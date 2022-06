Ein weiteres Loch auf Forsterner Flur

Von: Veronika Macht

Nach längerer Diskussion hat der Forsterner Gemeinderat knapp Ja zu einer weiteren Kiesgrube an der Landkreisgrenze gesagt (Symbolbild). © Vroni Macht

Nach längerer Diskussion hat der Forsterner Gemeinderat knapp Ja zu einer weiteren Kiesgrube an der Landkreisgrenze gesagt.

Forstern – Das Thema Kiesabbau wird im Forsterner Gemeinderat schon immer emotional diskutiert. Jetzt stand ein Antrag auf Abbau mit Wiederverfüllung und Rekultivierung Nähe des Mülhausener Wegs auf der Tagesordnung. Konkret geht es um eine Fläche direkt an der Landkreisgrenze und direkt angrenzend an eine bereits bestehende Kiesgrube auf Hohenlindener Flur des gleichen Betreibers.

Bürgermeister Rainer Streu (AWG) erklärte, dass im Kiesabbaukonzept der Gemeinde zwei Abbauflächen vermerkt seien. Das beantragte Grundstück liege nicht darin, und es sei auch im Landesentwicklungsprogramm (LEP) nicht als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Jedoch sei das Vorhaben privilegiert. Abgebaut werden solle auf 2100 Quadratmetern, die Fläche danach wieder landwirtschaftlich genutzt werden. Ein Ausgleich werde in Form eines Fünf-Meter-Pflanzstreifens auf Hohenlindener Gemeindegebiet erfolgen.

Die Verwaltung schlug vor, das Einvernehmen zu erteilen – unter dem Vorbehalt, dass die Zufahrt nicht über den Mühlhausener Weg erfolgen dürfe. Die Gemeinde Hohenlinden hat der Nutzung ihrer Straße für den Abtransport bereits zugestimmt. Zudem darf die Dauer der Auskiesung fünf Jahre nicht überschreiten, und die Rekultivierung soll spätestens nach drei Jahren nach der Auskiesung abgeschlossen sein müsse.

„Wenn das privilegiert ist, kann es also sein, dass das bis zum Ortsrand raufgeht, wenn die mal angefangen haben“, befürchtete Anton Oskar (CSU): „Da bin ich nicht dafür. Wir haben unser Kiesabbaukonzept, und daran sollte man sich halten und nicht willkürlich weitere Kiesgruben aufmachen.“

Ganz so einfach sei es aber nicht, erklärte Streu. Man brauche schon eine gute Begründung, um das Einvernehmen zu versagen – wenn eine andere Nutzung vorgesehen wäre, etwa ein Landschaftsschutzgebiet, oder dass man den Ort an der Stelle weiterentwickeln wolle. „Aber nur, weil eine Fläche nicht in unserem Konzept drin ist, heißt das nicht, dass dort nicht privilegiert Kies abgebaut werden kann“, sagte der Bürgermeister und ergänzte: „Wir hatten zwar festgelegt, wo wir uns wünschen, dass abgebaut wird, aber wir haben nicht gesagt, an welchen Stellen wir das explizit nicht wollen.“ Das Konzept sei also lediglich eine Absichtserklärung.

Dem stimmte Erwin Nominacher (SPD) zu: „Es war eine Absichtserklärung, aber wir haben keinerlei Rechtsgrundlage.“ Der Bodenschatz Kies dürfe laut Regierung jederzeit abgebaut werden, außer wenn die Gemeinde dort planerisch tätig werden wolle. „Passen tut mir das Loch auch nicht, aber wenn wir zustimmen, dann können wir zumindest versuchen, bestimmte Auflagen zu machen“, sagte Nominacher. Darauf wollte auch Georg Els jun. (AWG) hinaus: Jetzt könne man mit dem Einvernehmen Maßgaben formulieren. Ob man aber immer noch Mitspracherecht habe, sollte das Landratsamt das Einvernehmen ersetzen?

Oskar hingegen sah sehr wohl eine gute Begründung dafür, die Planung abzulehnen: „Wir haben in letzter Zeit sehr viele Kiesflächen abgebaut und müssen auch an diejenigen denken, die nach uns noch Kies brauchen. Man sollte das langsamer vorantreiben.“ Auch Sebastian Klinger (CSU) sagte: „Ich werde dem nicht zustimmen. Wir haben schon so viel Kiesabbau in der Gemeinde, und das ist für mich wie eine Salamitaktik“, sagte er über den Betreiber: „Er fängt mit einem kleinen Grundstück an und kauft dann irgendwann den Rest zusammen.“

„Es gibt Gesetze, da kommen wir nicht drum herum“, meinte Maria Feckl (Grüne). Aber sie sehe es nicht im Interesse der Gemeinde und ihrer Bürger, dass noch mehr Laster durch den Ort fahren – denn genau das werde passieren, wenn der Kies in Richtung A 94 abtransportiert werde. „Deshalb werde ich nicht zustimmen“, so Feckl.

„Es kann nicht sein, dass wir einknicken, zustimmen und unsere Landschaft weiter zerklüften, wenn es irgendwann mal eine Absichtserklärung gegeben hat“, meinte Gerhard Eicher (CSU) und monierte: „Du bist eigentlich machtlos gegen das Ganze.“ Das sagte auch Franz-Josef Obermaier (AWG): „Der Kiesabbau ist privilegiert. Man kann sich ärgern, aber es hilft nichts.“ Knapp fiel am Ende die Entscheidung aus: Mit 9:8 wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.