SPD/Parteifreie in Forstern setzen auf Tradition und Kontinuität

Alle drei amtierenden Gemeinderäte der Liste SPD/Parteifreie in Forstern treten nochmals an. Dabei wollen sie auf „Tradition und Kontinuität“ setzen.

Forstern – „Tradition und Kontinuität“ – dafür stehe die Liste SPD/Parteifreie Bürgerinnen und Bürger, sagte der amtierende 3. Bürgermeister von Forstern, Erwin Nominacher, in der Aufstellungsversammlung seiner Partei in der Pizzeria Emini’s.

Er blickte auch auf die vergangene Ratsperiode zurück. Gemeinsam seien das neue Feuerwehrhaus, der Kindergarten in Karlsdorf und weiteres Gewerbe auf den Weg gebracht worden. Ein Seniorenheim, die Verkehrsberuhigung der Hauptstraße, „um mehr Lebensqualität für die Bürger zu schaffen“, Wohnmodelle im Einheimischenmodell, darunter auch Geschosswohnungsbau, und ein Badeweiher sollen „aktiv vorangetrieben“ werden.

Drei Mandate will die Liste halten - oder sogar ausbauen

Man wolle mit der „ausgewogenen Liste“ die drei Mandate im Gemeinderat halten. Wenn man sie sogar weiter ausbauen könnte, wäre das „super“, so Nominacher. Auf Platz 1 wurde die parteifreie Gemeinderätin Simona Loupal gewählt. Die 45-Jährige hat Agrarwissenschaften studiert und ist seit sechs Jahren im Gremium. „Mir liegen die Jugendlichen sehr am Herzen“, betonte Loupal. Der Ausbau des ÖPNV ist für sie ein wichtiges Ziel. Auch ein Mitfahrbankerl, eventuell über eine Mitfahr-App, wäre „eine gute Sache“.

Platz 2 belegt der 43-jährige parteifreie Martin Lang. Der verheiratete Familienvater von zwei Kindern ist Controller und legt seinen Fokus auf die Neugestaltung der Ortsmitte und eine auch in finanzieller Hinsicht nachhaltige Entwicklung, die er gerne mitgestalten würde.

16 Bürger auf der Liste, davon fünf SPD-Mitglieder

Auf Platz 3 kandidiert der langjährige Gemeinderat Sebastian Hohentanner. Der 62-jährige Familienvater von zwei erwachsenen Kindern sah es als „wichtigen Schritt“ an, dass es gelungen sei, das Bürgermeisteramt in einen hauptamtlichen Posten umzuwandeln. Es gehe darum, im Gemeinderat gemeinsam weiterzukommen.

Der 22-jährige Philipp Buchmann wurde auf Platz 4 gesetzt und möchte sich dafür einsetzen, „dass junge Leute in Forstern eine Zukunft haben“. Einen „vernünftigen Bürgersaal für die ganze Gemeinde“ wünscht sich die parteifreie Kandidatin Steffi Roß. Sport, Klima- und Umweltschutz wurden in der Versammlung als weitere Schwerpunkte genannt. Bauprojekte zu erschwinglichen Preisen sollen sowohl die jungen Leute am Ort halten wie auch seniorengerechtes Wohnen ermöglichen.

Die Liste umfasst 16 Personen, davon fünf SPD-Mitglieder, darunter das Urgestein Klaus Ströhle, sowie einen Nachrücker.

Die SPD-Kandidaten

Simona Loupal, Martin Lang, Sebastian Hohentanner, Philipp Buchmann (SPD), Erwin Nominacher (SPD), Steffi Roß, Reinhold Link, Christine Tappeiner, Dieter Ruckdäschel, Helmut Jozwiak (SPD), Albert Herweger (SPD), Traudl Herler, Klaus Ströhle (SPD), Elisabeth Nuspl, Frank Hanel und Josef Grabmaier. Ersatz: Ingo Schneider.

Vroni Vogel

