die Esche (r.) gefällt werden. Die Linde (l.) bleibt stehen und darf nicht beeinträchtigt werden. © Vroni Macht

Die Gemeinde Forstern erlaubt die Fällung eines Baums in Karlsdorf, wenn für Ersatz gesorgt werden kann.

Forstern – Diese Entscheidung hat sich der Forsterner Gemeinderat nicht leicht gemacht. In Karlsdorf darf ein Bauherr für sein Bauvorhaben einen der beiden Bäume beim Maibaum fällen. Aber nur, wenn unter Einhaltung der Grenzabstände ein vernünftiger Standort für eine Ersatzpflanzung gefunden wird. Die muss der Bauherr übernehmen.

Halbstündiger Ortstermin, knapp einstündige Diskussion im Sitzungssaal: Der Forsterner Gemeinderat hat sich intensiv mit der Fällung zweier Bäume in Karlsdorf befasst. Grund war ein Bauantrag in direkter Nähe zum Maibaumplatz, in dessen Zuge die Linde und die Esche gefällt und neue Bäume als Ersatz gepflanzt werden sollten. Im Bauausschuss war man sich einig: Die Bäume sind ortsbildprägend und zu erhalten. Doch dann kamen Zweifel auf, unter anderem weil sie im Bauplan falsch eingezeichnet waren. Also beriet der Gemeinderat.

Für den war klar: Die Linde bleibt stehen. Sie sei optisch in sehr gutem Zustand, bescheinigte die Waldbesitzervereinigung. Auch die Baumaßnahme werde nicht als kritisch gesehen. Man könne die Linde zuschneiden, aber keinesfalls fällen.

Esche auf dem Maibaumgrundstück leidet unter Eschentriebsterben

Anders schaut es bei der rund 50 Jahre alten Esche aus, die in der Ecke des Maibaumgrundstücks steht. Das Gremium hat sich dazu durchgerungen, dass sie gefällt werden darf. Hauptgrund dafür ist das Eschentriebsterben durch Pilzbefall, das laut dem Förster bereits begonnen hat. „Er gibt dem Baum acht bis zehn Jahre, die er noch stehen könnte“, erklärte Bürgermeister Rainer Streu (AWG).

Der Baum sei schon jetzt beeinträchtigt durch die unmittelbare Nähe zu Straße, Gehweg und Bushaltestelle. All das habe er bislang zwar gut weggesteckt. Doch könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Wurzelwerk durch die Baumaßnahme Schaden nimmt.

Angesichts dessen meinte der Bürgermeister: „Auch ich als Karlsdorfer finde, der Baum gehört da hin. Aber ich sehe es kritisch. Niemand kann in ihn reinschauen, und ich will ungern Probleme kriegen, wenn er irgendwann auf den Gehweg, die Straße oder die Bushaltestelle fällt und jemand zu Schaden kommt.“ So sahen es etliche Räte, Peter Feckl (AWG) etwa: „Der steht relativ exponiert und groß. Das Risiko, dass bei einem Sturm was passiert, ist nicht gering. Dann stehen wir als Gemeinde in der Kritik, weil wir den unbedingt stehen lassen wollten.“

Esche in Karsldorf: „Wenn sie noch zehn Jahre leben kann, warum sollte man sie jetzt wegmachen?“

Anette Scharmatinat (Grüne) hingegen argumentierte, dass der Baum ohne den Bauantrag auch nicht prophylaktisch gefällt würde, nur weil er in acht Jahren umfallen könnte. Das sah auch Anton Oskar (CSU) so und meinte, „die Baumaßnahme wird dem nicht weh tun“. Für Thorsten Scharmatinat (Grüne) würde der Charakter des Orts beeinträchtigt, wenn die Esche wegkommt. „Und wenn sie noch zehn Jahre leben kann, warum sollte man sie jetzt wegmachen?“

Auch Sebastian Klinger (CSU) war gegen die Fällung. „Wir können nicht vorausschauen, wie lange der Baum tatsächlich noch steht.“ Und Erwin Nominacher (SPD) sagte, es gebe Beispiele, wo sich Bäume trotz Beeinträchtigungen wieder erholt hätten.

„Wir betreiben viel Aufwand, was Baumschutz anbelangt“, berichtete Franz-Josef Obermaier (AWG) aus seiner Erfahrung als Bauunternehmer. „In vielen Fällen geht es gut, oft aber nicht.“ Schon jetzt habe die Esche sehr viel versiegelte Fläche um sich herum. Durch den Neubau bleibe noch weniger, um Feuchtigkeit zu bekommen. „Ich glaube, der wird’s nicht überleben“, sagte Obermaier.

Mehrere Räte gaben zu, sie seien anfangs klar gegen die Fällung gewesen. Mit Blick auf alle Argumente sei dies aber wohl doch die vernünftigere Lösung.

Am Ende stimmten nur Klinger, Nominacher und die Scharmatinats dagegen, die Esche zu fällen. Die Verwaltung wird einen sinnvollen Standort für einen Ersatz erarbeiten, der den rechtlichen Grenzabständen entspricht, etwa im Bereich der Radständer. Erst wenn dieser Standort gefunden ist, wird der Fällung zugestimmt. Außerdem werden dem Bauherrn Vorgaben bezüglich Größe und Baumart gemacht – in Frage kommen etwa Hainbuche, Linde, Spitzahorn oder Ulme.

