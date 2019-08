Kostenexplosion: Forstern stoppt Bauhof-Planung

Planungsstopp in Forstern: Der Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen, die Ausschreibungen für den Neubau des Bauhofs zu stoppen. Grund sind die Kosten, die regelrecht explodiert sind. Jetzt sucht man nach Alternativen.

Forstern– Wie berichtet, will die Gemeinde neben dem Feuerwehrhaus, das bereits steht und im Herbst bezogen werden soll, den Bauhof neu bauen. Pläne gibt es längst, auch an der Kostenschraube wurde schon einmal gedreht: 2,6 Millionen Euro sollte der erste Entwurf vom Herbst 2017 kosten. Davon konnten die Planer Anfang 2018 immerhin gut 600 000 Euro einsparen. Jetzt der neuerliche Preisschock: Am Dienstagabend wurde öffentlich, dass die aktuelle Kostenschätzung sogar bei etwa 2,8 Millionen Euro liegt. „Von 1,9 auf 2,8 Millionen Euro – diese Steigerung braucht schon Transparenz“, mahnte Sebastian Klinger (CSU): „Wo kommt diese Mehrung her?“

Forsterns Bürgermeister Els: Verwaltung war „sehr überrascht“

Auch Bürgermeister Georg Els (AWG) erklärte, in der Verwaltung sei man „sehr überrascht“ gewesen. Deshalb habe er auch die Notbremse gezogen und die Ausschreibung sofort gestoppt. Freilich gebe es konjunkturbedingte Preissteigerungen, und auch ein Unterschied zwischen Kostenschätzung und konkreter Berechnung sei verständlich – aber nicht in diesen Dimensionen. Els wollte deshalb von Hans-Joachim Flume vom Ingenieurbüro kplan wissen, woran die enorme Mehrung von fast einer Million Euro liege.

Architekt Flume: „Eine Million mehr ist schon der Hammer“

Der Architekt erklärte, dass die Kostenschätzung nach Kubikmeter umbautem Raum gemacht werden. Die Berechnung sei nach ausgepreisten Leistungsverzeichnissen erfolgt. So sei man im Mai bei 2,8 Millionen Euro gelandet. Daraufhin habe es ein Gespräch im Rathaus und später auch in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung gegeben. „Eine Million mehr ist schon der Hammer“, gab Flume zu und erklärte: „Aber das hängt mit der Konjunktur und der Art der Kostenberechnung zusammen.“

Gemeinderat sucht nach Einsparpotenzial

Die Gemeinderäte suchten nach weiterem Einsparpotenzial, etwa die Stahlkonstruktion durch Betonbauweise zu ersetzen oder gleich mit Ziegeln zu mauern und zu verputzen. „Wir sind so weit weg von einem akzeptablen Preis, dass wir uns einfach was Neues überlegen müssen“, sagte Herbert Berger (AWG). „Man kann alles umplanen, aber Sie kriegen’s nicht kostenlos, verlieren Zeit, und ich bezweifle, dass Sie dadurch Kosten sparen“, meinte Flume. Wenn, müsse man Dinge weglassen. Nur mit einer Putzfassade komme man nicht auf 1,9 Millionen Euro.

Els: „Vertrauen ist verloren gegangen“

Els meinte an Flume gewandt: „Wenn Veränderungen vorgenommen werden, wäre es sinnvoll, dass das durchgesprochen wird.“ Stattdessen kriege man „das einfach hingelegt, ohne darüber zu sprechen. Das finde ich schon eigenartig.“ Und: „Ein gewisses Vertrauen ist verloren gegangen, wenn holterdiepolter diese Kostensteigerung kommt.“

Gemeinderat Feckl: „Nicht akzeptabel“

Auch Peter Feckl (AWG) hatte keinerlei Verständnis dafür. „Wenn sich ein Ingenieurbüro derart brutal, nämlich um 50 Prozent, verhaut, dann ist das für mich nicht akzeptabel.“ Eine Steigerung um zehn, 15 Prozent lasse er sich eingehen, „aber nicht um so einen Batzen“. Feckl plädierte dafür, die Planung auf neue Füße zu stellen und ein, zwei Fertigbauer anzufragen. Auch Vize-Bürgermeister Klinger plädierte für eine Alternativplanung.

Das könne die Gemeinde gerne tun, meinte Flume. „Aber nicht mit der kplan-Planung, das können Sie sich abschminken“, stellte er klar. Das Eigentumsrecht an der Zeichnung bleibe auf 99 Jahre beim Architekten.

Architekt: „Es sind immer Risiken dabei“

Von Franz-Josef Obermaier (AWG) nach den reinen Baukosten gefragt, erklärte Flume, dass Baumeisterarbeiten, Dachdecker, Trockenbau, Maler & Co. – die sogenannten 300er-Kosten – zusammen 1,3 Millionen Euro ausmachten. Die Technik sei mit 400 000 Euro veranschlagt, die Außenanlagen 250 000 Euro, die Ausstattung 15 000 und die Baunebenkosten (pauschal 23 Prozent) 463 000 Euro. „Die Preise macht der Unternehmer. Wir bemühen uns, das so genau wie möglich zu machen. Aber es sind immer Risiken dabei“, merkte Flume an.

Gemeinderat stoppt Ausschreibung

Sebastian Hohentanner (SPD/Die Grünen) warf in den Raum, „ob wir das Ganze nicht noch mal von einer anderen Seite betrachten sollten“. Einfach eine Halle mit Bürocontainern hinstellen – gehe das nicht auch? „Wir können da nicht mit Containern anfangen, wir müssen uns da schon was Gescheites überlegen“, meinte Rosa Lehrer (AWG) dazu. Dem stimmte Els zu: Man brauche eine fundierte Lösung, müsse aber auch die Preise kritisch hinterfragen.

Das Gremium beschloss deshalb, die Ausschreibung zu stoppen. Der Gemeinderat wird über Alternativen für die Umsetzung beraten – zunächst ohne kplan.

vam