In diesem Paradies summt und brummt es

Von: Gerda Gebel

Glücklich auf ihrer Streuobstwiese sind Angi und Manfred Kellner. © Peter Gebel

Das Paradies liegt für Manfred Kellner nicht in weit entfernten Ländern, sondern auf seiner Streuobstwiese in Kreiling bei Forstern. Hier hat der Feuerwehrmann im Ruhestand mit seiner Frau Angi ein Eldorado für sich und unzählige Insekten und Tiere angelegt.

Kreiling – Wo heute Obstbäume aller Art stehen, war vor knapp 20 Jahren noch ein Maisfeld, das Manfred Kellner und sein Vater Georg kaufen konnten. Hier eine kleine Streuobstwiese anzulegen, war die Idee des Vaters, und „am 1. Mai 2003 haben wir den ersten Birnbaum gepflanzt“, erinnert sich Manfred Kellner. Mittlerweile wachsen auf den zwei Hektar 110 Obstbäume – Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Quitten, Walnuss. Gut 80 verschiedene Apfelsorten sind zu finden, darunter vorwiegend alte Sorten, die mehr als 100 Jahre alt sind.

Sorge macht dem engagierten Hobbygärtner das Verschwinden vieler dieser Sorten, „denn die Supermarkt-Äpfel haben alle die gleichen Eltern, gezüchtet wird vorwiegend auf die Schönheit“. Die Bewahrung der Artenvielfalt liegt den Kellners am Herzen, und so wechseln sich Staudenbeete, Totholz-Ecken und Hecken ab zu einem Erholungsgebiet für alle Arten von Insekten, Vögeln und anderen Tieren.

Zuständig für die Staudenbeete ist Angi Kellner: „Wollziest, Nachtkerzen, Disteln, roter Sonnenhut, Witwenblumen wachsen hier“, zählt die 56-jährige auf. „Beim Kauf neuer Pflanzen schaue ich immer, wo die Insekten hinfliegen.“ Und so summt es im Staudenbeet, wo sich Bienen, Wespen und Schmetterlinge an den unterschiedlichsten Blüten delektieren.

Auf den kleinen Steinmäuerchen zur Einfriedung wächst der unempfindliche Hauswurz, zwischen den Steinen finden Käfer und Wildbienen Unterschlupf. Die Stauden lieben kargen Boden und werden sich selbst überlassen, denn „man darf sie nicht verwöhnen, sie müssen lernen, tief zu wurzeln“. Angi Kellner entfernt das dürre Gestrüpp erst im Frühjahr, um den Insekten das Überwintern in den Stängeln zu ermöglichen. Die auf den ersten Blick rustikal wirkenden Areale mit großen Totholz-Stämmen wurden mit Sachkenntnis und Sorgfalt angelegt, dazu Insektenhotels angebracht, aber auch allerlei Löcher in die Stämme gebohrt, um die Insekten zur Einkehr zu bewegen.

Eindrucksvolle Totholz-Stämme und diverse Insektenhäuser laden Insekten und Wildbienen zur Einkehr ein. © Peter Gebel

Kleine Stapel von speziellen Ziegeln für Wildbienen, daneben Tonröhren gefüllt mit Stroh, große und kleine Steine, sandige Flächen bilden ein schönes Ambiente. Neueste Errungenschaft ist ein riesiger Eichenstrunk, der mit dem Radlader vom Komposthof in Kronacker hertransportiert wurde. Mit seinem verschlungenen Wurzelwerk kann er unzähligen Insekten Wohnraum bieten. An den alten Baumstämmen und in den wild wachsenden Hecken ranken sich Kletterrosen empor. Haselnuss, Holunder, Himbeer- und Brombeersträucher entwickeln sich am Wegesrand, sie dienen vielen Singvögeln als Nistplatz, auch die Beeren sind in der Vogelwelt begehrt.

Zu beinahe jeder Pflanze hat Kellner eine Geschichte parat, wie die der Vogelbeeren, die früher in getrockneter Form die U-Boot-Besatzungen vor Skorbut bewahren sollten. Nostalgisch wird der 62-Jährige beim Anblick seiner Laubbaumallee mit großen Buchen, Linden und Eichen, „die waren noch dünne Stangerl, als ich sie mit dem Vater vor Jahren gepflanzt habe“. Unter den Bäumen hat er Äste und Gehölzschnitt locker aufgeschichtet zu einer Benjeshecke, die Wildtieren ein Versteck bietet. Kellner, der schon als Kind von Eidechsen fasziniert war, freut sich besonders über die selten gewordenen Zauneidechsen, aber auch Ringelnattern, Blindschleichen und Mauswiesel haben sich angesiedelt. In den darüber liegenden Etagen warten Sitzstangen auf Greifvögel, Vogelhäuserl laden zum Nisten ein.

Für Kellner und seine Frau ist die Streuobstwiese ein Hobby, bei dem man auch viel lernt, wie beide berichten. Sie lassen sich nicht drängen, genießen auf den gemütlichen Holzbänken gern auch „die Kunst des Müßiggangs“ und schmieden laufend neue Pläne.

Viel Arbeit gibt es im Frühjahr, wenn gemäht wird und der Baumschnitt ansteht. Hier hat sich Kellner zum Fachmann entwickelt. Der ausgebildete Baumwart schmökert in Fachliteratur und ist vernetzt mit Experten wie Kreisfachberater Michael Klinger, Heinz Riener vom Erdinger Kleingärtnerverein oder Sepp Höschl aus Finsing. Wichtig ist ihm die Weitergabe neuer Erkenntnisse an Baumbesitzer und Vereine, denn „wie da manche Obstbäume verschnitten werden, ist ein Trauerspiel“, so Kellner (siehe Kasten).

Die Vorteile des Oeschberg-Schnitts sind vielfältig, weiß Baumwart Manfred Kellner. © Peter Gebel

Der erfahrene Hobbygärtner möchte sein Wissen zum Erhalt der Artenvielfalt weitergeben, denn „ich habe eine Botschaft zu vermitteln“. Regelmäßig führt er Schulklassen aus Forstern, Pastetten, Walpertskirchen und Erding durchs Gelände. Bei der Verkostung erklärt er den Unterschied zwischen Äpfeln aus dem Supermarkt und ungespritzten alten Sorten, zeigt Bienenhäuser, Hecken und hofft, dass bei den Kindern was hängen bleibt.

Überzeugungsarbeit leistet Kellner auch bei Vorträgen zur Sortenvielfalt oder im Gespräch mit Nachbarn, wenn er an deren Verantwortung appelliert, zum Erhalt der Biodiversität beizutragen. „Das können kleine Schritte sein, das wäre ganz einfach“, versichert er und rät zum Anbau insektenfreundlicher Pflanzen, zu Totholzbereichen und wilden Ecken für Tiere. Wichtig ist auch die Verwendung von autochthonem Saatgut, das aus der eigenen Region stammt und so das Klima besser verträgt.

Er empfiehlt, sich bei informierten Leuten schlau zu machen, denn auch die Kellners haben Anfängerfehler gemacht. „Manche Sorten würden wir heute nicht mehr anpflanzen zum Beispiel eine Zwetschge, die wunderbar schmeckt, die Frucht aber kaum vom Kern zu lösen ist“, gibt Angi Kellner lachend zu.

Sie verarbeitet das Obst mit ihrer Schwiegermutter zu Kuchen, Apfelstrudel oder Marmelade, dazu gibt’s Saft. Sie und ihr Mann lieben die entschleunigte Lebensweise und sind mit ihrer weitläufigen Wiese auch entspannt durch die Corona-Zeit gekommen. „Wir fahren nicht in Urlaub und können hier zusammen viel Zeit verbringen“, erklärt Manfred Kellner zufrieden.

Kontakt: Bei Fragen zu Streuobstwiesen und Obstbäumen kann man Manfred Kellner unter Tel. (01 57) 83 50 54 01 oder per E-Mail an kellma@web.de kontaktieren.

Gerda & Peter Gebel

Oeschberg-Schnitt für Obstbäume Der Oeschberg-Schnitt wurde in den 1920er Jahren von Hans Spreng an der Obst- und Gartenbauschule Oeschberg in der Schweiz entwickelt. Ziel dieses Schnitts ist eine Stabilisierung des Baums, dazu wird der Ertrag gesteigert und die Qualität des Obstes verbessert. Bei der Oeschberg-Krone ragen idealerweise drei oder vier Leitäste steil nach oben, dazu ein Mittelast, davon abgehend führen die fruchttragenden Äste eher horizontal nach außen. Vorteile: Die Krone wird durch die Leitäste stabilisiert, die Früchte hängen vor allem an den unteren Ästen, wodurch die Ernte erleichtert wird, und in die Mitte der Krone kommt mehr Sonne, dadurch wird das Obst süßer. ge