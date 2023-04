Mitten in Forstern: Raubüberfall auf 64-Jährigen

Von: Hans Moritz

Die Polizei nahm sofort die Fahndung nach den beiden Tätern auf. Noch sind die Männer auf der Flucht. © Hans Moritz

In Forstern ist am späten Freitagabend ein 64 Jahre alter Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Tatort ist die Ortsdurchfahrt unweit der Tankstelle.

Forstern - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilte erst am Montagabend mit, dass zwei unbekannte Männer gegen 22.45 Uhr den Mann angegriffen und ihm eine Aktentasche mit einem geringen vierstelligen Geldbetrag entrissen hätten. Die Täter werden als etwa 1,85 Meter groß, kräftig und dunkel gekleidet beschrieben. Das Opfer berichtete, es habe kurz vor der Tat ein Fahrzeug an der Tankstelle wahrgenommen, das mit dem Überfall in Verbindung stehen könnte. Über das Auto ist allerdings nichts bekannt, die Tankstelle hatte bereits geschlossen. Die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden. ham