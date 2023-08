Frauadog in Tading

Von: Veronika Macht

Zum Patrozinium wird in Tading am 15. August wieder ein großer Festtag gefeiert.

Zum Patrozinium wird in Tading am 15. August wieder ein großer Festtag gefeiert.

Tading – In Tading wird am Dienstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt), wieder Frauentag gefeiert. Der erste Gottesdienst beginnt um 8 Uhr, nach alter Tradition für die Pfarrgemeinde Buch am Buchrain sowie die beiden Krieger- und Reservistenkameradschaften von Buch und Forstern. Die musikalische Gestaltung übernehmen laut einer Pressemitteilung des Pfarrverbands Maria Tading dessen Kinder- und Jugendchöre unter der Leitung von Kirchenmusikerin Regina Maier.

Den Festgottesdienst um 10.30 Uhr zelebriert Pfarrer Christoph Stürzer. Mit Mozarts Spatzenmesse umrahmen der Kirchenchor Maria Tading, ein Orchesterensemble sowie Maier an der Orgel das Patrozinium. Als Solisten sind Christine Pfanzelt (Sopran), Rosemarie Dahlmann (Alt), Werner Dittrich (Tenor) und Konstantin Riedl (Bass) zu hören. Und den Abschluss des „Frauadogs“ bildet um 19.30 Uhr das Tadinger Marienlob: Mit Gebeten und Marien-Chorsätzen aus unterschiedlichen Zeitepochen wird nochmals der Gnadenmutter von Tading gedankt. Durch die Andacht führt Stürzer im Zusammenwirken mit Maier und dem Tadinger Ensemble.

Vor und nach den beiden Vormittagsgottesdiensten werden von den Frauen des KDFB Forstern-Tading gebundene Kräuterbuschen gegen eine Spende abgegeben. Zum Binden dieser Buschen sind alle Frauen und Mädchen am Montag, 14. August, ab 14 Uhr in den Bauhof in Forstern eingeladen. Es wird darum gebeten, Blumen und Kräuter mitzubringen. „Wir freuen uns über jede helfende Hand“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Wallfahrtskirche in Tading selbst ist den ganzen Tag über für Besucher geöffnet. Um 14 Uhr bietet Kirchenpfleger Anton Grill eine Kirchenführung an.

Auch das leibliche Wohl kommt am Frauentag traditionell nicht zu kurz. Die Bewirtung findet, wie gewohnt, im Garten am Schützenheim von Edelweiß Tading statt, bei schlechter Witterung wird in die Bogenhalle ausgewichen. Ab 9 Uhr gibt es einen Weißwurst-Frühschoppen, und ab 11.30 Uhr startet der Mittagstisch mit Braten, Grillhendl, Steckerlfisch sowie Kaffee und Kuchen, außerdem ist Met im Angebot. Der Pfarrverband Maria Tading, die Pfarrei Forstern-Tading und die Tadinger Edelweiß Schützen freuen sich auf viele Besucher.

