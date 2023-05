Nachbarschaftshilfe Forstern-Tading: „Ihr seid die soziale Feuerwehr im Ort“

Von: Henry Dinger

copy-of-2023-04-22-jhv-nbh-forstern-tading-vorstand-_4__2_.jpg © Henry Dinger

Die Nachbarschaftshilfe Forstern-Tading kann wieder beeindruckende Einsatzzahlen vorlegen. Die Kochtopf-Zukunft ist nach dem Tod von Wirt Günter Helfenbein ebenfalls gesichert.

Forstern – Groß war das Interesse an der Arbeit der Nachbarschaftshilfe Forstern-Tading beim Hirschbachwirt. Gut 50 Gäste waren der Einladung zur Jahreshauptversammlung gefolgt, also etwa ein Drittel der zurzeit 174 Mitglieder. Wie Vereinschefin Helga Wilms bekannt gab, lag die Zahl Ende 2022 bei 177 Mitgliedern. „Sechs kamen im vergangenen Jahr neu dazu, leider sind auch vier verstorben und zwei weggezogen.“

2. Vorsitzende Brigitte Hamel gab einen Überblick über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Das Programm war bunt und reichte von Helferstammtischen über Spielenachmittage und Kinofahrten bis hin zum Ferienprogramm und einem Ausflug auf die Fraueninsel.

Ein Tiefschlag für den ganzen Verein war der Verlust von Günter Helfenbein. Der Hirschbachwirt und Herr über den „Forsterner Kochtopf“, das Essenslieferangebot der Nachbarschaftshilfe, erlag im September erst 63-jährig einer Krebserkrankung (wir berichteten).

„Wir sind sehr froh, dass Sophie Schlaffer für uns weiterkocht“, sagte Hamel. Deswegen sei es möglich gewesen, dass die acht ehrenamtlichen Fahrer der Nachbarschaftshilfe im vergangenen Jahr wieder fast 4800 Essen in den Gemeinden Forstern und Pastetten ausgeliefert haben. Dabei wurden nahezu 9500 Kilometer zurückgelegt.

Wie Hamel weiter erklärte, stehen für die Nachbarschaftshilfe insgesamt unterm Strich 18 600 Kilometer und 1155 Einsatzstunden, die von 29 freiwilligen Helfern geleistet wurden – neben Essenausfahren und Fahrdiensten auch für die Betreuung von Familien und Senioren. Selbst um Haustiere haben sich die Helfer gekümmert.

Für zehnjährige Treue wurden (v. l.) Monika Reiser, Reiner Wendt und Margit Wendt sowie (nicht im Bild) Rosa Lehrer, Babett Fischer-Meyer und Stephanie Eibl geehrt. © Henry Dinger

Doch hinter den nüchternen Zahlen verbirgt sich mehr als nur eine Statistik. Das stellte Bürgermeister Rainer Streu fest. „Ihr seid die soziale Feuerwehr im Ort“, sagte er und lobte Vorstand, Einsatzleiterinnen und Helfer für ihr Engagement. Die Arbeit der Nachbarschaftshilfe sei enorm wichtig, und die Aufgaben würden immer mehr. „In diesem Bereich kann der Staat nicht mehr vollständig abdecken“, so der Bürgermeister. Es sei erschreckend, wie viele Forsterner Bürger etwa Bedarfsscheine für die Tafel haben.

„Da unterstützen wir als Gemeinde gern“, meinte der Ortschef und bezog sich dabei auf eine Aktion, bei der die Nachbarschaftshilfe die Gemeinden Forstern, Pastetten und Buch am Buchrain um eine finanzielle Spritze gebeten hatten. Die kam im Dezember in Form von Lebensmittelspenden der Tafel Erding zugute (wir berichteten). Auch schon im März hatten die Forsterner Lebensmittel an die Tafel gespendet. Unterstützung mit Lebensmittelpaketen gab es außerdem für fünf Familien und vier Einzelpersonen direkt im Ort.

Unter der Regie von Streu gingen auch die Neuwahlen recht zügig über die Bühne. An der Spitze bleibt Wilms ebenso wie Hamel an ihrer Seite. Schriftführerin ist weiterhin Rita Neumann. Einen Wechsel gibt es bei der Kassenführung: Alexandra Fritz-Novotny wurde gewählt, da Bettina Konstabel für diesen Posten nicht mehr antrat. Sie bleibt dem Vorstand dennoch erhalten, und zwar als Beisitzerin für den Bereich Soziales. Diese Funktion wurde ebenso neu geschaffen wie die eines Beisitzers als Unterstützung für den Kassier. Dafür wurde Alexandra Ertl gewählt. Kassenprüfer bleiben Monika Hoffmann und Sabine Greska.

Für das laufende Jahr hat die Nachbarschaftshilfe wieder einige Aktivitäten auf der Agenda. Geplant ist unter anderem ein barrierefreier Ausflug im Juni. Wo es hingeht, steht noch nicht fest.