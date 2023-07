„Enorme Preiserhöhung“ für den Schulbus

Kosten steigen um 41 800 Euro im nächsten Jahr

Der Mittelschulverband Forstern hadert mit einem Antrag der Firma Larcher auf Preiserhöhung für die Schülerbeförderung.

Forstern – Für die Beförderung der Schüler an der Grund- und Mittelschule Forstern müssen Gemeinde und Schulverband ab September wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen. Wie berichtet, hat das zuständige Busunternehmen Larcher einen Antrag auf Preiserhöhung gestellt. Der Forsterner Gemeinderat war am Dienstag davon nicht begeistert. In der Sitzung der Schulverbandsversammlung am Freitag war die Stimmung ähnlich.

Forsterns Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Rainer Streu (AWG) schmunzelte etwas über die Formulierung „Antrag“ und gab zu bedenken, dass man aufgrund einer Preisgleitklausel im Vertrag eigentlich nicht um eine Erhöhung herumkomme. Dennoch wolle die Gemeinde „partnerschaftlich mit dem Schulverband entscheiden“. Konkret geht es um eine Mehrung um 12,91 Prozent, errechnet vom Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmer (LBO).

Für den Schulverband würden die Kosten 2024 dadurch um 41 800 Euro steigen. Heuer betrage die Mehrung anteilig für die Monate ab September rund 13 000 Euro. Insgesamt zahle der Schulverband so 362 600 Euro im Jahr. „Das ist schon ein Batzen“, sagte Streu und gab zu bedenken, dass gerade die Monate Mai und Juni „durchaus schwierig waren, was die Zuverlässigkeit betrifft“. Busse seien ausgefallen, Grund- und Mittelschüler gemeinsam gefahren worden – begründet mit Personalmangel.

Die Förderung seitens des Freistaats betrage derzeit um die 38 Prozent. „Und ich habe nicht die große Hoffnung, dass sie riesig ansteigen wird“, meinte Streu. Ob es weitere Fördertöpfe gebe? „Das ist problematisch“, sagte Kämmerer Jochen Goldammer.

Buchs Vize-Bürgermeister Josef Auer (WG) sagte, er sehe die Preiserhöhung skeptisch. 12,9 Prozent seien „enorm“, zumal die Preise in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gestiegen seien – wegen Corona, dann wegen der höheren Spritpreise aufgrund des Ukrainekriegs. Das konnte Kämmerer Goldammer bestätigen. Innerhalb weniger Jahre seien die Kosten „um mehr als das Doppelte“ gestiegen.

Skeptisch zeigte sich Auer auch bezüglich der Berechnung des LBO. Dieser werde als Branchenverband immer die Interessen der Omnibusunternehmen im Vordergrund haben „und weniger die der Kommunen, die das Geld zahlen müssen“, meinte Auer und regte an, ob man hier nicht eine neutralere Referenz finden könne.

Streu verwies darauf, dass es über Jahre keine oder nur minimale Preiserhöhungen gegeben habe. Deshalb sei der Schock nach der ersten Erhöhung umso größer gewesen. „Das erwischt uns emotional hart, weil er vorher günstig gefahren ist“, meinte auch Peter Deischl (FWE, Pastetten).

Er schlug vor, sich nochmals mit Larcher zusammenzusetzen. „Einen Versuch wäre es wert, und jeder Cent würde uns guttun“, sagte er mit Blick auf die Finanzen der Kommunen. Für Ludwig Maurer (ÜWH, Hohenlinden) war es wichtig, sämtliche Hintergründe zu kennen. Auch er plädierte deshalb für ein Treffen: „Lassen wir es uns erklären. Mir ist wichtig, dass man das nachvollziehen kann.“

Dieser Termin soll nun bald zustandekommen. Dann erst fällt eine Entscheidung – auch für den Grundschulbereich. Hier sind die anderen Schulverbandsgemeinden ebenfalls betroffen, haben das Thema aber erst in den September-Sitzungen auf der Agenda.