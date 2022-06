Mittelschule Forstern: Offener Ganztag als Standortvorteil

Von: Veronika Macht

Die Offene Ganztagsschule in Forstern ging vor fünf Jahren an den Start. Unser Bild stammt von der Einweihungsfeier im Dezember 2017. Archi © Vroni Vogel

Die Offene Ganztagsschule gibt es seit fünf Jahren an der Mittelschule Forstern. „Das hat unseren Standort extrem gestärkt“, sagt Konrektor Andreas Preuschl.

Forstern – Die Offene Ganztagsschule (OGTS) an der Mittelschule Forstern feiert im neuen Schuljahr fünfjähriges Bestehen. „Sie ist inzwischen richtig gefestigt an unserer Schule“, berichtete Konrektor Andreas Preuschl in der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands Forstern und erklärte: „Seit dieser Zeit hat aus unserem Einzugsbereich kein Schüler mehr nach Markt Schwaben gewechselt. Das hat unseren Standort extrem gestärkt.“

Der Forsterner Ganztag werde „nach wie vor von allen Seiten gelobt“, ergänzte Preuschl. Besonders wichtig sei dabei die Hausaufgabenbetreuung und für die Neuntklässler die explizite Quali-Vorbereitung. OGTS-Leiter Dominik Rehbein und sein Team seien dabei stets in engem Austausch mit den Lehrkräften. Aber auch Projekte und Aktivitäten gehören zum Angebot – Ausflüge, Bastel- und Kochaktionen, Sport oder das gemeinsame Werkeln im Schulgarten. „Der Ganztag ist Teil unserer Schule, und das leben wir auch“, sagte Schulleiterin Annett Taubert.

Laut Preuschl behält man im Schuljahr 2022/23 die zwei Gruppen. Im Schnitt habe man um die 50 Anmeldungen. Gut werden sich die Schülerzahlen insgesamt entwickeln: Wie Taubert berichtete, wird es im nächsten Schuljahr eine stabile fünfte Klasse mit rund 25 Kindern geben, die Rektorin rechnet mit 134 Schülern insgesamt. Das wären 15 mehr als im laufenden Schuljahr.

Mittelschule Forstern: Berufseinstiegsbegleitung weiterhin möglich

Und noch eine freudige Botschaft verkündete Preuschl: Die Berufseinstiegsbegleitung als intensive Betreuung für förderungsbedürftige Schüler ist weiterhin möglich: „Darüber sind wir sehr froh.“ Die Begleitung stand, wie berichtet, aus finanziellen Gründen auf der Kippe. Erst Mitte April kam die erlösende Nachricht aus dem Kultusministerium: „Die Berufseinstiegsbegleitung, die wertvolle Unterstützung beim Übergang vom Schul- ins Berufsleben leistet, wird auch für den nächsten Jahrgang ab dem Schuljahr 2022/2023 fortgesetzt.“

Preuschl erklärte, dass bei dieser individuellen sozialpädagogischen Maßnahme Kindern mit Handicap oder solchen, die von daheim keine Unterstützung bekommen, geholfen werde. Für fünf bis sechs Schüler pro Jahrgangsstufe stehe ein ausgebildeter Spezialist bereit, der gemeinsam mit ihnen und mit ihren Familien eruiere, welche Berufe für sie möglich wären, und in welchen Firmen sie diese erlernen könnten. „Das ist ein wichtiger Baustein in der Mittelschule“, ergänzte Taubert.

Schulverbandsversammlung: Bürgermeister übt Kritik am Kultusministerium

Dass in dieser Sache über Monate Unsicherheit geherrscht habe, kritisierte Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger: „Das ist nicht förderlich.“

Überhaupt lasse das Kultusministerium Schulen wie auch die Kommunen als Sachaufwandsträger „manchmal schon sehr im Stich“. Zwar gebe es Förderungen etwa für die Digitalisierung, „aber was danach noch alles an Arbeit kommt, müssen wir Kommunen tragen“. Tue man das nicht, sei der Standort nicht mehr so attraktiv. „Und man sieht ja, die Schüler gehen dorthin, wo sie die beste Ausstattung und die beste Betreuung bekommen. Deshalb müssen wir als Kommunen Geld in die Hand nehmen“, sagte Geisberger und zeigte sich sehr enttäuscht darüber, „dass uns nicht mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden“.

Zugleich sprach er den Mitarbeitern der Schule seinen Dank aus, die während der Corona-Zeit oftmals innerhalb kürzester Zeit neue Vorgaben des Ministeriums umsetzen mussten.

