SPD/Parteifreie in Forstern setzen auf Tempo 30 im Dorfzentrum

SPD und Parteifreie wollen die „Zukunft in Forstern für Jung und Alt“ gestalten. Dazu gehören sichere Radwege, Tempo 30 im Dorfzentrum oder auch eine Badegelegenheit. Im Pressegespräch erklären neun Kandidaten ihre Schwerpunkte.

Forstern– Einer davon ist der Ortskern. Die Gruppierung sieht hier Ortsmitte, Dorfzentrum und Sanierung der Staatsstraße in einem großen Zusammenhang. Sehr konkret auseinandergesetzt haben sich allen voran Martin Lang, Reinhold Link und Erwin Nominacher mit einem möglichen Radweg durch Forstern.

„Radeln auf der Hauptstraße ist für Erwachsene lebensgefährlich und mit Kindern schlicht nicht möglich“, sagt Lang. Die Lösung könnte eine Route von Süden kommend vorbei an Hirschbachwirt, neuem Edeka und Sportheim bis nach Reithofen sein. Die detaillierte Beschreibung ist auf www.spd-parteifreie-forstern.de abrufbar.

Tempo 30 auf Münchner Straße und Hauptstraße

„Dieser Vorschlag ist eingebettet in ein Konzept der Verkehrsberuhigung und -sicherheit in der Ortsmitte“, erklärt Helmut Jozwiak. Dazu gehöre auch Tempo 30 auf Münchner Straße und Hauptstraße (Staatsstraße 2331). Andernorts – Lang nennt Fraunberg als Beispiel – gehe das auch. Zugleich will man für weitere Querungshilfen kämpfen, denn: „Seit Eröffnung der A 94 hat der Lkw-Verkehr durch Forstern deutlich zugenommen“, sagt Jozwiak.

Finanzen: „Momentan nicht so rosig“

Für eine Rückstufung der Staatsstraße, wie sie etwa die Grünen jüngst ins Spiel gebracht haben, „sind wir nicht unbedingt“, sagt Nominacher. Er verweist auf die hohen Folgekosten für die Gemeinde und damit auf ein weiteres Thema der Liste: die Finanzen. „Unsere Haushaltslage ist momentan nicht so rosig“, erklärt der 3. Bürgermeister und Vorsitzende im Rechnungsprüfungsausschuss. Künftige Wünsche müssten genau untersucht werden, ob sie finanziell tragbar sind; Projekte müssten transparent priorisiert werden. „Die Grundlage für alle Überlegungen muss eine vernünftige Planung sein“, stellt Spitzenkandidatin Simona Loupal klar.

Bei der Bildung darf man nicht mit spitzem Bleistift rechnen

Zum Schulstandort Forstern bekennt sich die Gruppierung ganz klar. Auch gehöre die Schule fit gemacht für die Zukunft, doch ein kompletter Abriss und Neubau sei finanziell kaum zu stemmen. Einig ist man sich dennoch, dass man bei der Bildung nicht mit spitzem Bleistift rechnen dürfe.

Außerdem müsse nicht alles zu Lasten des Haushalts gehen. Lang nennt das Spielplatzprojekt am Hirschbach, das per Crowdfunding finanziert werden sollte. Weitere Ideen: Photovoltaik-Projekte im Rahmen einer Bürgerenergiegesellschaft oder bezahlbarer Wohnraum im Genossenschaftsmodell. „Solche Projekte stärken auch die Verbundenheit zur Gemeinde“, meint Elisabeth Nuspl.

Mix aus Einheimischenmodell und Geschosswohnungsbau

Apropos bezahlbarer Wohnraum: SPD/Parteifreie setzen hier neben dem Einheimischenmodell auf Geschosswohnungsbau, etwa aus dem Grundstück des alten Feuerwehrhauses.

Seit Jahren drängt die SPD-Fraktion darauf, eine Badegelegenheit zu schaffen. Mit Unterstützung des Erholungsflächenvereins soll das umgesetzt und zugleich die ausgebeuteten Kiesgruben zügig rekultiviert werden. Darauf pocht vor allem Sebastian Hohentanner regelmäßig im Gemeinderat.

Ideen: Mitfahrerbankerl und Mitfahrzentrale

„Wir wollen einen Ort ermöglichen, an dem Enkel und Großeltern möglichst lange zusammen wohnen können“, heißt es im Wahlprogramm. Dazu soll die geplante Pflegeeinrichtung zügig realisiert werden, für Forsterner Bürger solle ein Kontingent an Plätzen zur Verfügung stehen, außerdem sozial schwächere Bürger unterstützt werden.

Der ÖPNV steht nicht explizit im SPD-Wahlprogramm. „Selbstverständlich begrüßen wir aber neue Ideen, mit Kleinbussen eine bessere Anbindung zu schaffen“, sagt Nominacher, gibt aber auch zu: „Am Gelde hängt alles.“ Kostengünstiger und schnell umzusetzen wären Mitfahrerbankerl oder eine Art Mitfahrzentrale.

Die Gruppierung hat mit Loupal, Nominacher und Hohentanner aktuell drei Mandate. Diese zu halten und möglichst ein viertes zu gewinnen wäre der große Wunsch. Und vielleicht, so lassen die Bewerber durchblicken, tritt man 2026 sogar mit eigenem Bürgermeisterkandidaten an.

Kandidaten und Programm

kann man am Samstag/Sonntag, 7./8. März, jeweils von 8 bis 14 Uhr am Infostand vor der Bäckerei Kreitmaier oder beim Stammtisch am Montag, 9. März, um 19 Uhr in Emini’s Restaurant kennenlernen.

