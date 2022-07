Abschluss an der Mittelschule Forstern: Quali-Quote von 100 Prozent

Von: Veronika Macht

Ab auf die Tanzfläche: Einige Schüler hatten für die Abschlussfeier den langsamen Walzer einstudiert. © Vroni Macht

Ein Gesamtschnitt von 1,74, eine Quali-Quote von 100 Prozent und die zwei besten Notenschnitte im Landkreis: Die Leistung der Absolventen der Mittelschule Forstern kann sich sehen lassen. Am Freitagabend bekamen sie in der Aula ihre Zeugnisse überreicht.

Forstern – Alle 19 Schüler der Klasse 9a waren zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss angetreten – und alle haben bestanden. Entsprechend stolz zeigten sich Rektorin Annett Taubert und Klassenleiterin Monika Obermeyer.

Laut Taubert liegt der Gesamtschnitt bei 1,74. Mit jeweils 1,1 stachen Sarah Eicher und Leonhard Klein besonders hervor – es seien zugleich die besten Ergebnisse im ganzen Landkreis gewesen, so Taubert: „Ihr habt voll abgeräumt!“

Den Top-Notenschnitt von 1,1 haben Leonhard Klein und Sarah Eicher erreicht. © Vroni Macht

Die 15-Jährige Sarah aus Hohenlinden und der gleichaltrige Leonhard aus Preisendorf werden ab Herbst das „9+2“-Modell an der Schule in Finsing besuchen. Damit sind sie zwei von insgesamt zehn Absolventen, die weiter die Schulbank drücken. Der Rest beginnt eine Ausbildung – zur Bauzeichnerin, zum Schreiner, zur Erzieherin.

Die Schüler hätten im vergangenen Schuljahr jeden Tag genutzt, um besser zu werden, sich Wissen anzueignen, vergrabenes Wissen aufzufrischen. Klassenleiterin Obermeyer habe ihnen dabei mit großem Einsatz stets zur Seite gestanden, ebenso die Fachlehrkräfte.

Ihnen dankten im Namen ihrer Mitschüler Leonie Felsner und Aurelia Klute. Sie beglückwünschten sich aber auch selbst zu ihren Abschlüssen, und Felsner sagte: „Wir haben alle die Chance, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen.“

Rührende Worte zum Abschied von der Klassenleiterin

Dankesworte in Richtung Obermeyer gab es auch von Klassenelternsprecherin Monika Griebl. Sie habe die Klasse mit „Fürsorge, einem gesunden Maß an Strenge und großer Bravour“ zum Abschluss geführt. Die Klassenleiterin wiederum stellte sich der gleichen Herausforderung wie ihre Schüler und hatte für ihre Rede eine Aufgabe aus dem Deutsch-Quali umgesetzt: Beschreibe deinen Wohlfühlort – in ihrem Fall das Klassenzimmer der 9a.

Von ihr verabschiedete sie sich mit rührenden Worten und sagte: „Ich wünsche euch, dass ihr im Leben etwas findet, das ihr als so sinnstiftend empfindet wie ich die drei Jahre mit euch.“ Sie habe beim Korrigieren der Abschlussarbeiten Freudentränen in den Augen gehabt, „auch weil jede Zeile, die ihr verfasst habt, eure ethische und soziale Einstellung offenbart hat. Es war mir eine Freude und eine Ehre, diese total verrückte Zeit mit euch durchzustehen.“

Mit dem Luftballon-Countdown beginnt das Ende der Schulzeit in Forstern

Bürgermeister Rainer Streu gratulierte „im Namen des Schulverbands und auch persönlich zu diesem super Erfolg“. Er wünschte den jungen Leuten mit einem Zitat von US-Talkmasterin Ellen DeGeneres, dass sie alles daran setzen mögen, „ihren ganz eigenen Weg zu finden“.

Einen Rückblick mit persönlichen Anekdoten hatte das Team der Offenen Ganztagsschule (OGTS) um Leiter Dominik Rehbein vorbereitet. Man verabschiede einen besonderen Jahrgang, denn mancher Absolvent sei seit ihrer Gründung vor fünf Jahren in der OGTS.

Die musikalische Gestaltung übernahm Konrad Huber mit Manuela Ziehr, den Chorkindern und der Flöten AG. Mit dem Luftballon-Countdown, der in Forstern Tradition hat, endete die Mittelschulzeit der 19 Absolventen offiziell. Danach tanzten einige Schüler den langsamen Walzer, den sie mit Marina Kolbeck einstudiert hatten, und läuteten so den gemütlichen Teil der Feier ein.

