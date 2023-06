Ortsdurchfahrt Forstern: Pflaster statt Asphalt

Von: Veronika Vogel

Ein Radweg soll am Eicher-Museum vorbeiführen. Allerdings gibt es Probleme mit den Parkplätzen. © Vroni Vogel

Ortsdurchfahrt Forstern: Planer wollen neuen Straßenbelag. Die Senkrechtparkplätze am Eicher-Museum müssen für mehr Sicherheit durch Längsparkplätze ersetzt werden.

Forstern – Eine Lösung für den viel diskutierten Radweg entlang des Eicher-Museums ist in Sicht. Über die Städtebauförderung für die Neugestaltung der Forsterner Ortsdurchfahrt könnte man ihn zeitnah verwirklichen. Dann bräuchte man den Zwischenschritt einer provisorischen Lösung nicht. Diese neue Möglichkeit ergab sich in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, als die Ergebnisse des Rahmenplans von den beauftragten Fachleuten der Planungsgesellschaft Stadt Land Verkehr vorgestellt wurden.

Die Senkrechtparker am Eicher-Museum sind dem Straßenbauamt ein Dorn im Auge. Künftig soll man längs parken, wie in diesem Plan gezeichnet. © BEM-Landschaftsarchitekten

Nicola Kipp, die seitens der Regierung von Oberbayern das Projekt bezüglich der Städtebauplanung begleitet, signalisierte, dass dieses Vorgehen durchaus möglich sei. Laut Kipp gebe es grundsätzlich für die Umsetzung des Rahmenplans „den attraktiven Fördersatz“ von 60 Prozent. Der Rahmenplan sieht bei der Staatsstraße drei Abschnitte vor, den nördlichen Einfahrtsbereich, die Ortsmitte und die südliche Ortseinfahrt.

Die Senkrechtparkplätze beim Eicher Museum sollen in jedem Fall in Längsparkplätze umgewandelt werden. Bürgermeister Rainer Streu (AWG) betonte, dass das Rückwärtsausparken laut Staatlichem Straßenbauamt „nicht mehr zulässig“ sei und sogar schon von einer „Sperrung“ die Rede gewesen sei. Ob Provisorium oder zeitnahe Neugestaltung – dieser Missstand müsse beseitigt werden.

Die Neugestaltung bringe eine „Aufwertung“ des Gebäudes mit sich, sagte Streu mit Blick auf das Eicher-Museum. Damit erziele man einen Platzgewinn, und es könnte vor dem Museum eine Freifläche zum Verweilen geschaffen werden. Mit einem kombinierten Geh- und Radweg soll an den bestehenden Weg angekoppelt werden und damit auch die dort herrschende Gefahrensituation entschärft werden. Schnell fahrende Radler sollen auf die Fahrbahn geleitet werden. Der Geh- und Radweg sei vor allem für Fußgänger, langsame Radler und Kinder.

Für den südlichen Sanierungsbereich werden die Kosten auf rund 840 000 Euro netto geschätzt. Bei der nördlichen Ortseinfahrt soll ein Kreisel als Verkehrsbremse und Abbiegemöglichkeit ins Gewerbegebiet dienen. Eine Mittelinsel mit Querungshilfe soll es erleichtern, fußläufig zum Supermarkt zu kommen. Die Ortsmitte von der Ringstraße bis zur Mozartstraße soll als Mittelpunkt des Dorflebens gestaltet werden. Für den Nordbereich werden in der Kostenschätzung rund eine Millionen und für die Ortsmitte rund zwei Millionen netto angesetzt.

Der gesamte Straßenbereich der Durchfahrt soll gepflastert werden, um den innerörtlichen Charakter zu betonen. Als Beispiel wurde hier seitens der Planer der Pasinger Marienplatz genannt. Hinsichtlich der Pflasterung wurden Bedenken im Ratsgremium geäußert, ob dieser Belag für den Schwerlastverkehr geeignet sei. Das sei eine bautechnische Frage, wurde seitens der Planer geantwortet und als unproblematisch angesehen. Die Aufmerksamkeit des durchfahrenden Autofahrers werde erhöht, und es werde langsamer gefahren, wenn der Straßencharakter zurückgenommen werde, wurde planerisch erläutert.

Abschließend sagte Streu: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ Jetzt müsse man sich in einem nächsten Schritt mit dem Straßenbauamt besprechen. Er wies darauf hin, dass demnächst die Bedarfsampel aufgestellt werde – ein weiterer wichtiger Schritt, um langfristig Verkehrsprobleme an der Ortsdurchfahrt zu entschärfen.