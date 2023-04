Zu viel Alkohol: 20-Jähriger wird beim Maibaumstüberl aggressiv

Von: Veronika Macht

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat beim Auftakt des Forsterner Maibaumstüberls ein 20-Jähriger. Er wurde handgreiflich und aggressiv.

Forstern - Ein nicht unerheblich alkoholisierter 20-Jähriger aus dem Kreis Ebersberg ist am Donnerstag gegen 21.45 Uhr aus bislang unbekanntem Grund vor dem Festzelt in Forstern, wo die Feuerwehr ihr Gründungsfest feiert und zugleich das Maibaumstüberl aufgebaut hat, auf mehrere Personen losgegangen und hat diese unter anderem durch Faustschläge verletzt. Die Polizei nahm den aggressiven Mann in Gewahrsam.

Dabei leistete er laut Pressebericht massiven körperlichen Widerstand, schlug um sich und beleidigte die Polizisten bei der Blutentnahme im Klinikum Erding. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am Freitag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Wer Angaben zum Geschehen vor dem Festzelt machen kann, meldet sich bei der PI Erding, Tel. (0 81 22) 96 8-0.