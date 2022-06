Moderne Ausstattung hilft, den Schulstandort zu sichern

Von: Veronika Macht

Der Technikraum der Schule in Forstern wurde bereits voriges Jahr saniert. PCB-Raum: 70 000 Euro für Sanierung © Schule Forstern

Der Technikraum der Schule Forstern wurde saniert, der PCB-Raum soll folgen: Maßnahmen, die wichtig sind, um die Attraktivität des Mittelschulstandorts zu sichern.

Forstern – Die Gemeinden Forstern, Pastetten, Buch am Buchrain und Hohenlinden müssen in diesem Jahr etwas mehr für ihre Schüler bezahlen, welche die Mittelschule Forstern besuchen. Die Umlage steigt leicht um 60 Euro auf 8620 Euro.

In der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands Forstern legte Vorsitzender Rainer Streu aktuelle Zahlen vor. Demnach besuchen 119 Schüler (Stand 1. Oktober 2021) die Mittelschule. Der ungedeckte Bedarf beträgt 1,025 Millionen Euro, woraus sich die Pro-Kopf-Umlage von 8620 Euro errechnet (Vorjahr: 8560 Euro). „Diese Erhöhung ist den gesunkenen Schülerzahlen von 122 auf 119 geschuldet“, so Streu.

Die meisten Jugendlichen schickt Hohenlinden nach Forstern: Für 43 Schüler zahlt die Kommune 370 660 Euro. Pastetten entrichtet für 35 Mädchen und Buben 301 700 Euro, gefolgt von Forstern mit 284 460 Euro für 33 und Buch am Buchrain mit 68 960 Euro für acht Schüler.

Mittelschule Forstern: Forstinning in den Schulverband einbinden?

Während aus Hohenlinden traditionell viele Mädchen und Buben die Schule besuchen, zeigte sich Pastettens Bürgermeister Peter Deischl erstaunt, dass es aus seiner Kommune heuer mehr Kinder sind als aus Forstern. Streu ergänzte, dass es auch Jahre gegeben habe mit Forstinninger Schülern, was ebenfalls zu einer Stabilisierung des Standorts beigetragen habe. Man müsse schauen, wie sich dies entwickle. Denn wie Schulleiterin Annett Taubert ergänzte, habe jetzt auch Markt Schwaben einen Offenen Ganztag, den die Schüler aus Forstinning besuchen. „Aber vielleicht kann man überlegen, ob man Forstinning in den Schulverband einbindet“, schlug sie vor.

In den Haushalt für das laufende Jahr wurden unter anderem Gelder für die Ertüchtigung des Fachraums für Physik/Chemie/Biologie (PCB) eingestellt, der jetzt „ins Jahr 2022 geholt“ werden soll, so Streu: Die Arbeitstische stammen noch aus der Grundausstattung, als die Schule in den 70er Jahren gebaut wurde.

Mittelschule Forstern: „Wohnortnaher Standort sehr stabil und anerkannt“

Ein erstes Angebot für die Möblierung beträgt gut 40 000 Euro. Hinzu kommt die Ertüchtigung der Elektrik etwa mit Notausschaltern oder der Gasanschlüsse mit Rückschlagventilen, zudem will man den Raum streichen und sich die Bodenbeläge anschauen. Insgesamt sind 70 000 Euro für die Sanierung angesetzt.

Da die Schulverbandsversammlung nur selten tagt, wurde Streu ermächtigt, die Aufträge zu vergeben. Hohenlindens Bürgermeister Ludwig Maurer erklärte, es sei wichtig, die Attraktivität des Mittelschulstandorts zu bewahren. „Wir wünschen uns ja, dass sich wieder mehr für diesen Bildungsweg entscheiden. Und es hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gezeigt, dass dieser wohnortnahe Standort sehr stabil und anerkannt ist.“ Eine Ertüchtigung der Räume gehöre dazu, um attraktiv für die Schüler zu bleiben, denn auch andere Schulen würden um sie buhlen, um ihre Standorte zu stärken.

Technikraum für 142 000 Euro saniert

Eine andere Sanierungsmaßnahme wurde bereits voriges Jahr abgeschlossen: Der Technikraum wurde von Grund auf ertüchtigt. Hauptkostenpunkt war laut Streu die Ausstattung mit Möbeln und Maschinen für rund 106 000 Euro – im Technikraum selbst wie auch im Nebenraum mit Werkzeugen und Brennofen.

Zudem wurde der Fichtenspaltenboden durch einen wischbaren Belag aus Industriekunststoff ersetzt. Hinzu kamen Elektro- und Malerarbeiten, sodass die Gesamtkosten bei 142 000 Euro liegen. Rund ein Viertel davon, so Kämmerer Jochen Goldammer, ist über den Forsterner Gemeindehaushalt gelaufen, da auch die Grundschüler den Raum nutzen.

Taubert ergänzte, dass einer der Hauptgründe für die Sanierung gewesen sei, dass es deutlich zu wenige Arbeitsplätze gegeben habe. „Die Gruppen sind jetzt größer und brauchen mehr Plätze.“ Streu ergänzte als Erklärung, dass der Staat Lehrerstunden streiche, weshalb die Gruppen wachsen würden – „das darf man schon offen sagen, da wird überall gestrichen“.

Taubert erklärte weiter, wenn eine Gruppe zu klein sei, bekomme die Schule die Stunden nicht mehr. Deshalb sei man immer daran interessiert, genug Plätze zu haben. Für den Fachunterricht, der für die Mittelschule tragend sei, brauche man die entsprechenden Gegebenheiten. „Deshalb sind wir sehr froh, dass der Raum jetzt auf dem neuesten Stand der Technik ist.“