Radweg am Forsterner Eicher-Gebäude: Sicherer und schöner

Von: Veronika Macht

Wo jetzt noch die Holztafel und der Eicher-Werbeanhänger (links im Bild) stehen, soll der Radweg parallel zum Gehweg weitergeführt werden. Wo jetzt noch senkrecht geparkt wird, ist das bald nur noch längs möglich. Auch will man Wildparkern wie dem Auto hier ganz links im Bild einen Riegel vorschieben. Künftig nur noch drei Längsparker Förderung gibt es nicht © Vroni Macht

Eine provisorische Lösung für das Radwegproblem am Eicher-Gebäude in Forstern ist in Sicht. Kosten: 45 700 Euro.

Forstern – Seit vielen Jahren ist der Radweg, der am südlichen Ortseingang abrupt endet, vielen Forsternern ein Dorn im Auge. Jetzt scheint eine Lösung gefunden zu sein – wenn auch nur eine provisorische, wie Bürgermeister Rainer Streu (AWG) im Gemeinderat betonte. Dafür wird der Bereich vor dem ehemaligen Eicher-Verwaltungsgebäude umgestaltet.

Die Gemeinde macht sich seit Jahren Gedanken, wie sie die für Radfahrer gefährliche Situation verbessern könnte. Der Radweg endet plötzlich, Radler müssen im 90-Grad-Winkel auf die Staatsstraße einschwenken – oder sie fahren auf dem Gehweg am Eicher-Gebäude weiter. Zuletzt haben zudem Autos auf der Abfahrt des Radwegs oder auf dem Grünstreifen neben der Straße geparkt, berichtete Streu: „Es ist einfach ein Missstand und eine äußerst schwierige Situation.“

Für eine Lösung hat sich die Gemeinde mit dem Staatlichen Bauamt Freising abgestimmt, denn die Flächen dort gehörten teils der Kommune, teils dem Freistaat. Auch Gespräche mit dem Eigentümer des Gebäudes, in dem sich unter anderem Eicher- und Heimatmuseum sowie Jugendtreff befinden, habe es gegeben. „Bei ihm wird die Planung keine Begeisterungsstürme auslösen“, prophezeite Streu.

Immerhin verringern sich die Flächen, die derzeit als Parkplätze genutzt werden, durch den Radweg radikal: Wo jetzt bis zu zehn Autos senkrecht stehen, sind dann nur mehr drei Längsparkplätze vorhanden, was laut Streu auch dem Bebauungsplan entspricht. Sie sollen als Stellplätze fürs Museum ausgeschildert werden.

Der Eigentümer habe indes vorgeschlagen, einen Teil seines Grundstücks für einen kombinierten Geh- und Radweg direkt neben dem Gebäude zur Verfügung zu stellen. „Da haben wir und auch das Bauamt aber größte Bedenken, da alle Türen nach außen aufgehen. Außerdem planen wir nicht über private Grundstücke“, betonte Streu. Sicher sei die Situation parkplatzmäßig angespannt. „Aber so, wie es jetzt ist und auch bei den Bürger-Workshops immer wieder angesprochen wurde, ist es einfach gefährlich für die Radfahrer.“ Die im Endeffekt private Parkproblematik sei da zweitrangig.

Wie Bautechniker Max Gärtner erklärte, wird der Radweg im Prinzip einfach weitergeführt – dafür muss die Holztafel mit dem Ortsplan der Gemeinde weichen, ebenso die Außensitzplätze des Cafés an der Ecke zum Gebrüder-Eicher-Ring, die laut Streu geduldet waren, wegen der Sichtverhältnisse aber „eigentlich gar nicht gehen“.

Um den großen Baum zu schützen, wie es das Straßenbauamt gewünscht hat, wird dort mit einem Tiefbord angefangen, das in ein Hochbord übergeht, um Boden und Parkplätze voneinander zu trennen. Der jetzige Asphalt befindet sich laut Gärtner in schlechtem Zustand und muss ersetzt werden; ein Streifen zum Museum hin bestehe gar nur aus Humus und Schotter. Zudem sei ein Unterflurhydrant quasi ständig zugeparkt – auch das soll sich ändern.

Die Kostenschätzung beläuft sich auf gut 45 700 Euro brutto. Gärtner merkte an, dass dies „viel Geld für eine temporäre Maßnahme“ sei. Andererseits sei das Abfräsen des Asphalts ohnehin irgendwann nötig, „und es handelt sich immer noch um den Ortseingang“ sprach er die Optik an. Auch Streu sieht in der Maßnahme eine „Aufwertung für den Ortseingang und das Museum, weil man es dann besser wahrnimmt ohne das Chaos und die Wildparkerei“. Simona Loupal (parteifrei/SPD) meinte, wenn der Anhänger und die Schautafel weg sind, wirke auch der Jugendraum präsenter. Mehrere Räte argumentierten zudem mit der verbesserten Sicherheit.

Stefan Ganghofer (CSU) sprach die Kosten an und meinte, wenn die Staatsstraße in einigen Jahren erneuert werde, sollte aus dem Provisorium möglichst eine dauerhafte Lösung werden. Der Zeitpunkt der Sanierung ist laut Streu aber nicht absehbar, und vermutlich werde der Bereich zumindest geringfügig nochmals umgestaltet. Eine Förderung, nach der Josef Obermaier (CSU) fragte, gibt es nicht, da es sich um die „Beseitigung eines bekannten Missstands“ handle. Die Kosten könne die Gemeinde aber abdecken.

So segnete das Gremium die Planung einstimmig ab. Die Verwaltung bereitet die Ausschreibung vor, und Streu wurde ermächtigt, an den günstigsten Bieter zu vergeben. „Es ist eine gute Maßnahme, um das sauber zu regeln“, meinte er und merkte augenzwinkernd noch an: „Nichts hält länger als ein Provisorium.“