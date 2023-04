Betreuungsgebühren in Forstern: Krippe wird deutlich teurer

Auch andere Einrichtungen werden teurer

Die Gemeinde Forstern erhöht die Gebühren für Krippe, Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung.

Forstern – Die Gebühren für die Kitas in Forstern steigen, je nach Betreuungsform und Buchungszeit um bis zu 45 Prozent. Vor allem die Eltern von Krippenkindern müssen tiefer in die Tasche greifen. In diesem Bereich war das Angebot in der Gemeinde bislang aber eher zu günstig.

Die Betreuung von Kindern ist und bleibt ein Zuschussgeschäft. Dennoch sollte die Kostendeckung laut Kommunalaufsicht mindestens 70 Prozent betragen. Auf diesen Wert kommt in Forstern seit Jahren keine der Einrichtungen, die Deckung lag zuletzt bei 44 Prozent im Hort sowie bei 57 und 67 Prozent in den beiden Kinderhäusern.

Insgesamt hat die Betreuung im vorigen Jahr ein Defizit von gut einer Million Euro eingefahren, wobei rund ein Drittel davon auf Personalkostenersatz unter anderem für den katholischen Kindergarten entfällt. „Das Defizit ist da, das können wir nicht wegdiskutieren“, sagte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) im Gemeinderat. Er betonte aber auch: „Wir haben hervorragende Anstellungsschlüssel, und die haben auch voriges Jahr dazu geführt, dass wir an keinem Tag schließen mussten.“

Reize man die Schlüssel bis an die Grenze aus, würden zwar fünf Stellen frei, erklärte Streu auf Nachfrage von Anton Oskar (CSU). Allein im Hort seien eigentlich 1,5 Stellen zu viel. Jedoch sei gerade diese Personalpolitik „eine Stärke von uns als Träger“, denn die Einrichtungen würden sich bei Ausfällen gegenseitig aushelfen.

Um eine Gebührenerhöhung kommt die Gemeinde nicht herum. Kämmerer Jochen Goldammer rechnet 2024 mit durchschnittlich elf Prozent mehr Personalkosten – „mindestens“. Hinzu kommen steigende Energiepreise, da günstige Lieferverträge Ende des Jahres auslaufen. Zudem wurde in der Sitzung darauf hingewiesen, dass der aktuelle Tarifabschluss noch ausstehe und man auch noch keine Aussage über die künftige Förderung des Freistaats habe.

Die Verwaltung hatte die Gebühren mit anderen Einrichtungen in der Region verglichen. Dabei zeigte sich, dass man in den unteren Buchungskategorien der Krippe bislang „unglaublich billige Preise“ habe – darauf hätten sogar die Einrichtungsleiterinnen hingewiesen, so Streu. Verhältnismäßig teuer sei indes der Hort, was auch der räumlichen Situation mit zwei Containern geschuldet sei. Dies komme im Herbst aber auf den Prüfstand, wenn der Hort umzieht.

Damit das Defizit nicht noch höher wird, müssten die Gebühren laut Goldammer um 15 Prozent steigen. Im Konsolidierungskonzept sind 20 Prozent festgelegt. Der Kita-Ausschuss empfahl zehn bis 20 Prozent.

Speziell zur Krippe hatte die Verwaltung Fördermöglichkeiten vom Freistaat für die Eltern eruiert, etwa das Familiengeld. Auch daran angelehnt wurden die neuen Gebühren vorgeschlagen. Sie sollen gestaffelt steigen – in den niedrigen Buchungskategorien stärker als in den höheren, damit letztere nicht „ins Utopische“ anwachsen, was bei einer pauschalen Anhebung um 20 Prozent der Fall wäre.

Im Kindergarten ergab sich für die Kategorie von vier bis fünf Stunden ein monatlicher Beitrag von 186 Euro (+ 21 €/13 %), für neun bis zehn Stunden 370 Euro (+ 33 €/10 %). In der Krippe gibt es die größte Steigerung. Bis zu vier Stunden kosten nun 290 Euro (+ 90 €/45 %), neun bis zehn Stunden 567 Euro (+ 51 €/10 %). Zusammen nimmt die Gemeinde so 55 000 Euro mehr ein. „Vom Defizit kommen wir also auch mit der Erhöhung nicht runter“, stellte Franz-Josef Obermaier (AWG) fest.

Maria Feckl (Grüne) honorierte die gute Betreuung und dass diese in den Händen der Gemeinde liege. Aber von der Krippenkalkulation sei sie „sehr schockiert“. Sie und Parteikollege Thorsten Scharmatinat waren dann auch die einzigen, die gegen die Erhöhung stimmten.

Einstimmig fiel dagegen die Anhebung für den Hort. Dort betrug die Kostendeckung zuletzt 44 Prozent, nur 33 von 50 Plätze waren belegt – das und die 1,5 Stellen zu viel tragen laut Streu zum Defizit bei. Um die Attraktivität zu steigern, wurde die Mindestbuchungszeit von 15,5 auf zehn Stunden gesenkt. Zudem muss nicht mehr für fünf Tage gebucht werden. „Vielleicht trägt es dazu bei, dass wieder mehr Anmeldungen kommen. Wir sollten es probieren“, so Streu.

Auch gibt es eine neue Buchungsgruppe bis drei Stunden für 151 Euro. Drei bis vier Stunden kosten 168 Euro (+ 19 €) und fünf bis sechs Stunden 259 Euro (+ 28 €), wobei in den neuen Preisen jeweils eine Pauschale von fünf Euro für Zusatzbuchungen enthalten ist, etwa wenn Schulstunden ausfallen.

In der außerschulischen Mittagsbetreuung, die derzeit mit 57 Kindern fast voll belegt ist, steigen die Gebühren um jeweils 50 Cent – für die Kurzzeit- auf fünf Euro, für die Langzeitgruppe auf 7,50 Euro. Damit erreiche man eine Kostendeckung von 70 Prozent.

Zu den mehrheitlichen Beschlüssen meinte Streu: „Ich denke, das ist ein sehr gutes Signal auch an die Einrichtungen, dass wir ihre Arbeit schätzen und sie nicht verramschen.“