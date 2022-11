Kinder singen für den Frieden: Festival mit 600 Chorsängern aus ganz Bayern

Der Kinder- und Jugendchor Maria-Tading unter Leitung von Regina Maier (l.) war beim Kinder- und Jugendchor-Festival in Altötting dabei. © Chor

Der Kinder- und Jugendchor Maria-Tading war Teil eines Festivals in Altötting. Der Höhepunkt: ein Abschlussgottesdienst mit 600 Chorsängern aus ganz Bayern.

Tading/Altötting – Unter dem Motto „Laudato si – sei gelobt“ organisierte Pueri Cantores – ein Verband katholischer Kinder- und Jugendchöre aus aller Welt – ein Kinder- und Jugendchor-Festival in Altötting. Die Kinder werden dabei als junge Botschafter des Glaubens und des Friedens angesehen. Zusammen mit 26 anderen Chören war auch der Kinder- und Jugendchor Maria-Tading dabei.

Die Reise startete am Bahngleis in Hörlkofen. „Bereits bei der Anreise war die Lust aufs Singen riesig, und so haben wir schon im Zug unsere ersten Lieder geträllert“, schreibt die 14-jährige Maria Rott in einem Bericht, den sie über die Teilnahme am Festival verfasst hat.

In Altötting angekommen, reihten sich die jungen Leute in den Festzug aller Chöre an den Kapellplatz bei der Gnadenkapelle ein. Die erste Probe mit 600 Chorsängern aus ganz Bayern leitete Herbert Hager. Er ist seit 2003 Leiter der Altöttinger Kapellsingknaben und Mädchenkantorei. „Alle Proben waren sehr erfrischend gestaltet, mit kleinen Witzen und Überraschungen für die Jüngeren“, schreibt Maria Rott.

Nachmittags ging es zu den Begegnungskonzerten, bei denen sich jeweils drei Chöre vorgestellt haben. Mit Lieblingsliedern wie „Wir sind alle Kinder dieser Welt“ haben die jungen Leute aus Maria Tading ihren Chor in der Kirche St. Konrad vorgestellt. Später trafen sich alle Chöre in der beeindruckenden Basilika St. Anna für ein Friedensgebet mit Lobliedern. Gemeinsam verwandelten sie die Kirche mit Kerzen in ein Lichtermeer. Klaus Metzl, der seit 2020 Stadtpfarrer von Altötting ist, übernahm die geistliche Leitung.

Am Sonntag kamen dann alle 600 Chorsänger in der St.-Anna-Basilika zum Höhepunkt des Wochenendes zusammen: dem Abschlussgottesdienst. Damit der Gedanke „Gemeinsam sind wir stark“ noch einmal deutlich wird, haben sie unter Leitung von Organisator Hager ein Gewitter durch Klatschen, Schnipsen und Patschen aufziehen lassen. In der Predigt gab Pfarrer Metzl den Jugendlichen noch den Denkanstoß mit auf den Weg, „dass jeder von uns einzigartig ist“. Er erinnerte an das Zitat eines krebskranken Buben, der meinte: „Wir werden alle als Originale geboren, doch sterben als Kopien.“

„Der Lobpreis der Schöpfung, von so vielen Sängern gesungen, klang noch lange in unseren Ohren nach“, schreibt Maria Rott begeistert. Alle Eindrücke und neu erprobten Lieder haben die Sängerinnen und Sänger voller Elan mit nach Hause und in die Wallfahrtskirche Maria-Tading genommen. Sie danken den Begleit-Mamas, die auf sie geachtet haben, und vor allem Chorleiterin Regina Maier, die diesen Ausflug erst möglich gemacht habe.

red