Leonhardiritt Preisendorf: Gelebtes Brauchtum zum Zuschauen und Staunen

Am Ende eines jeden Bauernjahres, Anfang November, wird dieser prachtvolle Höhepunkt gefeiert: die Leonhardifahrt oder der Leonhardiritt. Am Sonntag, 3. November, findet der Umritt in Preisendorf in der Gemeinde Forstern statt.

Preisendorf – St. Leonhard war ursprünglich Patron der Gefangenen und einer der 14 Nothelfer. Leonhard lebte um das Jahr 500 als Mönch in Frankreich, sein Grab wurde zum Wallfahrtsort. 1184 wurde in Kreuth die erste Leonhardikirche des altbayerischen Raums gegründet. Heutzutage ist Leonhard als Patron des Viehs, insbesondere der Pferde, geschätzt und verehrt. Viele Gläubige leben dieses Brauchtum und nehmen mit ihren Pferden an einem Umritt teil.

Die größte Prozession im Landkreis Erding

Am kommenden Sonntag findet der Leonhardiritt in Preisendorf statt. Diese größte Prozession im Landkreis Erding wird nun in der Neuzeit bereits zum 15. Mal feierlich begangen. Über die Ortsmitte ziehen traditionell die Kutschen und Reiter dreimal an der Preisendorfer Kirche vorbei. Vom schön dekorierten Altarwagen aus segnen der Pfarradministrator des Pfarrverbands Maria Tading, Christoph Stürzer, und Pfarrvikar Janusz Budner alle Teilnehmer.

Die Traditionsveranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren als Geheimtipp herumgesprochen: Rund 120 Pferde –im vergangenen Jahr waren sogar zwei Lamas dabei – kommen gerne in den kleinen Ort, um den Segen der Kirche zu empfangen. Martina Huber, Vorsitzende des Leonhardivereins, freut sich: „Schön, dass man mit diesem Fest jedes Jahr mehr als 1000 Zuschauer begeistern kann. So ist für alle Generationen beim Ausflug nach Preisendorf was dabei.“ Dabei versuche man, besonders familienfreundliche Preise auch bei Kaffee und Kuchen zu machen.

Pferdekutschen und ein prachtvolles Ochsengespann

Als besondere Attraktion wird neben den zwei- und vierspännigen Pferdekutschen auch das bewährte prachtvolle Ochsengespann von Helmut Stocker aus Landsham erwartet. Ebenso haben sich die festlich geschmückten, historischen Wagen der Trachtler aus Hohenlinden, Markt Schwaben und Isen angemeldet. Als Ehrengast kommt unter anderem Hopfenkönigin Theresa Hagl aus der Hallertau.

Bereits um 10.15 Uhr beginnen die Feierlichkeiten in Preisendorf mit einem Votiv-Gottesdienst zu Ehren des St. Leonhard. Der Umritt selbst startet um 13.30 Uhr, danach locken Brotzeiten mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. In der Dorfmitte freuen sich alle auf das gemütliche Beisammensein rund ums Festzelt.

Als Ausklang der Feierlichkeiten trifft man sich am Montag, 4. November, ab 18 Uhr zum Kesselfleischessen im beheizten Festzelt. Auf ein zahlreiches Kommen freuen sich alle Preisendorfer und der Leonhardiverein. Infos und Bilder gibt es online auf www.leonhardiritt-preisendorf.de.

Birgit Hubner