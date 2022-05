Die Villa Wirbelwind ist umgezogen

Von: Veronika Macht

Stilecht mit dem Eicher(-Trettraktor) sind am ersten Öffnungstag Felix, Johannes und Leni (v. l.) angereist. Die Freude ist groß bei den Kindern aus Karlsdorf, die jetzt nicht mehr weit in ihren Kindergarten haben. © Franziska Zollner

Neues Kinderhaus in Karlsdorf nimmt Betrieb auf – Tag der offenen Tür im Juli geplant

Karlsdorf – Reges Treiben herrscht am Ulmenweg in Karlsdorf schon länger. Jetzt sind es aber nicht mehr die Arbeiter, die auf der Baustelle für das Kinderhaus ein- und ausgehen. Vor einer Woche haben die Mädchen und Buben ihre neue Bleibe in Beschlag genommen. Das Haus ist nach fast drei Jahren Bauzeit in Betrieb gegangen.

Die ersten Planungen für das Kinderhaus in der Verlängerung des Kastanienwegs sind vor fünf Jahren gestartet. Damals hatte sich der Gemeinderat für den Entwurf von Architekt Michael Jaksch entschieden, das Gebäude in geschwungener Form, fast wie ein Viertelkreis, zu bauen. Erst sollte es ein „Traumschiff für Kinder“ werden, mit Platz für vier Gruppen, einem Aussehen wie ein Schiff, einem Aufzug bis aufs begrünte Flachdach und dort einer Bobby-Car-Bahn. Dann wurde umgeplant. Die geschwungene Form blieb erhalten, doch durch eine andere Raumaufteilung war nun Platz für fünf Gruppen, und aufs Dach sollte eine Photovoltaikanlage.

Kinderhaus in Karlsdorf: Spatenstich war im Sommer 2019

So konnte im Sommer 2019 der offizielle Spatenstich erfolgen. Der Zeitplan war straff, das hatten die Verantwortlichen schon damals betont. Angepeilt war eine Bauzeit bis Ende 2020, doch fast eineinhalb weitere Jahre sollten vergehen, bis das Haus nun eröffnen konnte. Wie berichtet, mussten die Ausschreibungen einiger Gewerke aufgehoben werden, und bis zur Genehmigung des Nachtragshaushalts im Sommer 2020 ruhten weitere Ausschreibungen.

Ein Gebäude in geschwungener Form mit bunten Akzenten: das neue Kinderhaus Villa Wirbelwind in Karlsdorf © Vroni Macht

Jetzt aber füllt sich das Haus mit Leben. Die beiden Kindergartengruppen und die Krippengruppe sind aus dem Kinderhaus Villa Wirbelwind am Franz-Jaksch-Weg nach Karlsdorf umgezogen. Im Neubau, der auch den Namen übernommen hat, ist noch Platz für zwei weitere Gruppen. Und die werden über kurz oder lang auch benötigt, wie Bürgermeister Rainer Streu beim Ortstermin mit unserer Zeitung klarmacht: „Unsere beiden Kinderhäuser sind rappelvoll, wir mussten sogar mit sechs Kindern aus umliegenden Gemeinden die Betreuungsverträge beenden. Es wird spannend, wie das weitergeht“, denn auch die ukrainischen Kinder im Ort müssten betreut werden. „Wir wissen aber nicht, wo wir das Personal hernehmen sollen.“

Vier Gruppenräume im Erdgeschoss, einer im Keller

Farbige Akzente wie eine gelbe Tür oder der grün gestrichene Eingangsbereich setzen sich im Inneren des Hauses fort. Neben dem Empfangsbereich mit Schwarzem Brett für Elterninfo befindet sich zentral die Garderobe für die Kinder. Im Erdgeschoss sind vier Gruppenräume untergebracht, ein weiterer im Untergeschoss, das über einen Aufzug barrierefrei erreichbar ist.

Jeder Gruppenraum hat eigene Toiletten, bei der Krippe auch mit Wickelgelegenheit, eine kleine Küchenzeile sowie einen separaten Lager- und einen Nebenraum. Außerdem gibt es eine Mensa mit Küche und gesonderter Essensanlieferung.

Der Rasen ist fertig, jetzt können die Kinder auch den Garten nutzen, freut sich Bürgermeister Rainer Streu. © Vroni Macht

Für Elterngespräche wurde ein Raum mit separatem Zugang geschaffen, daneben ein Zimmer für Therapieangebote wie Ergo oder Logopädie mit externen Kräften, außerdem Personal- und Büroräume.

Im Keller, der dank tiefer Lichtschächte und -gräben auch viel Tageslicht bekommt, befinden sich ein Mehrzweck- und Turnraum, ein Schlafraum, ein Lager und der Technikraum. Geheizt wird mit Erdgas, zudem wurde ein Erdwärmetauscher eingebaut. Der befindet sich unter den Parkplätzen, die zusätzlich zu den fürs Personal notwendigen im Norden des Gebäudes entstanden sind und auch für die Anlieger gedacht sind. Dort hat die SEW Stromversorgungs-GmbH auch eine E-Ladesäule installiert.

Zentrale Lüftungsanlage, Photovoltaik und Stromspeicher

Das komplette Kinderhaus verfügt über eine zentrale Lüftungsanlage, die für Frischluftzufuhr sorgt – gerade in der Corona-Pandemie ein großes Thema. Und auf dem Dach läuft eine PV-Anlage mit 54 Kilowatt Peak, dazu ein 16 kW-Stromspeicher.

Laut Streu lag die Kostenberechnung im Juni 2020 bei gut 4,816 Millionen Euro. „Derzeit gehen wir von 4,786 Millionen Euro tatsächlichen Kosten aus“, erklärt er und sagt: „Angesichts der aktuellen Preisentwicklungen müssen wir froh sein, dass wir weitergemacht haben, auch wenn es finanziell voriges Jahr eine Zerreißprobe war.“

Groß und hell sind die Gruppenräume. © Vroni Macht

Auf dem gesamten Gelände wurden 26 Bäume, darunter passend zum Ulmenweg etliche Ulmen, sowie hunderte Sträucher gepflanzt, sagt Streu. Bis auf einige Pflasterarbeiten ist der Außenbereich fertig. Auch fehlen noch ein bunter Schriftzug an der Fassade und ein Eingangsschild. Und an Pfingsten soll die Zufahrt fertig asphalitiert werden. Eine offizielle Einweihungsfeier samt Tag der offenen Tür ist für Mitte Juli geplant.

Alte Villa Wirbelwind wird zum Hort umgebaut

Für die alte Villa Wirbelwind in Forstern gehen die Planungen indes weiter. Wie berichtet, sollen diese Räume für den Hort umgebaut werden, damit der aus den Containern in der Ortsmitte ausziehen kann. Erste Gedankenspiele mit Architekt und Personal gebe es schon, so Streu. Der Umbau soll sich in überschaubarem Rahmen bewegen und relativ zügig über die Bühne gehen. So müssten etwa die Toiletten umgebaut werden, da sie nicht für Kinder im Grundschulalter ausgelegt sind. Die Galerie kann man sich als abgeschotteten Bereich zum Rückzug oder für Hausaufgaben vorstellen. Und ein Raum im Keller könnte für eine offene Nutzung wie Mutter-Kind-Gruppen erhalten bleiben.

