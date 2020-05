Sturzbetrunken beim Einkaufen

Erst auf eine Anordnung der Staatsanwaltschaft öffnete ein Mann die Tür, nachdem er völlig betrunken mit dem Auto unterwegs war. Das wird nun gravierende Folgen für ihn haben.

Forstern - Erkennbar völlig betrunken hat sich am Samstagabend ein Autofahrer nach dem Einkaufen in einem Forsterner Supermarkt ans Steuer gesetzt und ist nach Hause gefahren. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Streife fuhr zu dem Mann nach Hause. Doch der öffnete nicht. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete die Öffnung der Wohnung und die Blutentnahme im Klinikum an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, sein Führerschein ist weg. ham