Maria Eicher († 93) aus Wetting: Sie war der Mittelpunkt der Großfamilie

Von: Veronika Macht

Maria Eicher aus Wetting ist im Alter von 93 Jahren verstorben. © privat

Maria Eicher aus Wetting teilte mit ihren Liebsten Glück und Freude, aber auch dunkle Stunden. Jetzt ist sie im Alter von 93 Jahren verstorben.

Wetting – Für ihre Großfamilie war Maria Eicher der Mittelpunkt. Sie hat mit ihrem Mann, Forsterns Altbürgermeister Josef Eicher, mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln Glück und Freude, aber auch dunkle Stunden geteilt. Jetzt ist die Wettingerin im Alter von 93 Jahren nach einem medizinischen Notfall plötzlich verstorben.

Geboren wurde Maria Eicher am 1. September 1928 in Harthofen in der Gemeinde Pastetten, wo sie mit vier Geschwistern auf dem elterlichen Hof aufwuchs. Noch als sie ein Kind war, starb ihre Mutter, sie entwickelte aber zur zweiten Frau ihres Vaters ein sehr gutes Verhältnis.

Maria Eicher: Hervorragende Hauswirtschafterin, Köchin und Bäuerin

Maria Eicher arbeitete schon früh auf dem Hof in Harthofen mit und besuchte gleichzeitig die Hauswirtschaftsschule in Heilig Blut, wo sie sich fundierte Kenntnisse aneignete. „Mutti war eine hervorragende Hauswirtschafterin, Köchin und Bäuerin, die auf dem elterlichen Hof tüchtiges und zielstrebiges Arbeiten gelernt hat“, erzählt Tochter Maria Els, Gattin von Altbürgermeister Georg Els. Denn weil der Vater im Ersten Weltkrieg verwundet worden war, musste die junge Frau kräftig mit anpacken. Ihre feinen Koch- und Backkünste durfte die Großfamilie bis zuletzt genießen.

1955 heiratete Maria nach Wetting in den Hof von Fritz Eicher ein. Im März 1956 wurde Tochter Maria geboren, ein Jahr später ihre Schwester Friederike. Vater Fritz war zu der Zeit bereits schwer krank, weshalb sein Neffe Josef Eicher auf dem Hof des Onkels aushalf, der jedoch nur wenige Monate später verstarb.

Dieses Schicksal führte Maria und Josef zusammen – am 23. Dezember 1958, einen Tag vor Heiligabend, heirateten sie in der St.-Anna-Basilika in Altötting. Ganz klein, nur mit Trauzeugen. Gemeinsam bekam das Paar die drei Kinder Resi, Sepp, der heute den Wettinger Eicher-Hof führt, und Thomas.

Für die Großfamilie war Maria Eicher stets der Mittelpunkt

„Die Eltern haben miteinander wahnsinnig viel aus dem Hof gemacht, die Mutti hat den Vater immer unterstützt, das ging weit über den Haushalt hinaus“, sagt Maria Els. Als Josef Eicher 1976 zum Bürgermeister von Forstern gewählt wurde und dieses Amt 20 Jahre lang innehatte, konnte er sich auf seine Frau stets verlassen – bei der Arbeit im Haus, im Stall, auf dem Feld. „Sie hat den Hof mit großer Tüchtigkeit, mit Wissen, Können und Sachverstand geführt“, sagt ihre Tochter, meist unterstützt von einem Lehrling, bis Josef Eicher nachmittags aus dem Rathaus zurückkam und mitarbeiten konnte.

Für die Großfamilie war Maria Eicher stets der Mittelpunkt – für die fünf Kinder mit Ehegatten, aber auch für die neun Enkel Kathrin, Sabine, Michael, Schorsch, Seppi, Maxi, Lisa, Stefan und Dani sowie die fünf Urenkel Lena, Theresa, Sophia, Mia und Lara. „Wenn jemand eine Prüfung bestanden hatte oder es in der Schule einfach nur Zeugnisse gab, sind alle sofort nach Wetting zu Oma und Opa gegangen“, erzählt Maria Els.

Doch auch wenn ein Familienmitglied dunkle Stunden erleben musste, war die Oma immer da. „Sie hat mit uns Glück, Freude und auch schwierige Zeiten geteilt und uns dabei begleitet“, sagt ihre Tochter. „Sie hat für einen ganz engen Zusammenhalt in der Familie gesorgt und auch dafür, dass wir Geschwister und die Schwiegerkinder uns untereinander so gut verstehen.“

Auch im höheren Alter hat Maria Eicher für die Sonntage mit der Familie selbst Kuchen gebacken. Einen Tag vor ihrem Tod hat sie im Garten noch Johannisbeeren gepflückt und Marmelade gekocht. Plötzlich und völlig unerwartet ist sie am späten Donnerstagabend nach einem medizinischen Notfall im Ebersberger Krankenhaus verstorben. Die Familie nahm am Sterbebett Abschied von ihrer geliebten Frau, Mutti, Schwiegermutter, Oma und Uromi – alle sind unglaublich dankbar, dass dies ermöglicht wurde.

Auch Tage nach dem Tod ist es für die Angehörigen noch unfassbar, dass Maria Eicher auf einmal nicht mehr da ist. Denn auch wenn es mit 93 Jahren sowie bei guter Gesundheit und geistiger Frische ein vollendetes und erfülltes Leben war: „In dem Moment fällt der Abschied doch so schwer“, sagt Tochter Maria Els im Namen der ganzen Familie.

Das Requiem für Maria Eicher findet am Dienstag, 5. Juli, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Tading statt. Im Anschluss ist die Beerdigung.