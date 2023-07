Abschlussfeier an der Mittelschule Forstern: Der Anfang einer Reise voller Möglichkeiten

Von: Veronika Macht

Vor großer Kulisse wurde in Forstern gefeiert – viele Verwandte der Absolventen waren in die Turnhalle gekommen. © J.Dziemballa

Abschlussfeier mit Reden, Musik und Tanz an der Mittelschule Forstern: 30 junge Leute bekommen ihre Zeugnisse.

Forstern – Als die Musik erklingt, schreiten die Absolventinnen und Absolventen in Paaren durch die Stuhlreihen. Nach einem Defilee an den Gästen vorbei, eröffnen 30 junge Leute mit einem Tanz ihre Abschlussfeier. Die fand an der Mittelschule Forstern in diesem Jahr in der Turnhalle statt, wo jede Menge Mamas und Papas, Geschwister, Großeltern und Freunde Platz fanden.

Annett Taubert lud in ihrer Rede die Absolventen dazu ein, mit ihr einen Weg zu gehen. Den ersten Teil hätten sie selbst geschafft – tatkräftig unterstützt von „zwei wunderbaren Menschen“, den Klassenleiterinnen Verena Heiß (9a) und Marina Kolbeck (9b), die nicht nur Lehrerinnen gewesen seien, sondern auch Mutmacher, Tröster, Zuhörer, Aufmunterer. Dafür dankte ihnen die Rektorin, und viele weitere Dankesworte sowie Geschenke an sie, an die ganze Schulfamilie und an die Eltern sollten noch folgen.

Jetzt beginne ein neuer Lebensabschnitt für die Absolventen, denen Taubert wünschte, „dass ihr das, was ihr tun werdet, gerne macht, vielleicht sogar liebt. Dann werdet ihr gut darin sein. Seid stolz auf euch und glaubt an euch.“

„Hinter euch liegen viele anstrengende Wochen“, sagte Forsterns Bürgermeister und Vorsitzender des Schulverbands, Rainer Streu. Bei den Absolventen herrsche jetzt Freude, aber vielleicht auch ein bisschen Wehmut. „Eure Schulzeit in Forstern geht zu Ende, jeder von euch wird seinen eigenen Weg gehen“, meinte Streu und riet den jungen Damen und Herren mit einem abgewandelten Zitat von US-Talkmasterin Ellen DeGeneres: „Folgt niemals den ausgetretenen Pfaden – außer ihr seid in der Wildnis. Macht, was euch der Bauch sagt, das ist meistens das Richtige.“

Den gleichen Rat hatte Elternbeiratsvorsitzende Dinah Mader-Konzack: „Ich möchte euch ermutigen, euren Leidenschaften zu folgen und eure Träume zu verfolgen.“ Der Abschluss sei nur der Anfang einer Reise, jetzt warteten „unzählige Möglichkeiten und Chancen auf die Absolventen“.

Emotional wurde es bei den Klassenleiterinnen Heiß und Kolbeck. Beide blickten in sehr persönlichen Worten auf die vergangenen Jahre, die Entwicklung der Schüler und deren Abschluss zurück: „Ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft, gemeinsam als Team“, sagte Heiß mit tränenerstickter Stimme. „Unser gemeinsamer Weg ist hier vorbei, ihr werdet mir aber nie sein einerlei“, sagte Kolbeck in ihrer humorigen Rede in Reimform: „Ein riesiges Danke an viele wunderbare Stunden, Gespräche, Momente und Leberkassemmelessen – ich werde euch niemals vergessen!“

Auch Daniela Kölbl und Dominik Rehbein von der OGTS sorgten für emotionale Momente: „Verliert nie den Glauben an euch und eure Fähigkeiten und vergesst nie: Jeder von euch ist einzigartig, und für alles gibt es eine Lösung.“

Die drei besten Absolventen: Lilly-Ann Hobmaier, Jakub Friedl und Paul Ruzicka (v. l.). © Johannes Dziemballa

Die Schüler selbst bedankten sich für „unvergessliche und schöne Momente“ sowie „lehrreiche Jahre“, die nicht einfach gewesen seien, „aber trotzdem haben wir’s geschafft“. Von den 30 Absolventen haben 28 den Quali in der Tasche. Der Gesamtschnitt liegt bei 2,16. Mit 1,10 stach Lilly-Ann Hobmaier besonders hervor, ebenso Paul Ruzicka und Jakub Friedl mit jeweils 1,40. Die 15-jährige Hobmaier wird ab Herbst in Finsing die Vorbereitungsklasse („9+2“) besuchen und möchte danach in Richtung Küche gehen, „vielleicht eine Ausbildung im Hotel machen oder Köchin werden“, erzählt die Forsternerin, deren Traum ein eigenes kleines Café wäre.

In Finsing wird sie ihren Klassenkameraden Ruzicka wiedersehen. Auch der 14-jährige Pastettener hat sich für „9+2“ entschieden, aber noch keine weiteren Zukunftspläne. Friedl hingegen geht ins Handwerk: Der 15-Jährige aus Reithofen möchte Schreiner werden und absolviert seine Ausbildung bei der Schreinerei Lechner in Forstern. Nach einem Praktikum hatte er sich für diesen Beruf entschieden.

Die Feier endete, wie sie begonnen hatte – mit einem Tanz zur Live-Musik unter der Leitung von Konrad Huber. VRONI MACHT