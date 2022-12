Pfarrer Korbinian Riedmaier: Seelsorger, Priester, Baumeister

Von: Veronika Macht

Die Jugendarbeit war Pfarrer Korbinian Riedmaier besonders wichtig. Er baute eine große Ministrantengruppe auf. © Archiv Forstern

Ein „unkonventioneller, praxisorientierter Priester mit großem Herzen“: So wurde Pfarrer Korbinian Riedmaier einst beschrieben. An ihn erinnern gleich zwei Straßennamen.

Forstern/Pastetten – Er war in seinen Ansichten durchaus streitbar. Ein besonderes Anliegen war ihm die Jugendseelsorge. Er liebte Musik und Gesang, und wenn in den Kirchen seiner Pfarrei Renovierungen anstanden, packte er selbst mit an. Als Würdigung seines Wirkens sind Pfarrer Korbinian Riedmaier im südlichen Landkreis gleich zwei Straßen gewidmet: in Tading (Forstern) und im Nachbarort Reithofen (Pastetten). 40 Jahre lang hat Riedmaier, der 2005 verstorben ist, dort gewirkt.

Geboren wurde er am 20. Dezember 1928 in Eberberg, mit mehreren Geschwistern wuchs er auf dem elterlichen Bauernhof auf. Nach der Volksschule besuchte er in Rosenheim und Landshut das Gymnasium, danach nahm er das Studium der Philosophie und Theologie in Freising und München auf.

1957 empfing er von Kardinal Joseph Wendel die Priesterweihe. Es folgten Kaplanstellen in Neubeuern, München und Traunstein. Am 1. Januar 1964 wurde Riedmaier zum Seelsorger von Forstern und Reithofen ernannt, damals eine Expositur der Pfarrei Buch am Buchrain. Damit war der Auftrag verbunden, eine Pfarrei mit der Wallfahrtskirche in Tading als Pfarrkirche aufzubauen. Mit großem Eifer ging Riedmaier ans Werk, sodass bereits ein Jahr später aus der Expositur eine Pfarrkuratie wurde. Am 28. September 1969 erfolgte die Erhebung zur Pfarrei: Riedmaier wurde erster Pfarrer von Mariä Himmelfahrt Forstern-Tading.

Bei Sanierungen in den Kirchen war der Priester selbst aktiv. Unser Bild zeigt ihn (r.) auf der Spitze des Kirchturms in Tading, diese Renovierung begann 1965. © Archiv Forstern

Von Anfang an kümmerte er sich um die Renovierung der Filialkirchen Forstern, Reithofen, Harthofen und Wetting. Sein größtes Engagement galt jedoch der Wallfahrtskirche Tading. Mit viel Eigeninitiative hat er sie zu altem Glanz gebracht, denn oft griff er selbst zum Werkzeug, hat etwa die elektrische Verkabelung selbst übernommen. In Maurerkluft wollte er auch auf seinem Sterbebild zu sehen sein. Und im Priestergrab auf dem Friedhof in Tading hat er seine letzte Ruhestätte gefunden.

Schwerpunkte seines Wirkens als Pfarrer waren die Jugendseelsorge und die Arbeit mit jungen Familien. Riedmaier gründete eine Schola und baute eine große Ministrantengruppe auf – er schaffte es, die jungen Leute verstärkt ins kirchliche Leben einzubeziehen. Weit über die berufliche Verpflichtung hinaus sorgte er auch in der Freizeit für eine sinnvolle Betätigung der Jugendlichen, etwa beim Bergsteigen.

Genauso am Herzen lagen ihm seine Bemühungen um die Völkerverständigung: Er wollte die Beziehungen zwischen jungen Deutschen und Israel verbessern. Dazu rief er Partnerschaften und Austauschprogramme ins Leben, beherbergte regelmäßig Gäste aus Israel und später aus Polen. Bei den Polen handelte es sich um Geistliche, die in München Deutsch lernten, um später hier als Pfarrer arbeiten zu können. Die jungen Leute aus Israel hingegen kamen aus allen Gesellschaftsschichten, oft waren es arabische Christen, denn Toleranz zwischen den Religionen war Riedmaier sehr wichtig.

Seine Liebe galt zudem der Musik. Im Chorgesang sah er die Möglichkeit, die Menschen zur würdigen Feier der Liturgie zusammenzuführen. Er gründete Chöre und Scholen insbesondere für Kinder und Jugendliche, die er selbst betreute. Von seinem musikalischen Talent profitierte letztlich das ganze Dekanat: 1967 wurde Riedmaier zum Musikpfleger für das Dekanat Isen, 1974 für das Dekanat Erding bestellt.

All diese Verdienste würdigte die politische Gemeinde Forstern 1989 anlässlich seines 60. Geburtstags und 25-jährigen Amtsjubiläums in Forstern mit der Verleihung der Bürgermedaille.

Ludwig Hiebinger, der Vorsitzende des Gartenbauvereins Forstern, hat Riedmaier selbst noch in seiner Zeit als Mitglied des Pfarrgemeinderats erlebt und viele Erinnerungen an den Geistlichen. „Pfarrer Riedmaier hat wirklich viel bewirkt“, sagt Hiebinger, „aber es haben sich auch viele Leute an ihm gerieben. Er war durchaus ein streitbarer Mensch.“

So sorgte er etwa im Jahr 2003 für Aufsehen, als er die Gläubigen in seiner Predigt zum Frauentag an Mariä Himmelfahrt dazu aufrief, für die Aufhebung des Kirchengesetzes einzutreten: Riedmaier stellte den Zölibat infrage und sagte, die priesterliche Ehelosigkeit führe in eine Sackgasse: „Wir Priester sollten nicht nur von der idealen Familie predigen, sondern sie selber auch realisieren und vorleben können.“ Allein deswegen müsse der priesterliche Dienst zwei Möglichkeiten haben: „mit und ohne Familie“.

Riedmaier erinnerte damals an Kardinal Julius Döpfner, der 40 Jahre zuvor im Rahmen des letzten Konzils gesagt habe: „Wir brauchen erprobte Männer, die bereits erfolgreich ihren Dienst tun als Diakone, Pastoralreferenten und Religionslehrer.“ Heute gebe es diese Laien in der Kirche, stellte Riedmaier fest und forderte: „Sie sollten sich weihen lassen dürfen.“

Dieses Vorpreschen wurde durchaus bewundert, auch wenn sich kaum jemand öffentlich äußern wollte – „aus Angst vor Ärger mit dem Ordinariat“. Dort räumte man damals ein, „dass vermutlich viele so denken wie Riedmaier“, es aber nun einmal nicht die Meinung des Bischofs sei.

Auf dem Friedhof Tading hat Pfarrer Korbinian Riedmaier im Priestergrab seine letzte Ruhestätte gefunden. © Vroni Macht

2003, als Riedmaier seinen 75. Geburtstag feierte, war er schon durch einen Schlaganfall gezeichnet. Gut zwei Jahre später, am 30. Dezember 2005, verstarb er. In einem großen Trauerzug begleiteten ihn hunderte Gläubige auf seinem letztem Weg von der Aussegnungshalle in Forstern nach Tading.

Sein damaliger Nachfolger Pater Johannes Streitberger erinnerte an dessen Wirken als Seelsorger, Priester und Baumeister. Es sei Riedmaiers ausdrücklicher Wunsch gewesen, dass möglichst viele Ministranten „und natürlich seine Sänger“ zur Beerdigung kommen, denn er verstand die Gemeinde als seine Familie. „Die wunderbaren Zeiten der vielfältigen Jugendarbeit und der Freundschaft mit anderen Völkern sind nun vorbei“, soll Riedmaier noch auf dem Sterbebett gesagt haben, „doch geblieben sind die Erinnerungen“.

„Er war sein ganzes Leben ein Spurensucher“, sagte Weihbischof Bernhard Haßlberger bei der Beerdigung, „der stets die Verbindung suchte, nicht nur bei den Konfessionen bei uns, sondern mit allen Religionen der Welt“. Jetzt schließe sich der Kreis für den „unkonventionellen, praxisorientierten Priester mit großem Herzen“ – hier in seiner geliebten Marienkirche.

Der damalige Bürgermeister Georg Els sprach von der „ungebremsten Tatkraft“ und dem „unerschütterlichen Optimismus“ des Pfarrers, während seine Pastettener Amtskollegin Cornelia Vogelfänger die „Offenheit und Hilfsbereitschaft“ Riedmaiers hervorhob und sagte: „Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke.“

Quellen: Chronik der Gemeinde Forstern, Archiv Erdinger Anzeiger

