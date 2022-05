Schützengesellschaft Eichengrün Karlsdorf auf Erfolgskurs

Von: Veronika Macht

Teilen

Der Eichengrün-Vorstand (v. l.): Sportleiter Alexander Numberger, 1. Jugendleiter Hans Spötzl, 1. Schriftführerin Simone Spötzl (neu), 2. Jugendleiter Christian Spötzl, 2. Schriftführer Michael Mössler, die Schützenmeister Franz-Josef Obermaier und Angelika Huber, Bürgermeister Rainer Streu, Zeugwart Bernhard Obermaier und 2. Kassier Wilhelm Ertl. Nicht im Bild: 1. Kassierin Nicole Obermaier sowie die Revisoren Markus Maurer und Franz Reiser. © Vroni Macht

Die Eichengrün-Schützen Karlsdorf können auf sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken – nicht nur in sportlicher Hinsicht. Auch die Mitglieder sind mehr geworden, und die Kasse ist gut gefüllt.

Karlsdorf – „Corona hat uns nicht ausbremsen können“, blickte Schützenmeister Franz-Josef Obermaier in der Jahreshauptversammlung zurück. Das sehe man auch an den Mitgliederzahlen: Waren es im September 2019 noch 152, davon 15 unter 18 Jahren, sind es heute 164 und 23 Jugendliche. „Wir gehen also gegen den Trend im Schützengau“, so Obermaier.

Auch sportlich sei man überaus aktiv, aktuell habe man vier sehr erfolgreiche Rundenwettkampfmannschaften: zwei Luftgewehrmannschaften bei den Erwachsenen, eine Luftpistolen- und eine Jugendmannschaft. „Auf die Jugend sind wir besonders stolz, die hatte in der ganzen Runde keine Niederlage, obwohl da Größen wie Tading, Buch und Reithofen dabei sind, wo wir früher immer den Kürzeren gezogen haben. Jetzt sind wir auf der Überholspur“, sagte Obermaier. Darüber freute sich auch Jugendsportleiter Hans Spötzl, der erklärte: „Wir haben noch nie so gut geschossen wie in den letzten zwei Jahren.“

Obermaier dankte Spötzl und Sportleiter Alexander Numberger besonders für ihr Engagement für den Nachwuchs. Der habe den Jugendraum im Keller hergerichtet, in dem immer freitags reger Betrieb herrsche.

Numberger ließ in seinem Bericht für die Jahre 2019 bis 2021 die sportlichen Veranstaltungen Revue passieren. So fanden vor der Pandemie etwa noch Sektions- und Gaupreisschießen sowie die Gaumeisterschaft statt, Karlsdorf beteiligte sich am Oktoberfestschießen, und 2018/19 hatte man drei Mannschaften im Rundenwettkampf.

Eichengrün Karlsdorf: Trotz Schützenheimneubaus ein gute Plus in der Kasse

Eine weitere Mannschaft kam in der Saison 2019/20 dazu, zudem beteiligte man sich unter anderem am Sparkassenpokal. „Dann kam der Lockdown, aber wir waren einer der wenigen Vereine, die weitergemacht haben, sobald es von den Auflagen her möglich war“, so Numberger. Im Rundenwettkampf 2020/21 habe es vor allem Fernwettkämpfe gegeben. Und in der aktuellen Saison waren weiterhin vier Mannschaften am Start, die LG 1 steige vermutlich in die A-Klasse auf. Numberger war zufrieden mit der sportlichen Leistung: „Wir haben trotz Corona dreimal hintereinander wirklich gute Ergebnisse erzielt.“

Obermaier erinnerte daran, dass der Verein von 2016 bis 2018 das neue Schützenheim gebaut hat. Trotzdem habe man jetzt schon wieder gut 29 000 Euro auf der hohen Kante. „Das geht nur, wenn man zusammen hilft und vieles selber macht“, sagte er und meinte: „Der Großteil der Leute hat es uns nicht zugetraut, dass wir das Schützenheim bauen, es erhalten und betreiben. Aber Totgesagte leben länger.“

Kassier Wilhelm Ertl bestätigte: „Wir stehen gut da, das ist aber nur deshalb so, weil freitags fleißig ins Stüberl gegangen wird und wir Veranstaltungen machen.“ Wie die Christbaumversteigerung 2019, „da war’s brechend voll, das hat uns gut getan als Verein“, sagte der Obermaier. Und das Gaudischießen Anfang 2020 sei mit knapp 120 Teilnehmern ebenfalls „bombastisch“ gewesen.

Eichengrün Karlsdorf: Heuer soll wieder ein Waldfest steigen

Diese Veranstaltungen stehen heuer wieder an – sofern es die Lage zulässt. Geplant ist außerdem am 24. Juli das Waldfest in Bocköd. Darüber hinaus beteiligen sich einige Jugendliche an der Gaumeisterschaft, das Gaupreisschießen soll erneut stattfinden, „und wir hoffen, dass der Rundenwettkampf wieder normal sein wird“, sagte Numberger. Und dann stehe auch wieder ein Maibaum an, hier wolle man sich mit den Vereinen in den Nachbargemeinden absprechen, blickte Obermaier voraus.

Bei den Neuwahlen gab es nur zwei Änderungen. Andreas Reischenbeck gab sein Amt als Schriftführer ab, und 2. Jugendsportleiter Felix Obermeier schied nach einem Umzug aus.

„Wir sind vom Sportlichen her sehr gut aufgestellt, vom finanziellen her funktioniert es auch gut, und das Gesellschaftliche sowieso“, fasste Obermaier am Ende zusammen. Dass der Verein so gut dastehe, „das hat schon maßgeblich was mit dir zu tun“, lobte Bürgermeister Rainer Streu wiederum den Schützenmeister selbst, nachdem dieser den Fleiß und Einsatz seiner Mitglieder bei diversen Aufgaben hervorgehoben hatte – vom Blumengießen bis zum Stüberlbetrieb.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

vam