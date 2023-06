Landratsamt: Forsterns Ortsschild „steht jetzt korrekt“

Kreisbehörde sieht keine Chance auf erneute Versetzung oder Tempo 50

Das Landratsamt Erding sieht keine Chance auf eine erneute Versetzung des Forsterner Ortsschilds oder Tempo 50 in diesem Bereich.

Forstern – Das versetzte Ortsschild am südlichen Ortseingang von Forstern bewegt die Bürger nach wie vor. Wie berichtet, liegt im Rathaus eine Unterschriftenliste aus, um eine erneute Versetzung der Tafel bis zur Ausfahrt der Straße Am Alten Brunnen zu erreichen. Die Gemeinderäte der Gruppierung AWG – inklusive Bürgermeister Rainer Streu – haben am Mittwoch als Erste unterschrieben. Außerdem hat die Gemeinde eine vorübergehende Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h in diesem Bereich beantragt. Beides wird nach Auskunft des Landratsamts Erding aber nicht von Erfolg gekrönt sein.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärt Christian Mader, Jurist des Landratsamts, dass die Ortstafel aufgrund der vorhandenen Bebauung und der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) „jetzt korrekt“ stehe: „Es gibt somit derzeit keine Gründe für eine erneute Versetzung.“

Laut besagter VwV-StVO sind Ortstafeln „ohne Rücksicht auf Gemeindegrenze und Straßenbaulast in der Regel dort anzuordnen, wo ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt“. Eine geschlossene Bebauung liege vor, wenn die anliegenden Grundstücke von der Straße erschlossen werden.

Das sei in Forstern erst bei den Grundstücken mit den Anschriften Hauptstraße 1c und Hauptstraße 2 der Fall. Sie seien „die ersten Grundstücke, welche von der St2331 aus in diesem Streckenabschnitt erschlossen sind“. Weiter südlich befinden sich die Gemeindestraßen Parkweg und Am Alten Brunnen, „jedoch ist kein Grundstück durch die St2331 erschlossen“, so Mader.

Zum Hintergrund erklärt er, dass am 16. März eine Verkehrsschau mit Gemeinde und Polizeiinspektion Erding stattgefunden habe. Dabei seien Themen behandelt worden, welche die Gemeinde beschäftigen. Aufgrund einer Beschwerde bezüglich Geschwindigkeitsmessungen in diesem Bereich habe man eine Ortseinsicht durchgeführt. „Hierbei wurde festgestellt, dass sich die südliche Ortstafel nicht am Ende der geschlossenen Bebauung der Ortschaft Forstern befindet. Durch einen falschen Standort der Ortstafel kann keine rechtssichere und haltbare Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt werden“, erklärt Mader. Aus diesem Grund sei es aus Sicht des Verkehrsgremiums zwingend erforderlich gewesen, die Ortstafel an den richtigen Standort zu versetzen – dorthin, wo sie jetzt steht.

Wie berichtet, hat die Gemeinde „bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts“ eine vorübergehende Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 50 beantragt. Das bestätigt Mader: Der Antrag sei am 21. Juni eingegangen. „Dieser ist jedoch abzulehnen, da es sich hierbei um eine unzulässige Geschwindigkeitsbeschränkung handeln würde“, stellt der Jurist klar. Gemäß VwV-StVO dürfen vor dem Beginn geschlossener Ortschaften Geschwindigkeitsbeschränkungen zur stufenweisen Anpassung an die innerorts zulässige Geschwindigkeit nur angeordnet werden, wenn die Ortstafel nicht rechtzeitig, im Regelfall auf eine Entfernung von mindestens 100 Meter, erkennbar ist. Mader: „Da dies hier nicht gegeben ist, ist der Antrag der Gemeinde aus rechtlichen Gründen abzulehnen.“

Warum das Ortsschild in der Vergangenheit derart weit von der Bebauung entfernt stand, ließ sich übrigens nicht mehr klären: „Ein Altvorgang mit der ursprünglichen Aufstellung beziehungsweise auch einer Versetzung der Ortstafel konnte nicht gefunden werden“, teilt Mader mit.