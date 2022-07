„Friedensarbeit, keine Kriegsverherrlichung“

Von: Veronika Macht

Das Kriegerdenkmal in Forstern (M.) wurde vor 100 Jahren geschaffen. An die Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkriegs erinnern die kleineren Steine. Auch der 1944 im Luftkampf über Forstern gefallenen Soldaten von Royal Air Force und US Army Air Force wird gedacht. Mahnung an künftige Generationen © Macht

100 Jahre Kriegerdenkmal Forstern: Zu einer Gedenkveranstaltung hatte die Krieger- und Reservistenkameradschaft eingeladen. Das Interesse der Bevölkerung war jedoch enttäuschend.

Forstern – Das Forsterner Kriegerdenkmal wurde am 2. Juli 1922 gesegnet. Fast auf den Tag genau 100 Jahre später hatte die Krieger- und Reservistenkameradschaft zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen. Die Redner betonten die Bedeutung solcher Denkmäler für die Friedensarbeit, gerade in der heutigen Zeit. Das Interesse der Bevölkerung war jedoch enttäuschend.

Beim Gedenken am Sonntagvormittag vertrat Gemeindereferentin Manuela Steck den coronapositiv getesteten Pfarrer Christoph Stürzer. Die Albachinger Blasmusik spielte, und die Böllerschützen von Tading gaben drei Schuss ab.

Vorsitzender Stefan Ganghofer blickte zurück. Nach der Vereinsgründung 1921 hatte man sich bald entschieden, ein Kriegerdenkmal zu bauen. Dafür wurde bei den Bürgern Geld gesammelt, jedoch schlug die Inflation zu. Der damalige Kassier Josef Oskar, so hält es die Chronik fest, half „durch einen großen Griff in seinen eigenen Geldbeutel“ aus, da er – anders als so viele andere – gut aus dem Krieg heimgekehrt war. So konnte am 2. Juli 1922 das Denkmal von Pfarrer Huber gesegnet werden.

Erinnerung an die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege

„Es wurde aufgestellt im Gedenken an die 44 gefallenen und vermissten Soldaten des Ersten Weltkriegs, aber auch als Mahnung an künftige Generationen, dass so etwas nie mehr geschehen soll und darf“, sagte Ganghofer. Doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung: Die Gemeinde hatte im Zweiten Weltkrieg weitere 45 Gefallene und 14 Vermisste zu beklagen. „Viele Jahrzehnte lang durften wir uns, bis vor wenigen Monaten, glücklich schätzen, in Freiheit und Frieden zu leben“, sagte Ganghofer. „Jetzt erreichen uns täglich Bilder von Gewalt, Leid und Zerstörung. Deshalb ist es so wichtig, sich zu erinnern, zu gedenken und zu mahnen.“ Dabei betonte er, dass Aufgabe des Vereins die Friedensarbeit sei, und nicht etwa Kriegsverherrlichung, wie er zuletzt öfter höre.

Darauf ging auch Maria Els, Regierungspräsidentin a. D. und Vorsitzende des Bezirksverbands Oberbayern im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ein. Viele Kriegerdenkmäler seien nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden. „Man wollte einen Ort der Trauer, des Trostes und der Erinnerung schaffen, denn allzu oft wussten die Angehörigen nicht, wo ihre Liebsten begraben waren.“

Mit Inschriften wie „Sie starben in Erfüllung ihrer Pflicht“ oder „Sie starben zum Schutz der Heimat“ wollte man ihrem Tod einen Sinn verleihen. Gerade deshalb gebe es heute auch kritische Stimmen, solche Denkmäler seien „patriotische Relikte vergangener Zeit“.

„Dieses Denkmal ist ein Mahnmal, das uns aufruft, die Erinnerung wachzuhalten“

Die Frage aber, wie eine Gesellschaft damit umgehe, sei eine Frage, wie man mit seiner Geschichte und der daraus resultierenden Verantwortung umgehe. Angesichts Millionen Toter beider Weltkriege, unzähliger ziviler Opfer von Gewalt, Vertreibung und Verfolgung gebe es darauf nur eine Antwort: „Dieses Denkmal ist ein Mahnmal, das uns aufruft, die Erinnerung wachzuhalten, um Krieg und Gewaltherrschaft niemals einen Platz einzuräumen.“ Es sei eine Gedenkstätte, „die uns auffordert, stets für die Werte von Frieden, Freiheit und Toleranz einzutreten“. Diese Friedensbotschaft wolle der Verein durch sorgsames und sensibles Kümmern um das Denkmal vermitteln.

Auch Steck ging auf kritische Fragen an den Kriegerverein ein: „Was soll das? Ihr verherrlicht doch den Krieg.“ „Nein, ein Kriegerverein macht Sinn, denn er schlägt eine Brücke vom Gestern übers Heute ins Morgen. Er hält die Erinnerung an die Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen wach und mahnt immer wieder zum Frieden“, sagte die Gemeindereferentin.

Im anschließenden Gottesdienst im Pfarrgarten rief sie dazu auf: „Werden wir alle Friedensstifter in dieser Welt! Jeder dort, wo er steht, in Schule, Arbeit, Vereinen.“ Auch dazu könne das Denkmal beitragen, „wenn es uns daran erinnert, immer wenn wir daran vorbei gehen“.

Vorsitzender enttäuscht: Besuch der Gedenkveranstaltung war sehr überschaubar

Bürgermeister Rainer Streu dankte dem Verein und allen, die in den vergangenen 100 Jahren dazu beigetragen hätten, dass das Denkmal errichtet und erhalten werden konnte. Im Namen der Gemeinde lud er alle Mitglieder zum Mittagessen ein – dies hatte Streu voriges Jahr zum 100-jährigen Vereinsbestehen versprochen.

Der Besuch der Gedenkveranstaltung war sehr überschaubar. Neben Mitgliedern der Kameradschaft und dem liturgischen Dienst waren mit den Fahnenabordnungen zwar Vertreter der Ortsvereine gekommen, jedoch kaum andere Bürger oder Gemeinderäte. Vorsitzender Ganghofer zeigte sich darüber enttäuscht. Immerhin sei es keine Vereinsveranstaltung, sondern eine für alle Bürger.

