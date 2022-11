Kita-Caterer muss Preise anheben

Von: Veronika Macht

Das Mittagessen in den Forsterner Kindertageseinrichtungen wird ab 1. Januar 2023 teurer - um maximal 30 Cent pro Gericht.

Das Mittagessen in den Forsterner Kindertageseinrichtungen wird ab 1. Januar 2023 teurer - um maximal 30 Cent pro Gericht (Symbolbild). © Waltraud Grubitzsch/dpa

Forstern – Die steigenden Lebensmittelpreise treffen jetzt auch die Kindertageseinrichtungen in Forstern. Das Kochhaus Oskar, das Hort, Mittagsbetreuung, Krippe und Kindergärten mit Mittagessen beliefert, muss ab 1. Januar 2023 seine Preise anheben – um 20 bis 30 Cent pro Mahlzeit. Die Gemeinde hätte ein Sonderkündigungsrecht, will davon aber nicht Gebrauch machen: Der Gemeinderat stimmte der Preiserhöhung einmütig zu.

Hans Oskar und seine Tochter Andrea Schweikert stellten ihren Betrieb in der Sitzung vor. Er besteht seit 1989, seit 2010 beliefert das Kochhaus die Forsterner Einrichtungen. „Wir haben erst in der alten Wörl-Küche gekocht und ausgeliefert, dann sind wir in den Neubau im Gewerbegebiet umgezogen“, blickte Hans Oskar auf die Anfänge zurück. Heute würden insgesamt 26 Kollegen in der Küche arbeiten. Hans und seine Frau Sabine Oskar sowie Andrea Schweikert sind in der Geschäftsführung, Tochter Veronika Oskar leitet das Büro und Schwiegersohn Tobias Schweikert gemeinsam mit Herbert Berger die Küche.

Kochhaus Oskar: Preise wurden noch nie angehoben

Schon früh habe man sich mit dem Thema Kinderküche beschäftigt und arbeite eng mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zusammen. Inzwischen gibt es für alle Einrichtungen jeweils ein Tages- und ein vegetarisches Gericht. Bei der Zusammenstellung der ausgewogenen Speisepläne orientiere man sich mit Hilfe von Ernährungsberaterin Vivien Mrkwitschka an der Gesund-Essen-Aktion „FitKid“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). „Das haben wir mitentwickelt für Bayern, mittlerweile ist es für ganz Deutschland maßgeblich“, erklärte Hans Oskar. Das Motto sei seit jeher „Von der Region, für die Region“: Die Lebensmittel beziehe man von regionalen Partnern.

Laut Hans Oskar wurden die Preise bislang noch nie erhöht: „Das ist auch unser Bestreben, sie so lange wie möglich zu halten.“ Doch angesichts der aktuellen Lage sei dies schlicht nicht mehr möglich. So soll in Hort sowie Mittagsbetreuung der Preis pro Gericht von 3,90 Euro auf 4,20 Euro und in den Kindergärten auf 4,10 Euro steigen. Für ein Krippen-Essen bezahlen die Eltern künftig 3,30 Euro statt 3 Euro.

Bürgermeister Rainer Streu (AWG) wies darauf hin, dass der Speiseliefervertrag mit dem Kochhaus Oskar aktuell noch über drei Jahre laufe. Die Gemeinde könnte also vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. „Aber ein vernünftiges Essen in einer gewissen Qualität hat eben seinen Preis“, warb Streu dafür, der Erhöhung zuzustimmen, und ergänzte: „Noch regionaler können wir es nicht machen.“ Das Essen werde zeitnah in Edelstahlbehältern geliefert und nicht wie in anderen Einrichtungen teils schon frühmorgens, wo es dann stundenlang in den Behältern stehe oder in Plastikschüsseln warm gemacht werden müsse.

Gemeinde Forstern: „Nehmen Rückmeldungen zum Thema Essen sehr ernst“

„Die Firma Oskar macht eine sehr gute Arbeit in Forstern“, sagte Sebastian Klinger (CSU). Energie, Lebensmittel – all das sei teurer geworden, da sei es nur verständlich, dass auch hier die Preise angepasst werden müssten: „Ich finde es gerechtfertigt.“ Auch Georg Els jun. (AWG) befand: „Wir können uns glücklich schätzen, so ein Unternehmen am Ort und für unsere Einrichtungen zu haben.“ Anton Oskar (CSU) sprach sich ebenfalls dafür aus, weiter mit dem Kochhaus zusammen zu arbeiten: „Die Preiserhöhung ist nicht übertrieben“, meinte er.

Franz-Josef Obermaier (AWG) sagte, dass sich die Firma Oskar sehr gut etabliert habe. Er regte an, ob die Gemeinde nicht den Mehrpreis fürs Kindergartenjahr ab 1. Januar übernehmen könne. Das fand Maria Feckl (Grüne) kontraproduktiv: „Wir hatten eine Förderung im Essenspreis, die wir erst rausgenommen haben. Da wieder zurückzurudern – ich wüsste nicht, warum.“

Streu erklärte, man habe die Preiserhöhung bereits vor gut einem Monat bei einem Elternabend angesprochen, zu dem immerhin um die 40 Mütter und Väter gekommen waren. Solche Abende soll es künftig jährlich geben, damit die Eltern auch vor Ort Kritik äußern können.

„Rückmeldungen zum Thema Essen nehmen wir grundsätzlich sehr ernst“, versprach der Bürgermeister. Feedback geben könnten die Eltern zudem über die Gemeinde und auch über die App „kitafino“. Diesen Dienstleister nutzt Forstern seit einiger Zeit für die Bestellung und Abrechnung der Mittagessen. „Das ist für uns ein Segen, da jede Menge Verwaltungsaufwand weggefallen ist“, resümierte Streu.

