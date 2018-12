Volle Fahrt voraus: Kinderhaus setzt Segel

Ein Kinderhaus in Schiffsoptik - den Bauantrag dafür hat die Gemeinde Forstern jetzt auf den Weg gebracht. Eine Besonderheit verbirgt sich auf dem Flachdach des Gebäudes.

Forstern– Die Planungen für das neue Kinderhaus in Karlsdorf sind unter Dach und Fach. Der Bau- und Umweltausschuss des Forsterner Gemeinderats hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr den Bauantrag abgesegnet. Er geht nun ans Landratsamt.

Wie berichtet, soll die Villa Wirbelwind mit zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe ins neue Kinderhaus umziehen. Den ersten Entwurf von Architekt Michael Jaksch hatte das Gremium bereits im März abgesegnet. Wie berichtet, soll es kein rechteckiger Bau werden, sondern eine geschwungene Form bekommen. „Tortenstücklösung“ nannte Jaksch diese extravagantere Form.

Der Architekt umriss in der Sitzung nochmals die Planung, nach der drei Gruppen im Erdgeschoss und eine im Keller untergebracht werden sollen. Auf das erdgeschossige Gebäude wird ein Aufbau gesetzt, in dem Treppenhaus und Aufzug für die barrierefreie Erschließung direkt bis aufs Dach führen. So könne man bei Bedarf aufstocken, in Holz- oder Trockenbauweise zum Beispiel. „Also Nachverdichtung nach oben“, kommentierte Bürgermeister Georg Els (AWG).

Das so entstehende ungewöhnliche Fassadenbild erlaube es, dem Gebäude etwa mit Sonnensegel und Fahnenmast das Aussehen eines Schiffs zu geben. „Traumschiff für Kinder“, hatte Els das Projekt einst bezeichnet.

Überhaupt ist das Flachdach wohl die auffälligste Besonderheit des Hauses: Dort soll eine Bobbycar-Rennbahn mit Begrünung entstehen. Geplant sind zudem Photovoltaik-Flächen für den Eigenbedarf – zum Beispiel die Lüftungsmotore könnten so betrieben werden.

Nicht nur für die Schiffsoptik, sondern auch zum Schutz der Spielfläche soll auf dem Dach ein Sonnensegel gespannt werden. Weil das Flachdach genutzt wird, ist als Blitzschutz eine Art Netz anstelle eines normalen Blitzableiters nötig. „Dieses Netz könnte man gestalterisch mitnutzen, zum Beispiel mit farbigen Fähnchen“, sagte Jaksch.

+ Eine Besonderheit des Karlsdorfer Kinderhauses ist das Flachdach: Dort könnte eine Bobbycar-Rennbahn entstehen. © Architekt Michael Jaksch

„Sonnensegel kosten ein horrendes Geld und halten nicht sonderlich lange“, sagte Gerlinde Wimmer aus der Gemeindeverwaltung und erkundigte sich nach einer Alternative. Man könne eventuell spezielles Material wählen, oder als Alternative mobile Lösungen suchen.

An diesem Punkt sorgte sich Stefan Ganghofer (CSU) vor allem darum, dass die Kosten aus dem Ruder laufen könnten. „Wenn die Kosten für die Nutzung des Oberdecks so teuer sind, dass es in keinem Verhältnis mehr steht, dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen“, sagte Els. „Aber grundsätzlich ist das Konzept so stimmig.“

Dazu gehören auch die Hauptnutzungsräume des Hauses, die Richtung Garten orientiert sind und befestigte Terrassen bekommen. Mit kleinen Pergolen, die man als Schattenspender überwachsen lassen will, folgt die Planung einem Wunsch des Personals. Im Garten wird es viel Wiese geben, um freies Spiel zu ermöglichen. Eine kleine Hügellandschaft mit begehbarer Bepflanzung zum Verstecken sowie ein Sandspielbereich runden die Außenanlagen ab. „Das Personal wollte möglichst wenig feste Spielgeräte, stattdessen mehr Natur“, erklärte Jaksch.

Vor dem Haus werden fünf Stellplätze gebaut, weitere 22 in unmittelbarer Nähe. Im Keller wird neben einem Schlafsaal für den Kindergarten und den Räumen für die Krippengruppe auch ein großer Therapieraum entstehen, der multifunktional nutzbar sein soll.

Laut Jaksch sollen die Ausschreibungen im Januar erfolgen. „Dann schauen wir, wie sich die Angebotsresonanz darstellt.“ Baubeginn könnte Ende Mai sein.