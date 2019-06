Die „Huber Bäckin“ hatte ein offenes Ohr für alle

Bis zuletzt hatte die ganze Familie vergeblich gehofft. Am Samstag, 1. Juni, starb Maria Huber, die Forsterner „Huber Bäckin“, in den Armen ihres Mannes.

Forstern– Mit ihrer großen Liebe Rudi Huber war die gebürtige Buchbacherin 46 Jahre lang glücklich verheiratet. Als er sich als Bäcker in Forstern selbstständig machte, war es für sie selbstverständlich, dass sie von Anfang an im Verkauf tätig war, die Büroarbeiten erledigte, die Schaufenster dekorierte und vieles mehr. Die Töchter Sandra und Angelika wuchsen neben der Backstube auf. Sie erinnern sich an die familiäre Atmosphäre mit den Angestellten, mit denen sie teils wochentags frühstückten und am Samstag oft mittags gegessen haben. Und einen jährlichen Bäckertreff hat die Verstorbene ins Leben gerufen, bei dem sich alle in geselliger Runde trafen.

Maria Huber freute sich, als sich später Nesthäkchen Bettina ankündigte. Sie zog ihre Töchter liebevoll groß, und die erinnern sich, dass ihre Mutter selten geschimpft hat. Als gelernte Schneiderin sorgte Maria Huber dafür, dass die Mädels schicke, selbst genähte Kleider trugen. Die „Huber Bäckin“, wie sie in Forstern genannt wurde, liebte Kinder. Sie richtete in der Bäckerei eine Ecke mit Süßigkeiten ein, an die sich so mancher noch lebhaft erinnert. Schlangen, Gummibären, Esspapier, Schnüre wurden eingekauft, und dann durfte das Kind selbst die Preissumme ermitteln. Nachhilfe im Rechnen wurde so liebevoll praktiziert.

Rudi Huber sagt, seine Maria habe immer ein offenes Ohr für alle gehabt, viele kamen nur zum Ratschen. Telefonische Bestellungen wurden schon mal nach Hause geliefert – verbunden mit einer Plauderei. Ein besonderes Highlight war im Sommer die Eistheke, an der sich auch die Firmen der Umgebung und die Schule erfreuten.

Legendär waren die Faschingsdienstage, an denen alle Verkäuferinnen verkleidet im Laden standen und mit Kunden bis in die Abendstunden feierten. Maria Huber hat in ihrem Leben viel geleistet, hat sich nie beklagt, jammerte nicht über Krankheiten und „ich hab’ keine Zeit“ kam ihr nie über die Lippen. Sogar mit einer Lungenentzündung stand sie im Geschäft, erinnern sich die Töchter. Sie stand oft schon um vier Uhr auf und ging als Letzte abends in Bett. Nur wenige Minuten blieben ihr für ein kleines Nickerchen in der Mittagspause, denn dann stürmten schon wieder Kunden den Laden. Aber dieses geschäftige Treiben und den Trubel liebte sie.

Als das Ehepaar 2011 beschloss, in den Ruhestand zu gehen, hielt es Maria Huber zu Hause nicht lange aus. Der Kontakt zu den Kunden fehlte ihr, so half sie bis Ende 2018 weiterhin in der inzwischen verpachteten Bäckerei mit. In ihrer knappen Freizeit fuhr sie mit ihren Bergfrauen jede Woche in die Berge. Als passionierte Radlerin nahm sie an Busreisen mit dem Fahrrad teil, radelte 50 bis 60 Kilometer am Tag.

Aber an erster Stelle stand die Familie. Für ihre vier Enkel hatte sie immer Zeit und war für jeden Spaß zu haben. Maria Huber war eine moderne Oma, war auf Facebook und Instagram aktiv, versiert am PC und hatte natürlich ein Smartphone.

Im Februar erhielt Maria Huber die Diagnose Krebs. Aufgeben war keine Option, sie wollte kämpfen, doch sie hat den Kampf verloren. Gemeinsam fuhr die Familie noch auf die Hütte im Zillertal, wo sie früher viel Zeit gemeinsam verbrachte. Maria Huber war stolz auf ihre Familie und hinterließ ihr ein Vermächtnis: „Gebt nie auf, macht weiter und haltet zusammen“.

Elvi Reichert