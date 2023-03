Plädoyer für die Wärme-Wende

Von: Friedbert Holz

Zeigte viele Möglichkeiten auf: Referent Dominik Rutz (l.) gab einen Überblick über regionale und lokale Möglichkeiten zu mehr Klimaschutz. © Friedbert Holz

Wie spart man Energie - und wo kann man sparen?

Forstern – „Eine umweltgerechte Energieversorgung ist wichtig, denn auf einem kranken Planeten kann keiner gesund leben. Bayern hat dazu bisher zu wenig getan, und daher gibt’s viel aufzuholen, auch auf einer kleinen, lokalen Basis“. Diese Einstimmung gab die Taufkirchenerin Laetitia Wegmann, 19-jährige Landtags-Direktkandidatin der Grünen, bevor Dominik Rutz aus Wartenberg zum Thema „Energie im Dorf“ beim Hirschbachwirt sprach.

Die Versammlung war organisiert worden vom Grünen-Ortsverband, gekommen waren rund 40 Gäste. Der Referent, Marktgemeinderat in seiner Heimat, Experte für erneuerbare Energie und Bienenzüchter aus Passion, richtete an die Versammlung zunächst die Frage, was sich denn in puncto Energie in den vergangenen zehn Jahren und vor allem seit dem Krieg in der Ukraine alles verändert habe.

„Derzeit haben wir einen Anteil an erneuerbarer Energie-Versorgung bei Strom von rund 46 Prozent, bei Wärme aber erst 17 Prozent und im Verkehr bei gar nur sieben Prozent“, betonte Rutz. Dieses Ergebnis verlange eine dringende Veränderung bei der Nutzung von Energiequellen, vor allem bei der Wärmegewinnung. „Die Wärme-Wende wurde bislang stark vernachlässigt gegenüber der Strom-Wende. Wir müssen aber hin kommen zu besser gedämmten Häusern, müssen weg von Öl und Gas als Heizmittel“, forderte er. „Zwar hat unsere Partei versucht, im Landkreis den Antrag auf eine Energie-Agentur zu stellen, die allen Interessenten beim Energie-Umbau mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte. Doch dies wurde erst einmal abgelehnt.“ Dabei gehe es doch darum, möglichst schnell etwa Wärmenetze in den Gemeinden zu organisieren, getragen eventuell von Einwohner-Genossenschaften. In Wartenberg sei ein solches Netz bereits in Planung.

Auch könne er nicht die Aversion mancher gegen das Verbrennen von Holz verstehen. „Ich selbst bin Waldbesitzer und sehe den Umbau unserer Forste als dringlich an, immerhin sollten 99 000 Hektar Wald in Bayern künftig anders strukturiert sein. Und es schadet dem Wald nicht, dort Holz zu entnehmen und im Winter zu verheizen“, stellte Rutz fest und schränkte ein: „Nur im Sommer macht es tatsächlich wenig Sinn“.

Es würde auch keinen Sinn machen, im Fall der Strom-Wende im Landkreis „alles nur noch schön zu reden“: Ein Kataster-Verzeichnis etwa, in dem alle möglichen Photovoltaik-Flächen auf Häusern registriert wären, würde als Beispiel nur rund 12 000 Euro kosten – „bei uns wird aber noch zu viel an guten Ideen verschleppt“.

Zum viel diskutierten möglichen Windrad bei Wartenberg sagte Rutz, dass es hierzu noch keinerlei finale Entscheidungen gebe. So stehe auch noch eine Bürgerbefragung aus, „denn wir wollen alle mit ins Boot nehmen. Zwar besteht die leidige 10-H-Regelung in Bayern immer noch, doch dank des neuen Wind-an-Land-Gesetzes können wir der Freistaat-Regierung doch etwas Beine machen.“

Auch was die mancherorts umstrittene Freiflächen-Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Arealen angehe, werde teilweise unsachlich diskutiert. Denn erstens gebe es mittlerweile auch Anlagen, die nicht viel Platz benötigten, und unter Agro-Anlagen auf Stelzen könne beispielsweise Vieh weiden. „Manche Böden wären sogar dankbar, wenn sie sich nach langer Nutzung wieder erholen könnten“

Und Rutz machte den Gästen auch deutlich, dass Wasserstoff kein Allheilmittel für die Energieversorgung der Zukunft sein könne. „Wasserstoff ist zwar ein guter Energie-Träger, aber keine Energie-Quelle. Seine Nutzung macht nur Sinn aus vollständig erneuerbaren Energie-Ressourcen, und er ist wegen seines hohen Erzeugerpreises nur sinnvoll für unsere Schwerindustrie, aber nicht für viele Autos“, betonte er.

In der anschließenden Diskussion wurden Gedanken zu mehr Speicherkapazitäten ausgetauscht und zu den so genannten Wärmenetzen. Hier könnten sich Hausbesitzer in einem Ort zusammenfinden und eine gemeinsame Fernwärmequelle beschließen, der einzelne Nutzer müsste dabei keine großen Umbauten in seiner Immobilie hinnehmen. Jedoch, so führte etwa Ortsverbandssprecherin Maria Feckl aus, sei eine solche Idee in Forstern bisher an zu wenig Interesse gescheitert. Vielleicht aber, so erwähnte ein Besucher, wäre eine künftige Form neuer Baugebiete durch eine zwingende Vorgabe dieser Energieform zielführend, was andere Gäste wiederum ablehnten. „Manchmal muss vielleicht erst ein Angebot da sein, bevor die Nachfrage entsteht“, gab Feckl zu bedenken, die wie ihre Parteifreundin Alice Lorenz aus Pastetten der Meinung ist, dass in Bayern dringend etwas geschehen müsse: „Für die Umwelt reicht´s halt nicht, wie Markus Söder nur Bäume zu umarmen.“