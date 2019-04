Karlsdorfer Maibaum-Coup

Die Maibaumdiebe aus Karlsdorf und Forstern waren im Nachbarlandkreis aktiv: In Garkofen haben sie den Maibaum geräubert - jedoch nicht ohne Pannen.

Karlsdorf/Garkofen – Drei Jahre lang mussten die Maibaumfreunde aus Karlsdorf auf die Revanche warten. In der Nacht auf Montag war es soweit: 22 Burschen aus Karlsdorf und Umgebung machten sich auf, um Vergeltung für den 2016 aus ihrem Ort gestohlenen Maibaum zu üben – in Garkofen bei Anzing im Kreis Ebersberg.

Die Diebe versperrten die Tür des Wachlokals mit dicken Brettern – die Wache saß in der Falle. Aufgrund der Größe des Maibaums mit fast 42 Metern gestaltete sich der Abtransport schwierig. Es musste ein Bagger, der die Ausfahrt blockierte, entfernt und ein Holzstapel umgeschichtet werden, bevor der Baum sicher außer Orts gebracht war.

Die weitere Überführung wäre beinahe gescheitert: Aufgrund eines platten Reifens an einem der Nachläufer musste an einer Tankstelle noch ein Reifendichtmittel gekauft werden, bevor es weitergehen konnte. In den frühen Morgenstunden erreichten die Diebe den geheimen Bestimmungsort.

Gleich am Montag fanden die Rückgabe-Verhandlungen statt. Die Karlsdorfer dürfen sich am 4. Mai auf eine Auslöse von 150 Litern Bier und Essen freuen. Zuvor krempeln sie die Ärmel hoch und helfen freilich beim Maibaumaufstellen.