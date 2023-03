Ortsdurchfahrt Forstern: Gemeinsam gegen Raser

Von: Daniela Oldach

Auf Stellwänden hingen die Pläne, die sich die Bürger ansehen konnten. © oldach

Bei einer Infoveranstaltung haben die Planer erste Konzepte für die Forsterner Ortsdurchfahrt vorgestellt. Die Bürger dürfen Ideen einbringen. Anschließend wird das Konzept präsentiert.

Forstern – Die hohe Verkehrs- und Emissionsbelastung der Staatsstraße 2331 soll durch Querungshilfen und -bauwerke, einem Fuß- und Radweg entlang oder wechselnden Belag ausgebremst werden. Das ist der Konsens der Planung, welche die Architekten Lucas Schneider-Zimmer, Maximilian Mayer, Julian Ulrich und Andreas Bergmann im Forsterner Rathaus den Bürgern vorgestellt haben.

Die Vermessung ist abgeschlossen. „Jetzt stellen wir den Entwurf vor, dann nehmen wir Wünsche auf, erstellen das Konzept und dann gibt es eine Abschlusspräsentation im Gemeinderat“, erklärte Schneider-Zimmer vom Unternehmen Studio, Stadt, Region das Prozedere. Auch Bürger dürfen Anregungen einbringen. Wer die Infoveranstaltung verpasst hat, hat dazu noch bis Freitag, 10. März, Gelegenheit. Die Pläne liegen im Rathaus aus.

Querungshilfen

An den Nord- und Süd-Ortseingängen sollen Querungshilfen gebaut werden, um den Verkehr zu verlangsamen. Die dadurch entstehenden Inseln sollen bepflanzt werden. Ebenso ist geplant, die vorhandenen Grünstreifen auszubauen. Die neue Ortsmitte soll mit den bereits vorhandenen Geschäften und Firmen wie beispielsweise der Sparkasse oder dem Bäcker zu einer Einheit werden.

Eine zusätzliche Querungshilfe ist in der Nähe des neu zu errichtenden Supermarktes geplant. Insgesamt sollen fünf Querungshilfen für Fußgänger umgesetzt werden. Zebrastreifen werden nicht zum Einsatz kommen, wohl aber in ein paar Wochen eine „Test-Bedarfsampel“ in der Ortsmitte. So soll eruiert werden, wie hoch die Frequenz von Fußgängern ist.

Fuß- und Radweg

Entlang der Staatsstraße soll im gesamten Ortsgebiet der Fuß- und Fahrradweg ausgebaut werden. Kompliziert wird es allerdings bei den Besitzverhältnissen. So ist für die Staatsstraße das staatliche Bauamt der Träger. Die Fußwege befinden sich teilweise in Privatbesitz. Am südlichen Ortseingang gehört der Gemeinde wenig Grund. Hier endet auch der Radweg abrupt. Deshalb soll der Fuß- und Radweg am Eichermuseum vorbei weitergeführt werden.

Eine Radwegbenutzungspflicht wird es aber nicht geben. Es soll ein Schild mit dem Hinweis „Fußweg“ aufgestellt werden. Unten angebracht ist dann der Hinweis, dass Radfahrer den Weg benutzen dürfen. „Der Fußgänger hat Vorrang, die Geschwindigkeit orientiert sich am Fußgänger“, erklärte Bergmann. Sportlichere Radler können dann auf die Staatsstraße wechseln. Eine spezielle Markierung wird es aber aufgrund der schmalen Fahrbahn nicht geben.

Tempo 30

Ein großer Wunsch, der aber so schnell wohl nicht realisierbar ist, ist die Einführung von maximal Tempo 30 auf der Staatsstraße. „Das wurde schon oft diskutiert, jedoch haben wir noch keine Aussage des Straßenbauamtes. Der Verkehr ist weiterhin da, es wird ihm aber wesentlich unangenehmer gemacht“, erklärte Mayer vom Planungsbüro. Tempo 30 könne aber auch noch nach der Baumaßnahme umgesetzt werden, ergänzte er.

Lkw-Verkehr

„Macht es denn überhaupt Sinn, die Straße zu sanieren, solange Forstern Kiesabbaugebiet ist?“, wollte ein Zuhörer wissen und verwies auf die Belastung durch Lkw. „Es kommt darauf an, wie lange Hohenlinden Kiesabbaugebiet ist“, antwortete Bürgermeister Rainer Streu.

„Lkw-Fahrer könnten Forstern ganz einfach vermeiden, indem sie auf die B 12 fahren. Der Kiesabbau ist ein Teil, aber nicht Maß der Dinge. Am Schlimmsten sind die Sattelauflieger“, meinte der Rathauschef. „Straßen leiden immer. Aber es geht ja ein vernünftiger Unterbau einher. Eine Verschiebung der Maßnahme ist deshalb nicht sinnvoll“, argumentierte Bergmann. Durch die Maßnahmen erhoffe man sich auch, dass die Lkw langsamer fahren.

Nachgelassen hat der Verkehr schon durch die Eröffnung der Autobahn. Vorher fuhren rund 12 000 Pkw täglich durch den Ort, sagte Streu. Mittlerweile sind es nur noch ein Drittel. Das Durchschnittstempo beträgt an der Mess-Stelle am Rathaus rund 40 Stundenkilometer. „Natürlich mit Ausreißern nach oben“, sagte Streu, der wenig Hoffnung hat, dass ein Tempolimit von Seiten der Behörde beschlossen wird. „Das ist eine Staatsstraße und da wird 50 gefahren. Das ist die Aussage vom Landratsamt“, sagte er.

Straßenbelag

Die Experten sind davon überzeugt, dass durch einen Belagwechsel die Lärmbelästigung eingedämmt wird und sprechen sich für gesägten Granit aus. Dadurch würden die Abrollgeräusche reduziert. „Wer würde denn den neuen Belag zahlen?“, lautete eine Frage. Eventuell springe die Städtebauförderung ein, meinten die Experten. Der neue Belag soll nur in der Ortsmitte verlegt werden. Man hofft, dass die Fahrer durch den veränderten Belag automatisch vom Gas gehen.

Bis die Staatsstraße ausgebaut wird, wird es voraussichtlich 2026 oder 2027 sein. „Kann man gewisse Bereiche vorziehen?“, wollte ein Gast wissen. „Im Bereich Eichermuseum muss man was machen. Das ist das Ziel von heuer“, stellte Streu klar.

Die Verkehrsberuhigung der Staatsstraße ist eines der drei elementaren Ziele. Auf der Agenda stehen außerdem die Stärkung der Ortsmitte und die Verbindung zum historischen Zentrum.