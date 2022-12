Nachbarschaftshilfe Forstern: Wenn kleine Sorgen große Not bringen

Von: Veronika Macht

Für Freude unterm Christbaum sorgen die Packerl für Kinder, die (v. l.) Helga Wilms, Mathias Weigl, Bettina Konstabel, Bürgermeister Rainer Streu und Brigitte Hamel hier in Händen halten. © Vroni Macht

Unbürokratische Hilfe in Forstern bietet die Nachbarschaftshilfe in Kooperation mit der Gemeinde. Ihre Erfahrung: Vor allem die Senioren schämen sich oft, um Hilfe zu bitten.

Forstern – Oft sind es vermeintlich kleine Dinge, die Menschen in finanzielle Not bringen können. Die Zuzahlung für die Zahnspange, die Kosten für die Ferienbetreuung im Hort, der Kauf eines Weihnachtsgeschenks. In solchen Fällen hilft die Nachbarschaftshilfe (NBH) Forstern-Tading. Sie würde gern noch mehr helfen – „aber wir tun uns schwer, an die Leute ranzukommen, die die Hilfe wirklich brauchen“, sagt Vorsitzende Helga Wilms.

Es ist ein Problem, das viele Nachbarschaftshilfen und Anlaufstellen wie die Caritas kennen: Die Scham, um Hilfe zu bitten, ist oft riesig. „Wir würden gern mehr helfen, aber wir wissen nicht, wo unsere Hilfe gebraucht wird“, sagt Wilms. Diese Hemmschwelle kennt auch Mathias Weigl, der in Forstern sozialer Ansprechpartner ist, der bei konkreten Anliegen hilft oder entsprechende Kontakte vermittelt.

Bürgermeister Rainer Streu berichtet von einem aktuellen Fall, von dem er nur durch Zufall erfahren habe: Einer älteren Dame blieben nicht einmal 200 Euro im Monat zum Leben, doch sie wolle unter keinen Umständen, dass jemand davon erfährt. „Das ist das Problem: den Schein wahren, dass es einem gut geht, auch wenn in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist“, sagt Wilms und berichtet von einer weiteren Dame, die gesagt habe, sie nehme Unterstützung nur an, wenn es niemanden gebe, dem es noch schlechter gehe. „Oftmals wollen gerade die Älteren nichts annehmen – auch wenn es ihnen guttun würde“, sagt 2. Vorsitzende Brigitte Hamel.

„Die Masse an Leuten kommt nicht einfach ins Rathaus und sagt: Hier drückt der Schuh, denn da werden sie gesehen, das ist ihnen unangenehm“, ergänzt Streu. Dabei gebe es keinen Grund, sich zu schämen. Die Betroffenen sollten wissen, dass sie nicht allein seien mit ihren Sorgen und Nöten und dass es Einrichtungen gebe, an die sie sich wenden können.

Ein niederschwelliges Angebot dafür ist die Initiative „Gemeinsam für Forstern“ von Gemeinde, NBH und Pfarrei. Ziel ist es, die Bürger da zu unterstützen, wo es sonst keine Zuschüsse gibt, wo ein Notfall eingetreten ist, finanzielle Mittel spontan aber nicht zur Verfügung stehen. Neunmal habe man heuer über diese Initiative helfen können, berichtet NBH-Schatzmeisterin Bettina Konstabel. So habe man etwa die Gebühren für die Ferienbetreuung im Hort übernommen, bei einer Autoreparatur unter die Arme gegriffen und viele Einkaufsgutscheine verteilt. „Meist sind es keine Riesensummen, aber wir helfen immer mal wieder zwischendurch“, sagt Konstabel, wobei nicht Geld selbst fließe, sondern man mit Gutscheinen arbeite oder Rechnungen direkt bezahle.

Auch hat die Nachbarschaftshilfe wieder Lebensmittelpakete zu Weihnachten verteilt. Die Pakete vom örtlichen Edeka-Markt enthalten Haltbares wie Obstkonserven und Nudeln, aber auch Weihnachtsleckereien wie Lebkuchen. Acht Pakete wurden an zwei Alleinstehende und sechs Familien übergeben. „Es ist jedes Mal so schön, wenn man die Freude und Dankbarkeit der Leute sieht, wenn sie diese Pakete überreicht bekommen“, erzählt Konstabel.

Für leuchtende Augen und Freude unterm Christbaum sorgen NBH und Gemeinde heuer auch bei acht Kindern aus Hort und Kindergarten. Ihnen werden kleine Wünsche erfüllt – „allesamt Familien, wo die Erzieher sagen, dass das Geld knapp ist und ihnen das guttun würde“, erklärt Weigl, der wie die NBH alle Anfragen vertraulich behandelt. Torwarthandschuhe, ein ferngesteuertes Auto oder eine Flasche im Einhorn-Design stecken in den verpackten Paketen. An der Finanzierung dieser Geschenke hat sich in diesem Jahr auch eine Bürgerin mit einer größeren Spende beteiligt.

