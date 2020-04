Pfarrverband Tading: Ostersegen für daheim

Not macht erfinderisch: Im Pfarrverband Tading gibt es an Ostern nicht nur Online-Gottesdienste, sondern auch geweihte Speisen direkt aus der Bäckerei.

Reithofen/Tading– Wegen der Corona-Krise fällt der Gottesdienstbesuch an Ostern aus, und damit auch die Speisenweihe. Im Pfarrverband Maria Tading müssen die Gläubigen dennoch nicht auf geweihte Speisen verzichten. Eine pfiffige Idee von Pfarrer Christoph Stürzer und Bäckermeister Jakob Neumeier von der gleichnamigen Bäckerei in Reithofen macht’s möglich.

Das gemeinsame Osterfrühstück ist einer der Höhepunkte des Osterfests. Viele der Speisen, die nach dem Gottesdienst auf den Tisch kommen, werden traditionell bei der Speisenweihe gesegnet. Diese findet eigentlich zum Abschluss der Osternacht oder am Ostersonntag vor dem Schlusssegen statt. Die Gläubigen bringen dazu einen Weihekorb mit Speck, Eiern, Brot oder Salz mit in den Gottesdienst. Doch heuer dürfen aufgrund der Corona-Krise keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden.

Geweihte Fastenstangerl aus der Bäckerei Neumeier

„Deshalb haben wir uns zusammen was einfallen lassen“, sagt Neumeier. Schon seit März bietet er Fastenstangerl an. In der Nacht auf Karsamstag wird Stürzer die Stangerl direkt in der Backstube segnen. Verpackt in eigens entworfenen Schachteln bekommt jeder Kunde, der am Samstag im Laden in Reithofen oder in der Filiale in Buch einkauft, ein solches Stangerl geschenkt – solange der Vorrat reicht. Die Schachtel wünscht „frohe und gesegnete Ostern“, auf der Rückseite findet sich ein Gebet mit der Bitte um Gottes Segen beim Osterfrühstück daheim.

+ Die Schachteln für die Fastenstangerl haben Jakob Neumeier sen. und jun. eigens entworfen.

Da er heuer nicht persönlich frohe Ostern wünschen könne, „ist das eine schöne Möglichkeit, Ostergrüße zumindest an einen Teil der Gläubigen zu verschicken“, sagt Stürzer. Der christliche Gedanke der Speisenweihe spiele eine wichtige Rolle, betont Neumeier. „Aber wir wollen uns damit auch bei unseren Kunden bedanken, dass sie weiter zu uns kommen, was nicht selbstverständlich ist. Ohne sie hätten wir keine Chance zu überleben.“

Hunderte folgen Predigt im Internet

Tendenziell leide das Geschäft schon unter der Krise, sagt der Bäckermeister. Er beobachtet, dass die Menschen anders einkaufen – nicht mehr jeden Tag Frühstückssemmeln, sondern Backwaren auf Vorrat. Nur eine begrenzte Anzahl an Kunden darf derzeit in den Laden, es wird regelmäßig desinfiziert, und Bodenmarkierungen zeigen einen Mindestabstand von 1,60 Metern auf. Abstände gibt’s auch zu den Verkäuferinnen, denen Neumeier seinen Respekt ausspricht, dass sie weiterhin hinter dem Tresen stehen.

Trotz Corona-Verbot müssen die Gläubigen im Pfarrverband Maria Tading nicht ganz auf die Gottesdienste zu Ostern verzichten. Wie berichtet, überträgt die Technikgruppe der Jugendkirche Forstern die Gottesdienste live ins Netz. Die Premiere am Palmsonntag ist schon geglückt. „Es war gut, aber auch sehr ungewohnt. Bei der Predigt hatte ich keine Menschen vor mir, und wo sich am Palmsonntag normalerweise die Kinder mit ihren prächtigen Palmbuschen drängeln, waren die Bänke leer“, sagt Stürzer.

Er freut sich über das „super Engagement und die hohe Motivation“ von Kirchenmusik, Ministrantinnen und Technikteam: „Für sie ist das eine Herzensangelegenheit, was für die Leute bei uns in der Region zu machen.“

Aber auch darüber hinaus fand der erste Live-Stream Anklang. Aus Berlin, dem Allgäu und Graz haben Gläubige zugeschaut. „Zu Spitzenzeiten waren zwischen 350 und 400 Geräte eingeloggt“, berichtet Stürzer und schätzt, dass sich dahinter insgesamt rund 1000 Menschen verbergen. Das Video im Nachgang auf YouTube angeschaut haben bis Dienstagmittag nochmals fast 2000 Interessierte. „Ich find’s genial“, kommentiert Stürzer diesen Zulauf.

Desinfektor wacht über die Kirche

Der Pfarrer betont, dass für die Gottesdienste in der Tadinger Kirche strenge Hygienevorschriften eingehalten werden. Die Mitwirkenden habe man auf ein Minimum beschränkt, man halte Abstand, und alles, was Stürzer mit den Händen berührt – etwa Kelch und Schale – würden die Ministranten nur mit Handschuhen anfassen.

Hinzu komme viel Flächendesinfektion, das Technikteam trage Mundschutz, und ein Hygienebeauftragter, der staatlich geprüfter Desinfektor ist, überprüfe alles. Während der Live-Streams ist die Kirche geschlossen, um eventuelle Ansammlungen von Gläubigen zu vermeiden. Ansonsten aber sind die Kirchen des Pfarrverbands tagsüber offen. „Das ist sehr wichtig, und es wird auch angenommen. Es sind immer wieder Leute zum persönlichen Gebet in den Kirchen oder zünden Kerzen an“, sagt Stürzer, der derzeit viel über Telefon und WhatsApp mit den Menschen kommuniziert.

Die nächsten Gottesdienste werden anders aussehen, als Kirchgänger das von Ostern gewohnt sind. Wassersegnung in der Osternacht, Fußwaschung am Gründonnerstag, Kommunionfeier am Karfreitag – all das wird es nicht geben. Trotzdem freut sich Stürzer schon auf die nächsten Live-Streams, um „die Menschen miteinander im Feiern zu verbinden“.

Die Termine:

Gründonnerstag, 20 Uhr; Karfreitag, 15 Uhr; Karsamstag, 21 Uhr (Osternacht), Ostersonntag, 10 Uhr; Ostermontag, 10 Uhr.

Solange das Verbot öffentlicher Gottesdienste besteht und sofern keine weiteren gesetzlichen Einschränkungen erfolgen, ist für die Zeit der Corona-Pandemie eine Gottesdienstübertragung an allen Sonn- und Feiertagen um 10 Uhr geplant. www.kirch-dahoam.debietet darüber hinaus Impulse und Gebetstexte, Vorlagen für Hausgottesdienste, Podcasts, aktuelle Infos und Kontaktadressen.