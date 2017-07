Ausgezeichnete Absolventen

Die besten Absolventen der beiden neunten Klassen der Mittelschule Forstern wurden in der Abschlussfeier geehrt.

Forstern– In der Klasse 9a hatten Larissa Bromann (15) und Franz Hauder (16) die Nase vorn: Beide haben einen Notendurchschnitt von 1,6 im Zeugnis stehen. Bromann aus Hohenlinden wird im September eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten bei einem Allgemeinarzt in Markt Schwaben beginnen. Hauder, der in Mitterbuch daheim ist, startet eine Lehre zum Landmaschinenmechatroniker.

Drittbeste Absolventin der 9a war Sandra Schlittenbauer (15) mit einer 1,7 im Zeugnis. Die Hohenlindenerin lernt ebenfalls den Beruf der Medizinischen Fachangestellten – bei einem Augenarzt in Ebersberg.

In der Klasse 9b hatte Sophie Moosmüller mit einem Schnitt von 2,1 das beste Zeugnis. Die Forsternerin (16) startet eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Und Turan Umutcan, der die Mittelschule Forstern mit einer 2,2 im Zeugnis abgeschlossen hat, beginnt eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker. Der 15-Jährige ist in Hohenlinden zuhause.

Sie alle wurden in der Abschlussfeier der Schule geehrt.