Tading feiert Patrozinium mit Messe in der Kirche: Public Viewing zum Frauentag

Am 15. August feiert der Pfarrverband Maria Tading nicht nur Mariä Himmelfahrt sondern auch das Patrozinium der Pfarr- und Wallfahrtskirche.

Tading – Das Fest Mariä Himmelfahrt hat für den Pfarrverband Maria Tading eine große Bedeutung, wird am 15. August doch das Patrozinium der Pfarr- und Wallfahrtskirche gefeiert. Normalerweise kommen an diesem Tag unzählige Menschen aus Nah und Fern zur Gottesmutter nach Tading. „Leider kann dieses Fest, wie wir es gewohnt sind, momentan nicht stattfinden“, bedauert Pfarrer Christoph Stürzer. Immerhin wird der Gottesdienst wieder öffentlich gefeiert, zudem dürfen sich die Gläubigen auf einen ganz besonderen Weg-Rosenkranz freuen.

Erstmals seit Anfang April fanden schon am vorigen Wochenende wieder öffentliche Gottesdienste statt – am Samstag in Hohenlinden, sonntags in Tading. Nach einer erneuten Abwägung des Risikos hätten sich die Gremien des Pfarrverbands dazu entschlossen. Auch den Festgottesdienst am Samstag, 15. August, um 10 Uhr kann man wieder vor Ort in der Kirche in Tading feiern.

„Außerdem werden wir, wenn es das Wetter zulässt, ein Public Viewing vor der Kirche anbieten“, erzählt Stürzer: Die Messe wird also in Bild und Ton im Freien zu sehen sein, „sodass wenigstens ein paar mehr dabei sein können“. Denn die Sitzplätze sind – auch draußen – aufgrund der Abstandsregeln begrenzt, deshalb ist eine telefonische Anmeldung in einem der Pfarrbüros nötig. Wer auf Nummer sicher gehen will, bringt sich selbst eine Sitzgelegenheit mit.

Für alle, die keinen Platz bekommen oder lieber von daheim mitfeiern, wird die Messe wieder auf www.kirch-dahoam.de übertragen. Die Livestreams aus Tading will der Pfarrverband trotz öffentlicher Gottesdienste weiter beibehalten.

Musikalisch wird der Gottesdienst am Frauentag mit der Orgelsolomesse in C-Dur und „Sancta Maria, Mater Dei“ von Mozart gestaltet. Regina Maier spielt Orgel und hat die Leitung inne. Mitwirkende sind zudem Christine Pfanzelt (Sopran), Michaela Lugmayr (Alt), Markus Lugmayr (Tenor), Sebastian Lugmayr (Bass), Annemarie Berkel (Violine) und Karoline Holzner (Violine).

Darüber hinaus hat man sich eine besondere Aktion einfallen lassen: einen Weg-Rosenkranz. Am 15. August sind zwischen 11 und 19 Uhr in jeder Pfarrei fünf Stationen mit Szenen aus dem Leben Mariens aufgebaut. Passende Bilder, Symbole und Texte laden zum Verweilen und zum Gebet ein. Schon an Fronleichnam konnten sich die Gläubigen selbst auf den Weg durch den Ort machen, berichtet Stürzer. Weil dieses etwas andere Fronleichnamsfest sehr gut angenommen worden sei, wiederhole man die Aktion nun.

Die Stationen sind zu finden in Buch vor dem Pfarrheim, vor dem Kindergarten, am Parkplatz an der Kirche, in der Kirche und beim Kreuz am Waldrand sowie in Forstern vor dem Kindergarten St. Korbinian, an der Kirche Forstern, am Wegkreuz nach Tading, am Kirchenparkplatz in Tading und in der dortigen Kirche.

In Hohenlinden befinden sich die Stationen an der Pfarrkirche, an der kleinen Kirche, am Wegkreuz nach Kronacker, am Rathausplatz sowie am Pfarrheim und in Pastetten am Rathaus, am Pfarrheim, an der Lourdeskapelle, an der Kümmerniskapelle und an der Raiffeisenstraße bei der Hofkäserei. Pfarrgemeinderäte und Seelsorgeteam hoffen, „dass viele unser Angebot annehmen, sich auf den Weg machen und damit dazu beitragen, dass unsere Pfarreien sich als lebendige Gemeinschaft zeigen“.

In guter Tradition werden auch jeweils an einer Station gesegnete Kräuterbuschen gegen Spende zum Mitnehmen angeboten. Der Erlös kommt der „Kirch Dahoam“ zu Gute. Apropos: Die Homepage www.kirch-dahoam.de, ein Projekt des Pfarrverbands in den Zeiten der Corona-Pandemie, ist inzwischen zur richtigen Marke geworden. Sogar Fanbriefe und -mails aus dem Landkreis und darüber hinaus erreichen den Pfarrverband. Kirche aus der Region, in der Region: „Ich glaube, das ist unser Erfolgsrezept. Diese Rückmeldung bekommen wir auch“, sagt Stürzer. Die Leute wüssten, wo Tading ist; die meisten seien schon mindestens einmal in der Kirche dort gewesen. „Es ist nicht ganz so anonym wie zum Beispiel die großen Fernsehgottesdienste.“

Stürzer ist besonders stolz auf die Mitglieder der Jugendkirche, die sich in hohem Maße für die Livestreams engagieren und deren technische Umsetzung übernehmen. „Das ist Wahnsinn, wie sie auch selber wachsen und immer was Neues lernen“, lobt Stürzer und gibt zu: „Ich bin da auf die Idee meiner Jugend aufgesprungen. Zum Streamen muss man sich ja auskennen. Das ist wirklich ein großer Glücksfall für uns.“ Die Zuschauerzahl sei recht konstant: 1500 bis 2000 Gläubige würden regelmäßig live und im Nachgang zuschauen.

Und sie können auch aktiv dabei sein, denn es besteht die Möglichkeit, live Fürbitten nach Tading zu schicken, auch schon in der Woche vor dem Gottesdienst, in dem sie dann vorgelesen werden. Das Online-Fürbitten-Formular gibt es ebenfalls auf www.kirch-dahoam.de.

Vroni Macht

Hinweise für Besucher Die öffentlichen Gottesdienste in den Kirchen des Pfarrverbands Maria Tading können nur unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen gefeiert werden: - Teilnehmer müssen bestätigen, dass sie gesund sind, kein Fieber und keine Atemwegserkrankung haben, nicht unter Quarantäne stehen und in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten. - Beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie beim Gang zur Kommunion ist ein Mundschutz zu tragen. - Beim Singen wird auch in der Kirchenbank das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. - Wer teilnehmen will, muss sich bis spätestens Freitagmittag telefonisch in einem der Pfarrbüros anmelden.