Ein großes Fest zu Ehren der Gottesmutter

Frauentag in Tading: Mischung aus kirchlichen Botschaften, Musik und Geselligkeit

Von Veronika Vogel

Ein großartiger Frauentag ging am Sonntag in Tading über die Bühne.

Tading – Blumenpracht, Blütenduft, wohlriechende Kräuterbuschen und die Verheißung auf ein ewiges Leben: Mariä Himmelfahrt ist ein hoffnungsfroher Feiertag der katholischen Kirche, der die Gottesmutter ins Zentrum stellt und hinsichtlich des Jenseitsgedankens ein Osterfest im Sommer feiert.

In Tading wurde der Frauentag gestern traditionsgemäß als großes Kirchenfest bei sonnigem Sommerwetter zelebriert. Gleichzeitig wurde das Patrozinium der Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Tading gefeiert. Pfarrer Christoph Stürzer freute sich über das volle Gotteshaus beim vormittäglichen Festgottesdienst. Auch viele Kinder folgten der Messe. Marias leerem Grab sei der Legende nach ein Duft von Rosen und Kräutern entströmt. Mit Mariä Himmelfahrt verbinde man die österliche Hoffnung auf Auferstehung. Die Gottesmutter sei „ganz Mensch und uns deshalb so nah“. Aber sie sei auch ganz bei Gott und könne deshalb zur Fürsprecherin der Menschen werden, sagte Stürzer in seiner Predigt. Viele würden sich mit ihren Sorgen und Nöten an die Heilige Maria wenden. In den Fürbitten gedachte man Menschen auf der Flucht und betete auch für diejenigen, die sich für das Ökosystem und die Schöpfung engagieren.

Der katholische Frauenbund Forstern-Tading hatte wieder aromatisch duftende Kräuterbuschen gebunden, die gesegnet wurden und gegen Spenden schnell weg waren. Glanzvoll und fröhlich war die Musik zum Festgottesdienst. Mit dem Kirchenchor Maria Tading und dem Orchester kam beim Festgottesdienst unter anderem die Spatzenmesse von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung. Ihren Namen verdankt die Messe Violinfiguren, die an Vogelgezwitscher erinnern. Solistisch sangen Christine Pfanzelt (Sopran), Rosemarie Dahlmann (Alt), Werner Dittrich (Tenor) und Konstantin Riedl (Bass). Stimmungsvoll erfüllte Chorgesang den Raum. Teils wurden Lieder auch gemeinsam mit der Kirchengemeinde gesungen. Es erklang auch das Tadinger Marienlied. „Mutter Gottes, dir sei gesungen ein Danklied für dein Wirken hier. Vielen hast in Not du geholfen, begleite auch uns durch alle Tag“, hieß es in der Schluss-Strophe. Zur Einzugsprozession mit den verschiedenen Fahnenabordnungen war der Trumpet March von Jean-Baptiste Lully, zum Auszug der Prince oft Denmark’s March von Jeremiah Clarke zu hören. Die musikalische Gesamtleitung hatte Kirchenmusikerin und Organistin Regina Maier.

+ Fröhliche Stimmung herrschte vormittags bei heiterem Sommerwetter im idyllischen Biergarten beim Schützenheim Edelweiß Tading, in dem die vielen Gäste an Mariä Himmelfahrt bewirtet wurden. © Vroni Vogel

Es gab am Frauentag in Tading zwei Vormittagsgottesdienste. Der Erste war von den Kinder- und Jugendchören des Pfarrverbands unter Maiers Leitung gestaltet worden. Die Wallfahrtskirche war den ganzen Tag über für Besucher geöffnet. Nachmittags bot Kirchenpfleger Anton Grill eine Kirchenführung an. Zum Abschluss wurde abends zum Tadinger Marienlob eingeladen. Mit Gebeten und Marien-Chorsätzen aus unterschiedlichen Zeitepochen wurde dabei nochmals der Gnadenmutter von Tading gedankt. Durch die Andacht führte Pfarrer Stürzer im Zusammenwirken mit Regina Maier und ihrem Tadinger Ensemble.

Für das leibliche Wohl im idyllischen Garten beim Schützenheim Edelweiß Tading war den Festtag über bestens gesorgt. Kirchliche Botschaften, schöne Musik, heitere Geselligkeit und eine beachtliche Gemeinschaftsleistung gingen an diesem Sommertag Hand in Hand.